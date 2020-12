Astig ni Konsi Vince at congrats sa Caloocan SK Fed

0 SHARES Share Tweet

SOLID as in sobrang astig ng Sangguniang Kabataan Federation ng Caloocan City dahil matagumpay nilang nairaos ang ‘grand finals’ ng PaSKCO-VIDeo Christmas Carol Competition — with flying colors!

Bukod kasi sa nag-trending ito at pinag-usapan ng mga kabataan sa Kankalo, nakapagmarka sila ng malinaw at positibong guhit sa kasaysayan na sa gitna ng dinaranas na pandemya, puwedeng magdiwang ng ligtas, magsaya at ipadama ang tunay na diwa ng Pasko!

Anumang unos mula sa magkakasunod na bagyo, baha at ang halos 10 buwan nang pamiminsala ng COVID-19, eto’t ang mga batang Caloocan ay nagpapakita ng katatagan, katapangan at katalinuhan sa mismong pagdiriwang sa dakilang kaarawan ng Banal na Sanggol sa Sabsaban!

Kilala ang Pilipinas sa may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo, ngunit kakaiba ang nagaganap ngayong 2020 dahil sa perwisyo ng pandemya! Marami tiyak ang nangungulila ngayong Pasko nang iwan ng mga yumayo nilang mahal sa buhay dahil COVID-19.

Labas pa riyan ang nawalan ng trabaho at nabasagan ng hapag kainan.

Na sa kabila ng mga ganitong uri ng pagsubok, lahat tayo sa ating tahanan, pamilya, eskuwela, trabaho at komunidad ay pilit ninanamnam ang tamis ng diwa ng Pasko kahit na naging mapait ang buhay sa mga nakalipas na buwan!

At dahil dito, kapuri-puri ang kakaibang gimik ng mga milenyal sa Caloocan na naglunsad ng ‘virtual caroling.’ Pagtugon ito ng kabataan sa panawagan ng pambansang pamahalaan na iwas munang mangaroling sa lansangan at kabahayan – kundi gawin na lang ito online!

Take note, mga ate at kuya dahil ‘first time’ ito sa ‘history’ ng buong Pilipinas – o mundo pa! – na nagkaroon ng ‘X-mas Carol online!’ sa ilalim ng tinatawag na ‘new normal!’

Grabe ang mga entries na ‘mala-goosebumps’ ang epekto sa mga nakapanood via livestream ng Caloocan SK Fed Facebook page!

Kikilabutan o mananayo ang inyong mga balahibo sa pagnamnam sa mensahe na bugbog nga sa problema ang bansa mula sa pandemya, baha, bagyo at ang pagiging lugmok natin sa kahirapan – ay pilit pa rin tayong nakatayo, nagsasaya at hindi basta malulumpo bunsod ng pagkakaisa at pagmamahalan sa isa’t isa na siyang tunay na diwa ng Pasko!

Sa kabilang banda, bigla kang mapapaisip at mapahahanga dahil sa nakagigilalas na presentasyon ng kanilang piyesa na may magandang konsepto, koryograpo, mensahe at kahit ang pagkakagawa ng kanilang mga video na aakalain mong mga ‘professional’ ang gumawa!

Fourth placer ang grupong ‘The NXT Probinsiyano’ ng Zone 9; 3rd ang ‘The CAROLERS’ ng Zone 12 ; 2nd placer ang ‘Trese Representantes’ ng Zone 13; 1st runner-up ang ‘The STREETS’ at itinanghal na kampeto ang grupong ‘Sona Kinse’ ng Zone 15 na nakakuha ng iskor na 94.8 percent!

Ang ‘music video’ ng nag-champion ng Sona Kinse ay hango sa Christmas ID ng ABS-CBN para ngayong taong 2020 na may orihinal na titulo na Ikaw ang Liwanag at Ligaya!

Sa tema ng mga kasama sa Zone 15 ni SK Fed Vice-President Naomi Marie P. Ocampo ng Bgy. 176, Bagong Silang ay pinamagatan nila itong ‘Kabataan sa Pasko, handog ng Sona Kinse!’

Ang catch dito, binago ng Sone Kinse ang lyrics ng kanta at nilapatan nila ito ng sarili nilang mensahe, salita at liriko.

“Ngayo’y Pasko, puno ng pag-asa. Malakas mang ulan sa gitna ng pademya. Pagtutulungan, pagkakaisa, tayo ay magsama-sama. Anumang unos, tayo’y babangon. Tutulungan tayo ng kahapon, bawat isa’y mayroong pangarap. Magpatuloy, magsumikap, laging masaya ang kuwento ng Pasko. Ang Sona Kinse ay nagmamahal sayo rito sa Caloocan. Ang pangako ko’y Aksiyon at Malasakit. Sama-sama tayo. Magkaisa tayo ngayong Pasko. Pasko sa Caloocan, una ang tao, kabataan, kumbinsido magserbisyo at ito ay gagawin na may pag-ibig. Magkaisa tayo ngayong Pasko. Kapitbisig lahat ito ay kakayanin, magkakasama tayo kabataan sa pasko. Kabataan sa Caloocan. Kahit nasaan ka man, Malalapitan!”

Sadyang sa lyrics pa lang ay nakamamangha na, lalo na kung mapapanood ninyo ang kanilang video na mala-station ID ang peg at talagang nakabibilib dahil sa napakasuwabe ng pagkakagawa nito na puwedeng ipanlaban at ipantapat sa anumang music video sa youtube!

Idagdag pa natin ang pagkakasingit ng ‘video clip’ na mensahe ni Jhonel Agner Adayan, ang 12 years old at Grade 7 student na batang Caloocan na nag-viral dahil sa nag-enroll mag-isa sa piso net ng computer shop! Pagpapakita ng inspirasyon na kahit sa batang paslit ay walang imposibleng makamit ang pangarap, basta may tunay na determinasyon at pagpupursiging magtagumpay sa buhay!

Ang nakatutuwa pa rito, sigurado tayong hindi lamang ang buong Caloocan ang ‘proud’ sa buong SK Federation dahil kahit ang kanilang mga magulang o kamag-anakan sa ‘abroad’ ay nakananamnam tiyak ng kakaibang ligaya nang makita ang hirap, pagod at talento ng mga anak – nag-champion man sila o hindi!

Umaasa tayong makatatanggap ng parangal hindi lamang kay Caloocan City Mayor Oca Malapitan ang Caloocan SK Fed, kundi sana ay makilala rin sila ng Department of Interior and Local Government (DILG) sa ilalim ng pamamahala ni Sec. Eduardo Ano.

Muli, congratulations Konsi Vince at mabuhay ang SK Fed ng lungsod!

