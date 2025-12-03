Home>News>Miscellaneous>DOH, tututukan ang posibleng pagtaas ng coronary syndrome, road traffic at fireworks-related injuries ngayong buwan
Miscellaneous

DOH, tututukan ang posibleng pagtaas ng coronary syndrome, road traffic at fireworks-related injuries ngayong buwan

Itchie G. Cabayan4

Inihayag ng Department of Health (DOH) na tututukan nito ang posibleng pagdami ng Acute coronary syndrome (ACS), Road-traffic injuries (RTIs) at Fireworks-related injuries (FWRIs) ngayong Disyembre hanggang sa Enero.

Sinabi ng DOH na inaasahan na ang pagdami ng mga naturang kaso dahil sa panahon ng holidays.

Ayon sa datos ng DOH, mula Disyembre 21, 2024 hanggang Enero 6, 2025 ay nakapagtala ang DOH ng 826 na kaso ng RTIs sa ilang sentinel sites sa bansa.

Mahigit kalahati rito ay kinasasangkutan umano ng mga nagmomotorsiklo na walang suot na helmet.

Anito, isa sa mga rason ng RTIs ang pagmaneho ng nakainom ng alak, kaya’t mahigpit ang paalala ng kagawaran sa mga motorista na huwag uminom ng alak kung magmamaneho, magsuot ng helmet para sa mga motorcycle riders at mag-seatbelt naman sa drivers at pasahero.

Sa kaparehong petsa rin ay nakapagtala naman ang DOH ng 844 na kaso ng FWRIs, kung saan karamihan umano sa mga biktima ay gumamit ng kwitis habang ilan pa sa mga paputok na nagdulot ng pinsala ay 5-star, boga, at iba pang hindi tukoy na uri ng paputok.

“Kinokondena naman ng DOH ang paggamit ng kahit anong paputok kahit pa ito ay legal na ibinebenta. Gumamit na lang ng mga alternatibong pampaingay gaya ng torotot o musika,” anang DOH.

Samantala, sa kaparehong petsa rin ay umabot sa 96 na kaso ng ACS, na kinabibilangan ng mga kondisyong tulad ng atake sa puso, ang naitala ng DOH.

Kaugnay niyan ay muling napaalala ang ahensya na panatilihing malusog ang pagdiriwang ng holiday season ngayong taon. kasabay ng payo na umiwas sa labis na pagkonsumo ng pagkain na karaniwang nakaaapekto sa puso gaya ng matataba, maaalat at matatamis.

Nagbigay ng katiyakan ang DOH na nakahanda ang mga ospital nito, sakaling dumami ang pasyente, habang mahigpit na ipinapatupad ang ‘Zero Balance Billing Program’ na alinsunod sa atas ni Pangulong Bongbong Marcos, Jr.

Itchie G. Cabayan
Itchie G. Cabayan
DIRECT HIT entertains comments, suggestions or complaints. Please have them emailed to [email protected] or text 0917-3132168.

Related Articles

Opinion

Mas malaki ang tiyansa na makakuha ng bakuna vs COVID-19 sa tulong ng Amerika

VOCP
PINAGDIWANG noon Disyembre 10 ang anibersaryo ng Deklarasyon ng Pandaigdigang Karapatang Pantao na ipinahayag noon 1948 bunga ng karanasan ng
Miscellaneous

Roque continues to champion human rights

Journal Online
UniTeam senatorial candidate Harry Roque has remained a staunch justice and human rights defender despite his critics' claim that he
PAL Year End Seat Sale
Travel and Leisure

Big ‘Year-End Seat Sale’ offered by PAL

Itchie G. Cabayan
The country's flag carrier, Philippine Airlines (PAL), kicked off its much-awaited 'Year-End Seat Sale, ' offering discounted fares for domestic
DSWD Assistance Taal Volcano Unrest
Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Rolando Joselito D. Bautista assures provision of assistance to displaced families affected by the Taal Volcanic unrest during the situational briefing with the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council and Office of Civil Defense.
Nation

DSWD sends initial assistance to families affected by Taal Volcano unrest, prepares for more

Journal Online
The Department of Social Welfare and Development (DSWD) sent modular tents to the provinces of Batangas and Cavite for residents