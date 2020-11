Zombi Pilipinas

0 SHARES Share Tweet

The Covid Zombie Chronicle

BOOK 1

ISANG NOBELA NI NIXON A. CANLAPAN

PAGPAPATULOY

CHAPTER IV: AT GUMAPANG ANG LAGIM

Mula sa kanyang likuran ay hinablot ng nakadapang si Henry Boi ang mataba niyang kanang binti. Hindi nakaiwas si Lady K. Tinangka nyang hilahin ang binti sa mahigpit na pagkakahawak ni Henry Boi subalit mabilis na nitong nailapit ang kanyang mukha sa kanyang binti at saka sinakmal ito. Mabilis na bumaon ang ngipin nito sa malamang bahagi ng binti ni Lady K. Nanlaki ang mga mata ni Lady K. Napangiwi ito sa sakit.

“Ayyyyyy… arayyy… aray ko pooooo…,” ang palahaw ni Lady K, habang nararamdaman ang pagbaon ng mga ngipin ni Henry Boi sa kanyang kalamnan. Nabitawan nito ang kanyang baston sa sobrang sakit na naramdaman. Nginuya ni Henry Boi ang laman na nakuha niya sa binti ni Lady K at pagkatapos ay muling nitong kinagat ang malalim na sugat na dulot ng una niyang kagat. Kaagad na nabaklas ang makapal na laman nito sa likuran ng binti. Pumugit ang dugo ni Lady K. Napuno kaagad ng dugo ang mukha ni Henry Boi at mabilis na dumaloy ang dugo nito sa sahig.

Sabay na napanganga sina Tesya at Nicko. Hindi pa rin mawari kung ano ang nagaganap sa kanilang harapan.

“Arayyy… bakit? Bakit Bebe Lab?,” ang nagtatakang tanong nito kay Henry Boi. Nagpumiglas si Lady K. Pilit na binabawi ang duguang binti kay Henry Boi subalit malakas ito. Walang tigil sa pagkagat si Henry Boi. Nawakwak na ang kanang binti ni Lady K. Panay pa rin ang pagpupumiglas ni Lady K subalit wala siyang magawa. Inabot niya ang ulo ni Henry Boi at pilit na inilalayo sa kanyang binti subalit hindi ninya mapuknat ang bibig nito sa pagkakagat sa kanyang binti.

Galit na galit na tumingin si Lady K sa dalawang tauhan. Inisip na hindi ipinagluto ng hapunan si Henry Boi kaya sa sobrang gutom ay napagkamalan siyang pagkain.

Sa sobrang sakit ay napaluhod si Lady K, napaiyak ito sa sakit. Hindi makapaniwala si Lady K sa ginagawa sa kanya ni Henry Boi na noon ay parang gutom na gutom na hayup sa pagsakmal sa kanyang laman. Mabilis na nakabangon si Henry Boi, lumuhod ito at dinaluhong si Lady K. Padapang bumagsak sa sahig si Lady K, nakapatong naman sa likuran niya si Henry Boi. Panay pa rin ang palahaw ng biyuda sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman.

“Bebe Lab…Bebe labbb…. Wait… bakitt… Bebe Lab!!” ang sigaw nito kay Henry Boi. Nagpipiglas si Lady K. Pilit na inabot si Henry Boi, pero hinawakan nito ang kanyang dalawang braso saka sya nito sinakmal sa may batok. Panay pa rin ang pagpiglas ni Lady K hanggang sa magawa nitong makapihit pahiga. Napahiwalay mula sa kanyang likuran si Henry Boi pero mabilis pa rin itong nakapatong sa kanyang kalaguyo.

Hindi pa rin makakilos sa pagkabigla sina Tesya at Nicko habang patuloy pa rin ang pag-atake ng tila halimaw nang si Henry Boi. Pilit syang itinutulak ni Lady K subalit sadyang malakas si Henry Boi. Hanggang sa muli siyang sakmalin ni Henry Boi sa leeg sa pinaka-ilalim ng baba. Bumaon ang ngipin ni Henry Boi sa tubo na nagdudugtong sa lalamunan at bituka nito. Tuluyan nang napahiga si Lady K. Hindi na nito maikilos ang kanyang katawan. Bunagsak sa sahig ang kanyang mga braso at nagsimula na itong mangisay.

Napatingin na lamang ito kay Henry Boi at maya-maya pa ay napabaling ang mukha sa kinatatayuan ng dalawang tauhan. Napatitig na lamang ito sa kanilang dalawa. Tumulo ang luha ni Lady K. Gusto man niyang tanungin si Henry Boi ay hindi na niya magawa, napuno na ng sariling dugo ang kanyang bibig at dahil sa tinamong mga sugat ay mabilis nang nauubos ang kanyang dugo. Mabilis na kumalat sa sahig ang dugo ni Lady K. Unti unti na rin itong namumutla dahil sa pagkawala ng dugo. Maya-maya pa ay pumikit na ang mga mata nito.

Shock na shock pa rin ang magkaibigan dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Napatitig lamang ito sa kanilang amo. Kitang kita nila kung paano nguyain at lunukin ni Henry Boi ang mga laman mula sa binti at leeg ni Lady K at nang kung paano kagatin nito ang leeg ng kanilang amo na siyang lalung nagpatindi ng paghihirap nito.

“Madammmm…Madammmm…. Henry Boi… tama naaa… tama naaa…” ang sigaw ni Tesya. Nataranta si Tesya, hindi alam kung paano sasagipin ang amo mula sa kamay ni Henry Boi. Hindi nila malapitan si Henry Boi. Natatakot silang baka pati sila ay atakihin nito. Hindi maintindihan ng dalawa kung bakit nagawa ni Henry Boi ang bagay na ito kay Lady K. Mahal na mahal sya ni Lady K. Lahat ay ibinigay ni Lady K sa kanya. Kahit kailan ay hindi pinagdudahan ni Lady K ang pagmamahal niya dito. Kahit sa kanilang dalawa ay ganuon din si Lady K. Madalas itong magalit sa kanila subalit maraming pagkakataon na nagpapakita naman ito ng kabaitan sa kanila. Hindi ito kumakain ng hindi sila kasabay at madalas ay binibigyan sila nito ng pera kapag gusto nilang mamasyal sa labas. Hindi rin ito nagkulang ng pag-aruga lalo na kung nangangailangan ng pera ang kanilang mga pamilya. Si Lady K din ang tumatayong magulang nila kapag nagkakaproblema sila. Madalas ay ito ang sumasalo ng trabaho nila kapag sila ay nagkakasakit. Minsan ay naging tubero na rin ito nang sabay silang lagnatin at ma-quarantine. At nang walang driver ang truck na kanilang minamaneho, magpresinta kaagad na siya munang papalit. Hindi rin nito nalilimutan ang kanilang mga kaarawan. Nagpapabili ito ng cake at mga lobo saka kakantahan sila sa kanilang kaarawan at pagkatapos ay bibigyan ng regalong kadalasan ay cash. Kahit pagalit ay mabilis namang magbigay ng pera ang biyuda kapag kailangan nila. Bukod sa may sarili silang kwarto ay libre rin ang kanilang pagkain pati na ang mga pangangailangan sa kanilang mga katawan.

Lumapit ang dalawa, hinawakan nilang ang magkabilang paa ni Henry Boi at hinila ito papalayo sa nangingisay nang si Lady K. Inilabas ni Nicko si Henry Boi at iniwan ilang metro ang layo mula sa may pintuan ng opisina.

“Madamm… Madammmm…” ang naiiyak na wika ni Tesya. Lumapit si Tesya at lumuhod sa may tagiliran ng amo. Umiiyak nitong pinangko si Lady K at pilit na itinatayo. Unti unti nang naghihina si Lady K dahil sa dami ng dugong nawala sa katawan nito. Sisinghap singhap ito, wasak ang kanyang leeg, walang patid ang pag-agos ng dugo nito mula sa mga sugat sa binti at leeg. Kinuha ni Nicko ang kanyang panyo at inilapat iyon sa leeg ni Lady K. Subalit patuloy pa rin ang paglabas ng dugo nito mula sa malaki at malalim na sugat. Nanginginig pa rin ito at katulad ni Henry Boi at namumutla na rin. Naglalabasan na rin ang mga ugat nito sa katawan na parang si Henry Boi.

“Madamm… gising ka.. madammm.. dadalhin ka namin sa hospital… madammm…” ang natatarantang wika ni Tesya. Kinuha ni Nicko ang kanang kamay ni Lady K upang tingnan kung may pulso pa ito.

Samantala, hindi nila namamalayan si Henry Boi na ngayon ay nakatayo na pala sa may pintuan ng opisina, laylay ang bituka nito, maraming sugat sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Putol din ang ilang daliri nito sa kamay. Hindi na makilala ang hitsura nito. Maputlang maputla ang kanyang kulay, matapang ang mukha at wala nang kulay ang mata kundi puti. Lumakad ito ng dahandahan patungo sa kanilang kinaroroonan.

“Madam… gising ka madammmm….” ang pagsusumamo ni Tesya habang pilit na niyuyugyog ang kanyang amo.

Unti-unting lumapit si Henry Boi sa dalawa. Nakatitig ito kay Nicko na noon ay nakatayo sa likuran ni Tesya. Tumulo ang luha ni Tesya, napaiyak ito sa pagkahabag sa kanyang amo.

Maya-maya pa ay gumalaw ang kamay ni Lady K.

“Gising na sya,” ang nagtatakang wika ni Nicko.Nangisayngisay ito. Tumulo ang dugo sa bibig. Nanginig ang mga kamay at paa, umunat ang naninigas na katawan.

“Madammm…” pinilit na pigilin ni Tesya ang nagkokumbulsyong si Lady K.

Hindi malaman ni Tesya ang kanyang gagawin.

Biglang bumangon papaupo si Lady K, tinabig ang kamay ni Tesya.

“Madam… madammm… ayos ka lang ba?” ang tanong ni Tesya na patuloy pa rin sa paghikbi.

Umikot ang mukha ni Lady K. Mabalasik ang anyo. Nagngangalit ang mga ugat nito sa mukha, nakalabas ang mga ngipin, tumutulo ang dugo sa bibig.

Bigla namang nagulat si Nicko. Napatingin sa kanyang likuran.

Naroon si Henry Boi.

Hindi naman sumagot si Lady K, inilapit nito ang mukha sa mukha ni Tesya. Napasighap si Tesya.

Nang makita nila ang kulay puting mata ni Lady K.

“Zombi” Sabay na napasigaw ang magkaibigan.

Maputing maputi ang mga mata ni Lady K. Bumuka ang bibig nito at umangol na parang isang multo sa mga pelikulang horror na kanyang napapanood.

Hinablot ni Lady K ang braso ni Tekya.

Sinungaban naman ni Henry Boi si Nicko.

SUSUNOD: CHAPTER 5