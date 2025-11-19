Dagdag-sahod sa minimum wage earners at kasambahay sa Ilocos at Western Visayas, umpisa na

Sinimulan na nitong Nobyembre 19, ang umento sa sahod para sa mga minimum wage earners at mga kasambahay sa Ilocos Region at Western Visayas regions.
Ayon sa abiso ng Department of Labor and Employment (DOLE), ang umento sa sahod sa naturang mga rehiyon ay saklaw ng wage orders na inisyu ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards (RTWPBs) at inaasahang pakikinabangan ng may 389,505 minimum wage earners at 259,819 kasambahay.
“Wage Order Nos. RB1-24 and RB1-DW-6 of RTWPB-I and Wage Order Nos. RBVI-29 and RBVI-DW-07 of RTWPB VI shall all take effect on 19 November 2025, 15 days after their publication on 03 November 2025,” anang advisory.
Ang minimum wage earners sa Ilocos Region ay makakatanggap ng daily wage increase na mula P37 hanggang P45 habang ang mga nagtatrabaho sa non-agriculture sector na may 10 empleyado pababa at sa agricultural sector ay makakatanggap naman ng P45 na daily wage increase, na magtataas sa kanilang daily minimum wage na P480 o P12,520 kada buwan.
Ang mga manggagawa naman sa non-agricultural sectors na may mahigit sa 10 empleyado ay makakatanggap ng P37 daily wage hike, sanhi upang umabot na ang kanilang daily minimum pay sa P505 o P13,172 kada buwan at ang mga kasambahay naman sa naturang rehiyon ay makakatanggap ng P700 na wage increase, sanhi upang umabot na sa P6,700 ang kanilang monthly minimum pay.
Samantala, ang minimum wage workers sa Western Visayas ay pagkakalooban naman ng wage hike na mula P37 hanggang P40 habang ang mga nagtatrabaho sa non-agriculture, industrial at commercial sectors na may mahigit 10 manggagawa ay makakatanggap ng P37 daily minimum wage increase. Sanhi nito, ang kanilang daily minimum wage ay magiging P550 na o P14,346 kada buwan.
Ang mga mayroon namang manggagawang nasa 10 pababa lamang sa kahalintulad na sektor ay makakatanggap ng P40 daily wage hike, sanhi upang umabot na sa P525 ang kanilang daily minimum wage o P13,694 kada buwan at ang mga agricultural sector workers naman ay pagkakalooban ng P40 daily wage increase, kung kaya’t umaabot na ang kanilang daily minimum wage sa P520 o P13,563 kada buwan.
Ayon sa DOLE, nasa P500 naman ang wage hike para sa mga kasambahay sa Western Visayas, dahilan upang umabot na sa P6,500 ang kanilang minimum pay kada buwan.