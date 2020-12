Zombi Pilipinas: International Coverage (Bk.1 Ch.5)

0 SHARES Share Tweet

Pilit na minasdan ni Gerico at ni Reagan ang pagkakasunod-sunod ng mga litrato na kuha nila sa loob ng compound ng Bataan Nuclear Power Plant. Nakakunot ang noo ng sikat na international photographer, hindi pa rin makapaniwala sa mga litrato na isinalin nila sa kanyang computer mula sa kanilang DSLR na camera upang i-edit at i-enhance katulad ng tagubilin ng kliyente nilang isang malaking news agency sa France at Middle East. May ilang minuto na syang nakatitig sa screen, lumamig na ang kanyang kape, pero hindi pa rin lubos-maisip ang misteryosong larawan ng compound.

“Bakit ganun tito?,” ang nagtatakang tanong ni Reagan sa kanyang tiyuhin.

“Hindi ko rin alam,” hindi naman pwedeng magkamali ang drone dahil diretsong nakikita ko sa computer ang images.

Hindi pa rin maialis ni Gerico ang kanyang paningin sa screen. Maging sya ay hindi maipaliwanag kung bakit nagkaganun ang kuha mula sa drone na pinalipad nila sa may nuclear plant. Malinaw ang kuha kaya lalu syang naguluhan. Di bale sana kung malabo or pixilated ang mga litraro pero malinaw ito at kitang kita ang mga detalye ng mga bagay na nahagip ng camera.

Nagtungo ang magtiyuhin sa may Nuclear Power Plant bandang alas-8:00 ng umaga upang kunan ng larawan ang planta. Dahil isa siyang correspondent ng international wire agencies ay napilitan syang kunin ang assignment kahit alam nyang may kahirapang makapasok sa loob. Kaya dinala nya ang kanyang drone at kinabitan ito ng lense bago pinalipad sa malapit sa may planta.

At dahil bawal ngang lumapit sa planta, ginamit nya ang kanyang pinakamalakas na zoom na dala nya mula sa Saudi Arabia. Isa syang photographer sa isang malaking kumpanya sa Riyadh at nasa Bataan siya upang magbakasyon lamang. Dito na sya inabutan ng pandemic at ng lockdown. Bagamat kailangan na sya sa kanyang opisina wala siyang magawa dahil mahigpit pa rin ang pagpapalabas at pagpapasok ng mga eroplano sa Saudi Arabia. Hanggang nagbabakasyon, patuloy pa rin sya sa pagtanggap ng mga assignment mula naman sa ilang mga news agency na kanya ring pinaglilingkuran bilang part timer.

Nang pumutok ang balitang pagaganahin na ang nuclear power plant sa Pilipinas, marami nang nagka-interest dito. Kabilang na ang ilang mga international news agency na gustong gumawa ng feature sa controversial na planta.

Wala pa ring kurap si Gerico sa pagkatitig sa screen. Nakakunot ang noo nito. May 30 taon na syang potograpo pero ngayon lamang nangyari sa kanya ang ganito. Malalim na nag-iisip si Gerico nang biglang magring ang kanyang cellphone.

Bagama’t atubili syang sagutin dahil numero lamang ang lumilitaw sa kanyang cellphone, napilitan syang pindutin ang answer button.

“Yes?” ang bungad nito sa tumatawag.

“Hi, good afternoon. Is this Mr. Gerico Vasquez?” ang tanong ng kausap nito sa kabilang linya.

“Yes, and who is this?,” ang tanong naman nito.

“My name is Tita Valderama, I am from Versa Files, kaibigan din ako ng brother mo. Kasamahan ko sya dati sa isang publication. Can I talk to you about a very important matter, please?”

“Okay, shoot,” ang sagot naman nito.

Hindi pa niya naririnig ang kasunod na itatanong ng kausap ng may kumatok sa pintuan ng kanilang bahay at biglang bumukas ang pinto. Isang military ang sumipa ng pinto kaya halos masira ito.

Nagulat si Gerico. Anim na kalalakihang nakasuot ng pang-militar ang biglang pumasok sa kanilang bahay. Anim pang mga military na nagsilbing look-out ang naiwan sa labas. May mga hawak ang mga ito ng mga high-powered firearms at may nakasukbit pang ibang baril at mga pampasabog. Nakatago ang kanilang mga mukha sa maiitim na face mask at sumbrerong pang-military.

“Ikaw ba si Gerico Vasquez?,” ang tanong ng pinakapinuno sa nagulantang na potograpo.

Hindi nakakilos ang magtiyuhin dahil sa mabilis na pangyayari. Nakatayo kaagad sa kanilang harapan ang mga military men. Mabibilis nilang sinuyod ng paningin ang salang bahay.

“Ako nga? Bakit? Ano ang kailangan ninyo?,” ang nagtatakang tanong nito sa mga hindi kilalang mga tao.

Nang makumpirma ang kanyang pangalan ay mabilis na nagsikilos ang mga unipormadong kalalakihan, sabay sabay na ikinasa ang kanilang mga baril at itinutok sa potograpo at sa kanyang pamangkin.

“Itaas nyo ang inyong mga kamay at huwag kayong kikilos,” ang wika ng pinuno.

Lumapit ang isa sa computer at tinitigan ang mga litrato sa screen. Kinuha nya ang kanyang walkie talkie at nagsalita.

“Positive!”

“Ano ibig sabihin nito?,” ang pagalit na wika ni Gerico na walang kamalay-malay sa nagaganap.

Hindi sumagot ang pinakapinuno ng grupo at sinenyasan ang kanyang mga kasamahan. Mabilis namang kumilos ang mga kasamahan nito hinablot ang kanyang cellphone pati na ang cellphone ng kanyang pamangkin at saka kinuha ang computer pati ang camera at drone na nakapatong sa mesa.

Dahil sa pagkabigla, hindi nakakilos si Gerico.

Samantala, dinig na dinig ni Valderama mula sa nakabukas pang cellphone ang usapang nagaganap.

Kinuha ng military ang cellphone ni Gerico at tiningnan ang number na naka-flash sa screen.

Maya-maya pa, isang sasakyang military ang umalis sa Camp Crame upang hanapin naman ang kinaroroonan ni Valderama.

“B-bakit, bakit nyo kinuha yan?,” ang galit na galit na tanong ni Reagan sa mga military.

“Wala kaming nilalabag na batas, ano ang kailangan nyo at bakit nyo kukunin ang gamit namin?,” ang tanong naman ni Gerico.

Isang military man ang biglang nagtungo sa likuran ni Reagan at saka ito piniringan ng kulay itim na tela. Ganun din ang ginawa ng isa pa kay Gerico. Nagpumiglas ang dalawa. Subalit nahawakan na ng mga military ang kanilang mga braso. Isa sa mga ito ang kumuha ng puting tela at saka nilagyan ito ng kemikal at pinaamoy sa dalawa. Nanghina ang mga tuhod ng mga ito at nakatulog. Walang anumang binitbit ng mga military ang dalawa at isinakay sa van. Saka humarurot paalis kasama ang mga electronic gadget ng dalawa.

