Miscellaneous

Bagong Cotabato archbishop, iluluklok sa Dec. 8

Itchie G. Cabayan2
Charlie Inzon

Kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng Immaculate Conception sa Disyembre 8 ay nakatakda ding iluklok sa puwesto ang bagong arsobispo ng Cotabato Archdiocese na si Archbishop Charlie Inzon.

Ang misa para sa pagluklok kay Inzo bilang ikalimang arsobispo ng Cotabato, ay idaraos ganap na alas-3 ng hapon sa Immaculate Conception Cathedral sa Cotabato City.

Napag-alamang papalitan ni Inzon sa puwesto si retired Archbishop Angelito Lampon, na nagsilbi bilang apostolic administrator ng arkidiyosesis, simula nang tanggapin ni Pope Leo XIV ang kanyang pagbibitiw noong Setyembre 8.

Si Lampon rin ang mangunguna sa installation rites para kay Inzon, habang si Cotabato Archbishop Emeritus Cardinal Orlando Quevedo naman ang magbibigay ng homily.

Natapat rin sa kulminasyon ng ika-75 anibersaryo ng arkidiyosesis at ng episcopal coronation ng imahe ng patron nitong si Immaculate Conception ang nasabing okasyon.

