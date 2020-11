Tulungan ng public-private sector para sa climate adaptation itinutulak

0 SHARES Share Tweet

NANANAWAGAN ang mga environmental advocate na magtulungan at maglaan ng karagdagang pamumuhunan ang pribado at publikong sektor upang palakasin ang kahandaan ng Pilipinas sa mga kalamidad na dulot ng matitinding pagbabago sa klima.

Nangyari ang online na pulong ng grupo noong Martes sa Pilipinas Conference 2020 virtual forum ng Stratbase ADR Institute na may temang “Towards Green Economic Recovery: Designing Climate Resilient and Sustainable Communities.”

Sinabi ni Environment Usec. Annaliza Rebuelta-Teh sa talakayan na napapanahon ang pagpondo ngayon para sa disaster preparedness kaysa hintayin pang tumama ang susunod na krisis.

“The choice is clear, either delay and pay or plan and prosper. We know that investing in natural disaster preparedness is worth it, both in human lives and economic returns,” ani Teh.

Itinutulak ng undersecretary ang pagbili ng mga kagamitan para mas maging maayos ang pagkolekta at pagsusuri ng datos ukol sa disaster risk na maaaring kaharapin ng bansa sa tuwing may paparating na bagyo.

Nagkakahalaga lamang ang $800 million ang early warning systems subalit nakakatipid ang $16 billion kada taon ang mga bansang mayroon nito, sabi ni Teh.

Ayon kay Stratbase ADR Institute president Prof. Dindo Manhit, kailangan sa ngayon ang paggawa ng pamahalaan ng tinatawag niyang “Green Economic Recovery Program” at dapat na maging “anticipatory” imbes na “reactionary” ang mga disaster resilience policy natin.

“Only with a whole-of-society approach can this desired outcome be achieved, and swiftly integrate genuine sustainability into all aspects of peoples’ lives,” dagdag ni Manhit.

Binigyang-diin ng presidente ng institute na makatutulong ang pagbabago sa mga patakaran sa pagbaba ng antas ng kahirapan dahil ang mahihirap ang una at palaging nasasapul tuwing may sakuna at kalamidad.

Samantala, inihayag naman ni Manila Mayor Isko Moreno sa parehong forum na dapat na magtulungan ang mga pribadong korporasyon at ang gobyerno sa pangangalaga ng kapaligiran at sa paglikha ng mga programang mapapakinabangan sa loob ng mahabang panahon.

Sinabi ni Moreno na hindi gaanong binaha ang Maynila kumpara sa ibang lungsod sa Metro Manila sa pananalasa ng Bagyong Ulysses dahil sa ginagawa nilang araw-araw na paglilinis ng ilog at mga drainage.

Nangako ang alkalde ng Maynila na patuloy na makikipagtulungan sa Department of Environment and Natural Resources sa paglilinis ng Manila Bay kasabay ng paghimok sa mga pribadong kompanya na makiisa sa kampanya.