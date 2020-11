The Covid Zombie Chronicles

0 SHARES Share Tweet

PAGPAPATULOY CHAPTER II: SIMULA NG WAKAS

15 November 2024

12:15 a.m.

Hindi humiwalay sa nanginginig sa takot na sina Stephanie at Pamela ang Presidential Security Guard na nakabantay sa kanila habang hinihintay ang sasakyang maghahatid pauwi sakanilang bahay. Hinihingal sa pagod at tension ang dalawa, basang -basa ng pawis at tubig na galing sa automatic sprinkler ng Manila Hotel. Nagkita ang dalawa sa Manila Hotel para sa isang press conference na ipinatawag ng Pangulo. Si Stephanie ay editor ng Philippine Daily Esquire at si Pamela naman ay ang director ng Manila News Agency. Nagsimula ang presscon ika-10:00 ng gabi. Bawal nang magkaroon ng pagtitipon sa araw kaya halos lahat ng mga pagtitipon ay sa gabi naginagawa. Sarado na ang lahat ng TV at radio station dahil sa mahigpit na umiiral na Martial Law. Nagkakagulo na sa buong bansa, maraming tao ang nagugutom at marami pa rin ang patuloy na nagkakasakit at nangamamatay sa virus. Ang Manila Hotel ay pansamantalang naging opisina ng Presidente matapos masunog ang Malacanyang at idineklarang hindi na ligtas dahil sa dami ng virus sa loob nito. Maging ang Coconut Palace ay hindi na rin ligtas.

Nasa waiting shed sila sa harapan ng Department of Public Works and Highways sa kahabaan ng Bonifacio Drive. Dito sila nagpasyang magtungo matapos makatakas sa nasusunog na hotel. Ang apoy na nanggagaling sa sunog ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Sa harapan nila ay nagkakagulo ang mga tao, ang iba sa mga ito ay mga staff at mga guests na galing sa Malacanyang at ang iba pa ay miyembro ng bagong gabinete. Nasa kalagitnaan sila ng press conference ng isang malakas na pagsabog ang naganap, sinundan ito ng isang malakas na pagyanig at pagkatapos ay ang pagkawala ng kuryente sa lugar. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng hotel, mabilis namang naialis ng Presidential Security Guards ang presidente habang nagkanya-kanyang takbuhan ang mga tao papalabas. Mabilis na kumalat ang apoy na nagsimula sa may bandang likuran ng hotel matapos itong salpukin ng rumaragasang barkong panggiyera ng China. Sinasabing masyadong mabilis ang pagdating ng barkong galing sa Bataan at aksidenteng natumbok ang Manila Hotel. Marami na kaagad ang nasawi dahil sa pagsabog. Ayon pa sa balita, maraming taong nakasakay sa barko at may dala rin itong mga pasyenteng dadalhin sana sa Philippine General Hospital.

Hindi halos makahinga sa takot si Steph. Wala syang iniisip ngayon kundi ang makauwi sa kanilang tahanan subalit sa sobrang dami ng mga sasakyan sa kalsada, na ang karamihan ay mga pang-militar at kapulisan at mga miyembro ng gabinete at ilang matataas na opisyal ng gobyerno, inisip nilang maglakad na lamang hanggang sa may Bonifacio Shrine sa Manila City Hall kung saan maghihintay ang kanyang sasakyan. Nagpaalam si Steph sa escort bago nagsimulang maglakad. Habang binabagtas ang Bonifacio Drive paliko sa Padre Burgos Ave. ay muling nilingon ni Step ang nasusunog na hotel, sumagi sa isip ni Steph ang kaibigang si Bernadette, reporter ng Philippine Times. Bago ang kaguluhan ay tumawag ito sa kanya at sinabing male-late sya sa press conference dahil sa sobrang lakas ng ulan. Inabot na rin ito ng pagtaas tubig-baha sa may Aurora Blvd. Ang huling sabi nito ay nasa overpass sya sa may Welcome Rotonda at nagpapatila lamang ng ulan. Ayon pa dito, mabilis namang bumaba ang tubig-baha at kung hindi nga lamang tumawag ang kaibigan ay susunod na ito sa press conference.

Walang kibuan sina Steph at Pamela, bagama’t hindi nila binibitawan ang isa’t isa. Palibhasa naka-rubber shoes at pantalong maong, mabilis na narating ng dalawa ang kahabaan ng Burgos Ave. patungo sa Bonifacio Shrine. Naghalo na ang sasakyan ng mga militar, pulis, mga container van na papunta sa pier, ambulansya, pamatay sunog, ilang tangke na nakabantay sa labas ng hotel at mga pribadong sasakyan na paliko sana sa may Roxas Blvd. Dahil sa naganap na insidente ay halos hindi na gumagalaw ang traffic sa magkabilang panig ng kalsada. Umabot na sa City Hall hanggang sa may Lawton patungong Quezon Bridge ang haba ng trapiko. Hindi lumalabas ng sasakyan ang mga motorista dahil nga sa pinaiiral na protocol. Mistulang mga anino lamang ng mga ito ang maaaninag mula sa labas ng kanilang sasakyan.

“Parang ayoko na,” ang naluluhang wika ni Pamy, “kelan matatapos ang lahat ng ito?”ang pakli pa nito.

ITUTULOY

BOOK 1 ISANG NOBELA NI NIXON A. CANLAPAN