BoC-COC, bukas 24/7

0 SHARES Share Tweet

PATULOY ang ginagawang pagpapabuti sa mga serbisyong ibinigay ng Bureau of Customs (BoC) sa publiko.

Noon ngang Disyembre 16 ay binuksan ng BoC ang kanilang “Customs Operations Center.”

Bukas 24/7, ang facility ay magsisilbing command and control center ng Intelligence and Enforcement operations ng 17 collection districts ng BoC.

Mga taga BoC-Enforcement and Security Service (ESS) at Philippine Coast Guard (PCG) ang tatao sa operations center.

Sinabi ni Finance Asst. Secretary Dakila Elteen Napao na ang pagbubukas ng center ay “landmark achievement” ni BoC Chief Rey Leonardo Guerrero.

Ayon naman kay Guerrero, ang facility ay isang “significant part of the BoC’s thrust for reform and transformation.”

Magsisilbi itong fusion center “to integrate and analyze intelligence, enforcement and operational information gathered from various sources.”

Magagamit ng BoC ang center para i-secure ang border at i-facilitate ang trade at koleksyon ng buwis.

Ang pagbubukas ng facility ay dinaluhan nina Napao, Guerrero, BoC deputy commissioners at directors ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) at Enforcement and Security Service.

***

Kaawa-awa talaga ang kalagayan ng mga magsasaka sa bansa.

Halos wala na silang kinikita dahil sa laki ng gastos sa pagtatanim ng palay, mais at gulay.

Sa merkado, mas mabili pa ang mga produktong galing sa labas.

Ang mga imported na produkto kasi ay mas mura kaysa sa produkto natin dahil nga sa mataas ang production cost sa atin.

Malulugi naman ang mga magsasaka kung ibababa nila ng husto ang presyo ng mga ani nila.

Kaya nga pumapalakpak sila kapag nakasasakote ng mga puslit na agricultural products ang Bureau of Customs.

Kamakailan lang ay nakahuli ang Port of Subic ng misdeclared na gulay na nagkakahalaga ng P9.3 milyon.

Ang mga gulay, na idineklarang frozen jams, ay nakalagay sa 17 20-footer container vans na dumating sa Port of Subic noong Nobyembre 22.

Taliwas sa deklarasyon nitong frozen jams, mga carrot at broccoli ang laman ng mga container.

Sinabi ni District Collector Maritess Martin na mananatiling vigilant ang kanyang mga tauhan laban sa pagpasok ng mga kontrabando.

***

Isang bodega sa Meycauayan, Bulacan ang ininspeksyon ng Bureau of Customs noong Disyembre 10.

Sa loob ng pribadong bodega ay tumambad sa mga inspektor ang mga imported na alcoholic beverage.

Nakakita rin ang mga taga-CIIS at ESS ng MICP ng mga pinaghihinalaang pekeng produkto na kagaya ng bags at food items na nagkakahalaga ng P15 milyon.

Kasama rin sa inspeksyon ang mga taga-NBI at PCG.

Binalaan ni MICP District Collector Romeo Allan Rosales ang mga negosyante na huwag na silang magtangkang mag-import ng mga pekeng produkto.

Nanawagan din siya sa publiko na huwag tangkilin ang mga counterfeit na produkto.

Lalo na ang mga pekeng produkto for human consumption.

Tama naman si Collector Rosales.

Mura nga ang mga pekeng pagkain pero magastos kung tayo’y malason.

Ang mahirap, baka tuluyan pa tayong mamatay.

Tsk tsk tsk…

(Para sa inyong komento at suhestiyon, tumawag o mag-text sa #0921-4765430/email:vicreyesjr08@yahoo.com. Ilagay lang ang buong pangalan at tirahan. )

0 SHARES Share Tweet

Publication Source : People's Tonight