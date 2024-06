CCP Tanghal Panitik 2024

111 SHARES Share Tweet

Sa ginanap na Cultural Center of the Philippines Tanghal Panitik nitong ika-8 ng Hulyo 2024 sa Central Perk and Friends Coffee Shop, Cabanatuan, Nueva Ecija, itinampok ang mga akda ni Lazaro Francisco, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan, na sumasalamin sa kultura ng Nueva Ecija. Kasabay nito ay ang pagbabahagi rin ng mga sulatin ng Novo Ecijano at isa sa mga likhang pampanitikan ni F. Sionil Jose, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan, bilang paggunita ng CCP sa kanyang centennial birth anniversary sa taong kasalukuyan. Sa pagsisimula ng programa ipinahatid ni Senior Vice-President Dennis Marasigan ang kanyang galak sa pagsasakatuparan ng proyekto sa pamamagitan ng isang mensaheng binasa ni Binibining Beverly Wico Siy.

Bilang tagapagdaloy ng programa, ipinakilala ni Binibining Raiya Ashley Villanueva ang mga panauhin at mga mambabasa para sa araw na iyon.

Ang selebrasyon ay dinaluhan ng 51 na panauhin na pawang mga kasapi at tagapagtaguyod ng iba’t ibang organisasyon at institusyong naging kaagapay ng CCP sa proyektong ito. Naroon sina Kawaksing Propesor Rene Boy Abiva, na siyang pangulo ng Samahang Lazaro Francisco at isa ding kasapi ng Philippine PEN at Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo o LIRA at si Dr. Ramil Correa ng De La Salle University at organisador ng Palihan sa Unang Malikhaing Akda o PLUMA.

Ang mga akda naman ni Lazaro Francisco ay itinanghal nina Cristobal Alipio para sa nobelang “Ama”; Keight Danielle Panotes para sa nobelang “Daluyong”, Jaki Tungol at Ron Santos para sa “Maganda Pa Ang Daigdig”, at Ed Tigulo para sa nobelang “Ilaw sa Hilaga”. Samantalang itinanghal naman ni Jamina Siobal ang bahagi ng nobelang isinulat ni F. Sionil Jose na pinamagatang “Mass”.

Nagbigay din ng maikling pananalita si retired professor Anita Guevarra, ang kinatawan ng pamilya ni NA Lazaro Francisco. Siya ay nagkuwento tungkol sa manunulat na sa LF na naglingkod bilang public servant sa Nueva Ecija sa matagal na panahon.

Bukod sa nabanggit na mga mambabasa, nagtanghal din ang ilan sa mga fellow ng PLUMA na sina Erdy Freian Falcutila, Heather Ann Pulido, at Janeson Miranda.

Matapos ang pagtatanghal ng mga naturang likhang pampanitikan, nagkaroon din ng open mic ang programa upang magbigay ng pagkakataon sa lahat na maibahagi ang kani-kanilang mga orihinal na akda. Kabilang sa mga nagtanghal ng kanilang mga orihinal na akda sina Bb. Ma. Cecilia Manrique Paraiso, Bb. Nathalie Garcia, at G. Ronald Paderes. Ang bahaging ito ng programa ay nagsilbing daan na rin upang maipakita ang mayabong na larangan ng panitikan sa konteksto ng kasalukuyan na nagmumula sa karaniwang Pilipino.

Pagkasara ng programa, nagkaroon ng photo opp para sa pormal na turnover ng mga CCP publication sa Samahang Lazaro Francisco. Ilang pampublikong aklatan ang magiging beneficiary ng book gifting program na ito.

Hindi lamang ang kultura ng Nueva Ecija, mula sa mga akda ni Lazaro Francisco at ng Novo Ecijano, ang natunghayan ng mga panauhin kundi maging ang gandang kaakibat ng pagsulat ng mga panitikang sumasalamin sa bawat probinsya at bayan na bumubuo sa ating nasyon. Kaya’t pansamatala mang sarado ang CCP Main building ay magpapatuloy ang paglikha ng sining pangkultural at pangkasarinlan mula sa nakaraan hanggang sa hinaharap.