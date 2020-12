2021 budget iaakma sa sitwasyon

0 SHARES Share Tweet

MABILIS ang pagkilos ng mga mambabatas para matiyak na maipapasa ang panukalang 2021 national budget sa takdang panahon at magamit sa pagtugon sa krisis na kinakaharap ng bansa.

Ngayong linggo, inaasahang magkakasundo na sa bicameral conference committee meeting ang dalawang Kapulungan ng Kongreso at mararatipikahan ang budget ngayong kalagitnaan ng Disyembre.

Sa lahat ng naging budget ng administrasyon, maituturing na ito ang pinakamahalaga dahil sa kinakaharap na COVID-19 pandemic.

At sa gitna ng lahat ng usapin, tiniyak ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara na sa kanilang pagtalakay para sa pambansang budget pangunahing konsiderasyon nila ang mga pangangailangan laban sa coronavirus pandemic at maging sa mga naapektuhan ng kalamidad.

“I heard Speaker Lord Allan Velasco say it’s (vaccine) one of the things he wants to consider so I think dun palagay ko magiging priority ‘yun sa vaccine, health response tsaka yung accompanying expenses for that, yung storage, tsaka anything COVID related I think is really ‘yung priority,” pahayag ni Angara.

“In addition to that, ‘yung calamity spending would also be very, very important, isa sa mga prime considerations,” dagdag pa nito.

Sa bersyon ng Senado para sa budget, naglagay sila ng specific provisions para sa calamity response.

“It’s a matter of seeing how much the House also wants to, how to treat that and convincing them na that should be a priority. Sabi ko nga that should be the least of our worries kasi I think everyone knows that’s one of the challenges of our country,” diin ni Angara.

Matapos ang meeting ng bicam panel noong Martes, nagdesisyon ang mga miyembro na pag-usapan muna ng mga pinuno ng Senate finance committee at House committee on appropriations ang disagreeing provisions sa kanilang mga bersyon ng budget bago muling magpulong.

“The members decided to delegate to the chairs of the panel, si [House appropriations] Chair Eric Yap at sa amin, na kami yung mag-usap dun sa differences and we pledge to consult with them on the results of the discussions,” diin ni Angara.

Marami ang kumukwestyon kung dapat nga bang ipagkatiwala na lamang muna sa dalawang chairman ang pag-uusap sa magkaiba nilang probisyon na agad namang tinugunan ng mga senador at kongresista ng kanilang pagtitiwala sa dalawang pinuno.

Sa panig ng Senado, halos lahat ng mga miyembro nito ay nagpahayag ng suporta at tiwala kay Angara na kahit tinamaan ng COVID-19 sa panahon ng inisyal na pagbusisi sa budget ay hindi rin nagpapigil sa pagsisikap na matiyak ang maayos na pambansang pagpopondo.

Sa talino, galing at sipag ng ating mga mambabatas, umaasa tayo na titiyakin nilang ang maipapasang pondo para sa susunod na taon ay maipapasa nang hindi lamang sa nararapat na panahon kung hindi ito ay naaakma sa mga tamang pagkakagastusan upang maibangon ang Pilipinas mula sa mga kinakaharap nating mga pagsubok ngayong taon.

Publication Source : People's Tonight