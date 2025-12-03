DOH, tututukan ang posibleng pagtaas ng coronary syndrome, road traffic at fireworks-related injuries ngayong buwan

Inihayag ng Department of Health (DOH) na tututukan nito ang posibleng pagdami ng Acute coronary syndrome (ACS), Road-traffic injuries (RTIs) at Fireworks-related injuries (FWRIs) ngayong Disyembre hanggang sa Enero.
Sinabi ng DOH na inaasahan na ang pagdami ng mga naturang kaso dahil sa panahon ng holidays.
Ayon sa datos ng DOH, mula Disyembre 21, 2024 hanggang Enero 6, 2025 ay nakapagtala ang DOH ng 826 na kaso ng RTIs sa ilang sentinel sites sa bansa.
Mahigit kalahati rito ay kinasasangkutan umano ng mga nagmomotorsiklo na walang suot na helmet.
Anito, isa sa mga rason ng RTIs ang pagmaneho ng nakainom ng alak, kaya’t mahigpit ang paalala ng kagawaran sa mga motorista na huwag uminom ng alak kung magmamaneho, magsuot ng helmet para sa mga motorcycle riders at mag-seatbelt naman sa drivers at pasahero.
Sa kaparehong petsa rin ay nakapagtala naman ang DOH ng 844 na kaso ng FWRIs, kung saan karamihan umano sa mga biktima ay gumamit ng kwitis habang ilan pa sa mga paputok na nagdulot ng pinsala ay 5-star, boga, at iba pang hindi tukoy na uri ng paputok.
“Kinokondena naman ng DOH ang paggamit ng kahit anong paputok kahit pa ito ay legal na ibinebenta. Gumamit na lang ng mga alternatibong pampaingay gaya ng torotot o musika,” anang DOH.
Samantala, sa kaparehong petsa rin ay umabot sa 96 na kaso ng ACS, na kinabibilangan ng mga kondisyong tulad ng atake sa puso, ang naitala ng DOH.
Kaugnay niyan ay muling napaalala ang ahensya na panatilihing malusog ang pagdiriwang ng holiday season ngayong taon. kasabay ng payo na umiwas sa labis na pagkonsumo ng pagkain na karaniwang nakaaapekto sa puso gaya ng matataba, maaalat at matatamis.
Nagbigay ng katiyakan ang DOH na nakahanda ang mga ospital nito, sakaling dumami ang pasyente, habang mahigpit na ipinapatupad ang ‘Zero Balance Billing Program’ na alinsunod sa atas ni Pangulong Bongbong Marcos, Jr.