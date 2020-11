Zombi Pilipinas

0 SHARES Share Tweet

The Covid Zombie Chronicle

BOOK 1

ISANG NOBELA NI NIXON A. CANLAPAN

PAGPAPATULOY

CHAPTER IV: AT GUMAPANG ANG LAGIM

1:00 A.M.

“Mga walang silbeeee….”

“Plak!”

Galit na galit si Lady K, ang may ari ng “Lady K & Papa J Recruitment Agency,” habang panay ang hampas ng kanyang baston sa lamesita sa kanyang opisina sa Pinoy Journalism, Inc. Umuupa sila sa isang bahagi na dating opisina ng advertising department ng publication company.

Sa harapan niya ay nakatungo at walang kagalaw-galaw ang dalawang tauhang ipinatawag nya sa pinagtatrabahuhang warehouse na pag-aari ng kaibigan nyang Chinese national. Tumawag sa kanya ang may ari ng warehouse at nagreklamong nanakawan sila ng mga facemask at face shield na nagkakahalaga ng limpak limpak na salapi. Sinisisi nito ang babae at lalakeng gwardiya na pinadala nya para magbantay sa warehouse dalawang araw pa lamang ang nakakalipas.

Lumapit si Lady K sa dalawang tauhan na nakasuot na kulay asul na asul na uniporme na nabili nya sa ukay-ukay nang minsang magpunta sa Baguio night market. Imported daw ang uniporme kaya sobrang luwag nito sa dalawang gwardiya. Nanlilisik ang mga singkit nitong mga mata at nanlalaki ang butas ng ilong sa sobrang galit. Tumulo ang pawis nito mula sa noo at humalo sa humuhulas na make up. Nakapamewang nitong tinitigan ang dalawang tauhan na noon ay parehong nakayuko na parang maaamong tupa.

“Kelan kayo magtitinoooo…?”ang tanong nito sa dalawang tauhan at sabay hampas muli ng baston sa lamesa.

“Plak!”

Napapitlag ang dalawa at halus mapatalon sa gulat sa sobrang lakas ng pagkapalo nito sa mesa.

Ayon sa report na nakarating sa tumatayong Presidente, Chairman, CEO at Treasurer ng kumpanya na si Lady K, may dumating na isang malaking van sa warehouse na matatagpuan sa tabi lamang ng opisina nila. Bumaba raw ang pahinante nitong mukhang Korean RomCom actor at nginitian ang parang namamalikmatang mga gwardiya at saka sinabi ang pakay. Ayon sa nagpakilalang Erick, isang mestisong Koreano-Americano, inutusan daw sila ng may-ari ng warehouse na ikarga lahat sa van ang mga face shield at face mask na nakatambak sa warehouse. Palibhasa mukha namang mabait, at ayon nga sa dalawa ay “sweet” naman at palabiro, pinagtimpla pa nila ito ng kape at pinakain ng banana cue habang nililimas naman ng mga kasamahan nito ang binabantayang warehouse. Nang matapos ang krimen at ipa-describe and hitsura ng simpatikong kriminal, sinabi ng dalawang bantay na may pantay pantay itong ngipin na parang pang-commercial ng Closeup, medyo kulot ang buhok, mahahaba ang pilikmata, maputi ang kutis, malamlam ang mga mata at may dimple sa magkabilang pisngi kapag ngumiti at panay daw ang kindat nito habang nakikipag-usap. Palabiro din daw ito at bago umalis ay sumenyas pa raw ng Korean heart na sadyang nagpakilig sa magkaibigang gwardya.

Matapos ang ilang ngitian at konting tsikahan at palitan ng cellphone number ay umalis ang van na tangay lahat ang kargamento pati ang imported na thermos ng kape na ipinahiram lang ni Lady K sa dalawang tauhan. Pati ang banana cue na ipinabili nito sa dalawa ay natangay din.

Saka lamang nalaman ng dalawa na na-scam sila nang dumating ang may ari ng warehouse at utusan silang bilangin isa isa ang face mask at face shield. Kakasimula lamang nilang magtrabaho bilang gwardiya sa nasabing kumpanya. Unang pagkakataon din nilang maging gwardiya. Itinalaga sila bilang gwardiya matapos silang isauli ng pinapasukan nila bilang janitor sa isang restaurant sa Binondo. Bago pa yun, isinauli at inireklamo rin sila nang ipasok sila ng agency na taga-deliver ng mineral water sa Caloocan. At kamakailan din lamang ay inireklamo rin ito nang isang kliyente nang ipasok naman silang taga-sipsip ng poso-negro sa Sampaloc. Ganuon din ang nangyari ng magkamaling maembalsamo ng mga ito ang natutulog na bantay ng morgue ng ipasok silang mga embalsamador sa isang funeral parlor. Hindi na malaman ni Lady K kung anong trabaho ang ibibigay sa dalawa dahil madalas ay isinasauli ang mga ito ng mga kliyente ng agency dahil daw sa kawalan ng experience. Sa tatlong taong ipinamalagi ng dalawa sa kumpanya ay na-assign na rin sila bilang yaya, labandera, mason, tattoo artist, beautician, extra sa commercial, bankero, pahinante, dog whisperer, photographer at pati na ang pagko-kundoktor at driver ng delivery truck. Hindi rin naman sila nagtatagal sa pinapasukang kumpanya dahil daw sa “lack of experience.” Palibhasa wala namang nag-aaply ni isa sa recruitment agency nila mula ng pasinayaan ito may limang taon na ang nakakaraan, walang magawa ang amo nila kundi pagtiyagaan sila at i-assign kung anong serbisyo ang kailangan ng mga kliyente. Habang wala namang kumukuha sa kanila, sila muna ang tumatao sa opisina ng ahensya o kaya ay naglalaba, nagluluto, namamalengke, naglininis ng bahay at taga-masahe ng amo nilang si Lady K.

“Puro kayo kapalpakan…” ang paismid na wika ni Lady K na hirap na hirap irelax ang kanyang bilog na bilog na mukha sa takot na magka-wrinkle.

“Plak,” ang mas malakas na tunog na nanggaling sa pinukpok na lamesita.

Hindi nga halus makahinga si Lady K sa galit kaya lumapit ito sa lamesita, binuksan ang bag at kumuha ng banana cue at sabay subo ng isang buong saging. Ningasab niya ng buong buo ang saging at saka uminom ng tubig. Napapikit itong humawak sa gilid ng mesa at pinunsan ng laylayan ng palda ang kanyang naglalagkit na bibig at mukha. Ala-una na ng madaling araw at wala pa syang tulog.

Hindi makatingin ng diretso ang dalawa. Nakatitig lamang sila sa six inches na takong ng sapatos nito na yari sa logo ng Louie Vuitton. Bitbit din nito ang apat na bag na yari din sa logo ng Louie Vuitton. Nang malaman ni Lady K na ang mortal nyang kaaway at dating kaibigan na si Lady M ay nagpabili ng bagong bag na Louie Vuitton, nagpahanap kaagad ito ng Louie Vuitton sa kanyang “jowa” na si Henry Boi. Si Henry Boi ay dating kargador sa Baclaran. Nagkakilala sila ni Lady K nang minsang magtungo ang 49-year-old na biyuda sa Baclaran upang bumili ng imported na Indian mango. Nang mabutas ang plastic na kinalalagyan ng Indian mango at mahulog ang lahat ng manga sa maputik na kalsada, si Henry Boi ang tumulong sa kanyang ipunin iyon. Dahil sa kabaitan ng binatilyo kaagad naman niya itong inabutan ng P50 bilang pabuya. Nang mapagmasdan, tila na-love at first sight si Lady K sa binata na noon ay nakasuot ng fit na fit na pantalon at kulay puting sando. Mula nga nuon ay halos araw araw na syang bumibili ng indian mango na malapit lamang sa pinagtatrabahuhang tindahan ng binata. At dahil nga sa natatambakan na ng mangga ang opisina mula nang nang masimulang bumili ng nasabing prutas ay inutusan nya ang dalawa niyang empleyado na magtayo ng pwesto at magtinda ng mangga’t bagoong sa harapan ng opisina. Bagama’t madalas makipaghabulan ang dalawa sa mga “hawkers” ng City Hall, naging matagumpay naman ang tindahan ng mangga.

Marahil ay sadyang itinadhana, madalas ay nabubutas ang sando bag na dala ni Lady K kapag malapit na itong dumaan sa tindahang pinagtatrabahuhan ni Henry Boi. Pataas ng pataas ang tip na ibinibigay nya kay Henry Boi, mula sa P50 ay naging P1,000 ito at kalaunan ay naging P5,000 na. Dahil sa napapadalas ang kanilang pagkikita at bigayan ng tip, pakiramdam ni Lady K ay na-in love na rin sa kanya si Henry Boi. Minsan ay inaya nya itong kumain sa Mang Inasal kung saan ay inamin ng binata na namimiss na sya nito at gusto sana syang palaging makausap kaso wala itong cellphone. Awang awa si Lady K sa sinabi ng binata at dahil may mabuting puso naman ang binata ay mabilis silang nagpunta sa Mall of Asia, ang kaisa isang mall na hindi kinumpiska ng gobyerno, at ibinili nya ng mamahaling cellphone, Nike na sapatos, pantalon, sandong puti at underwear ang binata. At bilang pabuya, hinalikan siya ni Henry Boi sa kamay at sabay sabing ang ganda ng kulay ng kanyang manicure. Kumabog ang puso ni Lady K. Ngayon lamang may nakapagsabing maganda ang kanyang kuko. Halos isang linggo pa lamang silang nagcha-chat nang mabalitaan nyang nawala ang cellphone ng binata, kaya sa sobrang awa ay ibinili nya ulit ito ng bago at mas mahal na cellphone. `Di nga umabot ng dalawang linggo nang mabalitaan nyang na-snatch naman ang kabibiling cellphone nito at palibhasa gusto nya itong laging kachat ay kaagad din naman itong pinalitan. Minsan naman, kapag kinakapos sa budget ang binata ay isinasangla nya mismo kay Lady K ang kanyang cellphone na mabilis din namang ibinabalik ng biyuda dahil hindi nya matiis na hindi makachat ang binata. Matapos ang maraming bilihan ng cellphone, nagpasya ang dalawa na magsama na sa isang bubong bilang mag-asawa. Pinatigil niya sa trabaho bilang kargador si Henry Boi at madalas ay isinasama na nya na lamang itong maghatid ng mga paninda sa kanilang mga pwesto sa mga bangketa. Upang hindi naman mainip, ay pinapayagan niyang paminsan minsan ay matulog sa kanilang bahay ang iba’t ibang pinsang mga babae ni Henry Boi na ayon sa binata ay may mga takot sa multo kaya sinasamahan na lamang itong matulog sa bodega ng opisina nila.

Mula nga noon si Henry Boi na ang naging katiwala at opisyal na taga-bili ng mga imported na gamit ni Lady K. Kadalasan daw ay mga original at imported bagamat mali ang mga spelling ng mga binibili ni Henry Boi. Tulad nang dala nyang apat na bag na Louie Vuitton. Nang malaman nya kasing dalawa palagi ang dalang bag ng kaaway nyang si Lady M, nagpabili sya ng apat na imported na bag kay Henry Boi at mabilis namang nakabili ang kanyang “Bebe Lab.” Sa halagang P150K nakabili ng apat na bag si Henry Boi at sinabing buy-one-take-three ang original at imported na bag. Mula nga noon palagi nang apat ang dalang bag ni Lady K. Dalawa sa kanan at dalawa sa kabilang kamay. Para naman masabing nagagamit ang bag at hindi pang-display lamang di katulad ng kaaway, ang isang bag ay ginawa niyang lalagyan ng make-up, sa isa naman ay ginagamit niyang lalagyan ng baong kanin at ulam, sa kabila naman ay ang mga gamit na pangkumpuni sa sasakyan at sa pang-apat ay reserba na ginagamit kung maisipan nyang pumunta sa talipapa upang bumili ng lutong ulam para sa kanila ni Bebe Lab. Minsan naman ay naawa sa kanya si Bebe Lab at tinutulungan siyang magdala ng bag na lalo naman ikinatuwa ni Lady K. Kadalasan ay sinasabi ni Henry Boi na sya na lamang ang magdala ng bag na pinaglalagyan ng perang nasingil nila sa mga illegal vendors niya.

Hindi pa rin makatinag sa kinatatayuan sina Tesya at Nicko, ang magkaibigang nagtatrabaho sa recruitment agency ni Lady K. Namumula ang kanilang mga mata sa kapipigil sa pagtawa na taliwas sa inisip ni Lady K na ang luhang lumalabas sa kanilang mga mata ay luha ng takot at pagsisisi. Ang hindi alam ng biyuda, ang luha ng dalawa ay dala ng pagpigil ng mga ito na matawa dahil sa hitsura ng kanilang amo. Naka-kulay pink na palda ang biyuda at kulay violet naman ang suot nitong long-sleeves na blouse. Kulay pink din ang buhok nito na ayon kay Tesya ay parang mop na nakapatong sa basketball. Mahaba ang bangs ng biyuda sa pagnanais na itago ang kanyang kilay na tattoo na ayon nga sa kanya ay palpak. Sa pagnanais kasing makatipid, inutusan nya ang dalawang tauhan na lagyang ng kilay na tattoo ang kanyang noo. Palibhasa mga wala namang karanasan, magkaiba ang hugis ng kilay na nagawa ng dalawa. Ang sa kanang kilay na ginawa ni Tesya ay diretsong diretso at mataas ng mahigit kalahating pulgada sa kilay na ginawa naman ni Nicko na hugis ng kilay ni Capt. Spock ng Star Trek. Dahil sa kahihiyan ay tinakpan nya na lamang ng mahabang bangs ang buo niyang noo. Halos buong araw na sinermonan ni Lady K ang dalawa dahil sa palpak na tattoo.

May isang taon na ng mamatay ang asawa ni Lady K na si Don Manolo. Mayaman si Don Manolo. Isa sya sa mga organizers na nagpapaupa ng maraming pwesto ng mga illegal vendor sa Divisoria at Baclaran. Isa rin sya sa mga umaangkat ng mga housing ng cellphone sa Zamboanga na itinitinda ng mga illegal vendors sa bangketa ng Maynila lalo na sa may bandang Pedro Gil St. at Kalaw St. sa may Luneta. Nang humina ang kanyang business dahil sa bagong programang ipinatutupad ng pamahalaan ng Manila at Quezon City kung saan nililinis ng mga ito ang mga bangketa ng illegal vendors ay napilitan na lang syang mag buy and cell ng mga second-hand na cellphone, motorsiklo at mga kwintas, hikaw, relo, bag, wallet na madalas ay ibinibenta sa kanya ng mga tambay sa Recto at sa Divisoria. Nagpapautang din siya sa mga Muslim na nagtitinda ng mga lumang gamit sa kahabaan ng Fort Area malapit sa may Anda Circle.

Dating tindera ng kamatis si Lady K sa Divisoria katulad ng marami ay umuupa ng pwesto sa Don. Nang mabaon sa utang ang mga magulang nang noon ay dalaga pang si Katerina kay Don Manolo ay kinuha syang katulong ng Don bilang pambayad utang. Naging malapit sa kanya ang Don nang minsang magcelebrate ito ng birthday sa kanilang opisina. May mga magpeperform na mga umanong clown sa nasabing pagtitipon bilang bahagi ng programa. Nang hindi makarating ang isang magpeperform, napilitan ang Don na utusan syang magsuot ng clown na wala namang gagawin kundi itali sa umiikot na gulong habang pinapana at binabato ng palakol ng mga bihasang performers. Naging matagumpay ang palabas na ikinatuwa naman ng Don. Nang malasing ang Don ay nagpresinta si Lady K na sya na ang mag-asikaso dito. Kinabukasan nagulat na lamang ang Don na katabi nya sa kama at nakahubad na si Lady K. Dito na rin nya nalaman na babae pala si Lady K. Mula noon ay halus gabi-gabi nang nalalasing ang Don at tuwing umaga ay nagigising itong katabi si Lady K. Bagama’t hindi nila napag-usapan, namuhay na silang parang mag-asawa lalu na’t naging kanang-kamay nya na si Lady K sa paniningil ng mga pautang at mga “tong” sa Divisoria.

At dahil nga sa sobrang galit sa bagong kapalpakan ng dalawang tauhan ay hindi na napansin ni Lady K ang papalapit na si Bebe Lab.

Sa unang tingin ay lasing lamang si Henry Boi kaya pagapang itong lumapit kay Lady K. Madalas kasi ay nilalasing ni Lady K si Henry Boi hanggang sa gumapang na lang ito sa sobrang kalasingan. Saka nya lamang ito nakakatabi sa higaan kapag hindi na sya nito makakilala dahil nga sa sobrang kalasingan. Kaya nga marami syang supply ng lambanog at ilang nakakalasing na inumin sa bahay.

Sa sobrang aligaga sa kakasermon dahil sa mga nagawang kasalanan ng dalawang tauhan, walang kamalay-malay si Lady K sa lagim na magpapabago sa kanyang buhay.

Napatitig ang dalawang tauhan sa gumagapang na si Henry Boi. Kinalabit ni Tesya si Nicko at inginuso ang gumagapang na binata. Napakunot nuo ang dalawa, bakit maraming dugo at bakit may hatak hatak na bituka ni Henry Boi. Nakatingin ito kay Lady K. Nanlilisik ang mga mata, subalit ang kapansin pansin, puro puti ang mga mata nito at putlang putla ang mukha na parang may ipinahid na harina sa sobrang puti. At nang pagmasdan pa ni Tesya ang bibig nito ay napansin nyang pilit na ngumunguya ito ng kapirasong laman. Pati ang mga braso nito at mga kamay ay maputlang maputla rin. Kapansin pansin din ang boses nito habang umaangil na parang isang higanteng ahas.

“Madam Lady K….” ang sambulat ng nagulantang na si Tesya at itinuro ang gumagapang na si Henry Boi.

Hindi pinansin ni Lady K ang tauhan. Subalit inamin nito sa sarili na medyo nahimasmasan siya ng kaunti nang maramdamang gumapang na sa kalasingan si Henry Boi. Hudyat ito na matutulog na silang dalawa. Galing si Henry Boi sa bodega kung saan sinamahan niya muna sa pagtulog ang kanyang pinsang si Anna.

“Tumigil kaaaa…” ang pakli kaagad ng amo nito na nanlalaki pa rin ang mata sa galit.

“Plak” ang malakas na tunog ng paghampas ng baton sa mesa.

Lalong napatingin si Henry Boi kay Lady K.

Nanlalaki ang mga mata ng dalawa sa papalapit pang si Henry Boi. Pigil ang paghinga ni Tesya, napanganga naman ng husto si Nicko.

“Ba-bakit ma-madugo?” ang nauutal na tanong ni Tesya kay Nicko. Hindi pa rin maialis ng dalawa ang kanilang paningin kay Henry Boi. Nanuyo ang lalamunan ni Nicko napahawak naman ng mahigpit sa kanyang braso si Tesya.

“Talagang madugo, dahil buong taon kayong walang suweldo. Hindi nyo ba alam na imported ang mga pesmas at peshild na ipinamigay nyo!!!” ang nanggagalaiting sigaw ng biyuda sa dalawa.

Hindi na halus naririnig ng dalawa ang mga pangaral ng kanilang amo. Pinagmasdan na lamang nito si Henry Boi na noon ay may kalahating metro na lamang ang layo kay Lady K. Namula ng bakas na dugo ang pinanggapangan ni Henry Boi mula sa may pintuan hanggang sa kinatatayuan nila.

“Madamm… Madammm… si Henry Boi poooooo…” ang pasigaw na babala ni Nicko kay Lady K habang pilit pa ring itinutoro ang binata.

“Ayyyyyyyyy…. Madammmmmmm….” ang sigaw naman ni Tesya.

Dahil sa lakas ng sigaw ng mga ito ay napilitang lingunin ni Lady K ang kalaguyo.

Pero huli na ang lahat!

ITUTULOY