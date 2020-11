Bayanihan!

0 SHARES Share Tweet

TAMA ang sinabi ni dating Speaker Alan Peter Cayetano na mas mabilis na makakabangon ang mga nasalanta ng bagyo kung lahat ay mag-babayanihan!

Lahat ng Pilipino ay maaaring makatulong at maging “bayani” sa panahon ng kalamidad. Hindi natin kailangang magkaroon ng mataas na posisyon sa gobyerno. Kahit mga kabataan, magulang, guro, o miyembro ng simbahan ay maaaring mag-organisa upang magbigay ng tulong maliit or malaki man ito.

Halos isang buwan pagkatapos na bumaba sa pwesto si Alan Peter Cayetano bilang Speaker ng Kamara, nakita nating puspusan ang pagtulong ng kinatawan ng Taguig-Pateros sa mga nasalanta ng bagyo. Pagkatapos ng Typhoon Rolly, bumisita siya at kanyang maybahay na si Rep. Lani Cayetano sa Tiwi at Daraga, Albay at Buhi, Camarines Sur para magdala ng tulong sa mga tricycle drivers, tourist guides at nagtitindang nawalan ng trabaho at daan daang pamilya na tinamaan ng Typhoon Rolly.

Pagkatapos ng pananalanta ng Bagyong Ulysses, dumayo naman ang grupo ni Cayetano sa Rodriguez at Cainta, Rizal, at Marilao, Bocaue, Hagonoy, Paombong, Bulacan. Sa loob lamang ng dalawang linggo, halos 5,000 pamilya at 6,000 indibidwal mula sa iba’t ibang sektor na naging biktima ng nakaraang mga bagyo ang natulungan ni Cayetano. Personal niyang binisita at kinausap ang mga biktima ng kalamidad at inabot ang mga donasyong nakalap.

Mayroong binuo ang Malacañang na inter-agency task force na tinawag ng “Build Back Better Task Force” para tutukan ang programa ng gobyerno sa rehabilitation at recovery ng mga nasalanta ng bagyo sa iba’t ibang panig ng Pilipinas.

Suportado ni Cayetano ang pagtatag ng ganitong task force dahil naniniwala siyang hindi dapat natatapos sa pagbibigay ng relief goods lamang ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Sa katunayan, noong taong 2013, isa siya sa unang nag-file ng bill para itatag ang Emergency Response Department na tututok sa disaster preparedness, relief operation, humanitarian assistance hanggang sa community rehabilitation.

Hindi na bago kay Cayetano ang pag-oorganisa ng malawakang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ginagawa rin niya yon noong senador pa siya. Habang siya ang nakaupong Speaker, noong kasagsagan ng COVID-19 at lockdown noong Mayo, hinimok ni Cayetano ang kanyang mga kasamahang kongresista para magbigay ng kanilang mga sweldo para tumulong sa mga lugar at mga sektor na lubos na naapektuhan ng COVID-19.

Matatandaang nagdaos din ng sesyon ang Kongreso sa Batangas kung saan ang mga kongresista sa pamumuno ni Cayetano ay harapang nakinig sa mga problema ng mga naging biktima ng pagputok ng Taal noong Enero. Nakatulong din ito para mas mapabilis ang pagpasa ng panukalang naglalayong magtatag ng isang department na tututok sa pagtugon sa kalamidad na tatawaging Deparment of Disaster Resilience na isinusulong ni Pangulong Duterte.

Kahit hindi na siya Speaker ay hindi pa rin tumigil si Cayetano sa pagtulong sa mga naging biktima ng kalamidad. Bukod sa mga relief goods na ipinamahagi, naipahayag din niya ang mensahe ng pag-asa at kahalagahan ng pagdadasal para maging matatag ang mga biktima sa mga pagsubok.

Direktang nakinig si Cayetano sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo at sa mga punong bayan upang mas malaman niya kung paano sila matutulungan. Bilang isang mambabatas, mas epektibo ang ganitong paraan para marinig ang tunay na hinaing ng mga biktima at lokal na opisyal para makabuo ng pangmatagalang solusyon sa mga problema ng bayan. Sa maayos na pag-uusap, mas madaming ideya ang lumalabas para malaman ang totoong pangangailangan ng mga taumbayan.

Sa kanyang pakikipag-usap sa punong-bayan ng Marilao, Bulacan, halimbawa, ipinaabot ni Mayor Ricky Silvestre kay Cayetano ang mga ginagawa ng lokal na pamahalaan upang linisin ang Ilog ng Marilao. Ngunit hindi kakayanin ng kanilang sariling pondo ang magpatayo ng mga river wall para pigilan ang malakihang pagbaha. Sa pamamagitan ng kanyang social media, nanawagan si Cayetano ng tulong sa Department of Public Works and Highways (DPWH) at ibang mambabatas na tulungang makapagpatayo ng river wall sa Ilog ng Marilao para magkaroon ng mas epektibong solusyon sa problema ng pag-apaw ng ilog.

Umapela din si Cayetano sa kanyang mga kasamang kongresista at senador na mas bigyan ng prayoridad sa budget ang mga pangangailangan ng mga ahensiyang direktang nagbibigay ng serbisyo sa panahon ng kalamidad at emergency tulad ng Department of Social Welfare and Development, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at Department of Health.

“Bayanihan” ang mas mabisang paraan para makabangon sa anumang krisis gaya ng COVID-19 at kalamidad. Bilang isang bansa, tayo ay nasa iisang bangka na tumatawid sa dagat na may malakas na alon.

