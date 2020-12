BoC hinahabol ang P2.4B sa mga kooperatiba ng magsasaka

0 SHARES Share Tweet

SINISINGIL na ng Bureau of Customs (BoC) ang 48 farmers cooperative na umangkat ng bigas noong 2019 at ngayong taon.

Umaabot ng P2.4 bilyon ang hindi binayarang buwis ng mga kooperatibang ito.

“They have been issued audit notices and subsequent demand letters for the payment of additional duties and taxes as a result of the underdeclaration of their imports,” ayon kay BoC Chief Rey Leonardo Guerrero.

Pero ilan sa mga hinahabol na kooperatiba “are contesting the demand letters.”

Ito ang nagpapabagal sa paniningil ng dagdag na duties at taxes sa mga kooperatiba.

Matatandaan na inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang BoC at BIR na tulungan ang Department of Agriculture (DA).

Iniimbestigahan kasi ng DA ang ‘di umano’y sabwatan ng mga kooperatiba at pribadong rice importers.

Ang mga kooperatiba daw ang nagsisilbing dummies ng mga negosyante para hindi sila magbayad ng taripa.

“While cooperatives are not exempted from paying duties for importing rice, they can be exempted from paying the income tax on these imports if they are registered with the BIR as tax-exempt entities.

Ang mga hinahabol na kooperatiba ay kabilang sa 320 kooperatiba na umangkat ng bigas noong 2019.

Kaya nga marami ang nagtataka kung bakit ang mga kooperatiba pa ng mga magsasaka ang umaangkat ng bigas.

Samantalang kapag bumaha ng imported rice sa bansa ay bababa syempre ang presyo ng palay.

Kapag nangyari ito malulugi ang mga nagtatanim ng palay sa bansa.

Kaya nga hindi sang-ayon ang mga magsasaka na umaangkat ng bigas, lalo na kapag panahon ng anihan.

Ang masakit, ito ang nangyayari sa bansa.

Maawa naman tayo sa mga magsasaka na lubog na sa utang dahil sa taas ng presyo ng mga gamit sa pagsasaka, kagaya ng mga binhi, abono at pestisidyo.

Nakakaloko talaga.

Hindi ba, Pangulong Duterte, Senador Cynthia Villar at Agriculture Secretary William Dar?

Nakabibilib naman ang ginawa ng mga taga-Port of Subic (PoS) na pinamumunuan ni District Collector Maritess Martin.

Akalain niyo bang katapusan pa lang ng Nobyembre, nalampasan na ng PoS ang tax collection target para sa buong taon ng 2019.

Ayon sa report, ang koleksyon ng puerto ay umabot na ng P25.8 bilyon katapusan pa lang ng Nobyembre.

Ang 2020 assigned tax take ng PoS ay P25.2 bilyon .

Pero ngayon kaysa mag-relax dahil naka-boundary na ang mga taga-PoS, lalo pa silang gaganahang mag-trabaho ngayong Disyembre.

Dapat lang, alam naman natin na marami diyang gustong magpalusot ng mga kontrabando kahit may pandemya.

Kaya dapat laging alerto ang mga taga-BoC hindi lang sa PoS kundi sa buong bansa.

Mahirap ng masingitan dahil binabantayan kayo ni Pangulong Duterte at ng buong bayan.

Nandiyan pa rin ang mga demonyo sa lipunan na sadyang walang kabusugan.

Lalo na’t palapit na ang pagtatapos ng administrasyong Duterte.

At papalapit na ang 2022 presidential elections.

Siyam na buwan na lang ay hainan na ng Certificate of Candidacy para sa mga kakandidato sa darating na halalan.

Publication Source : People's Tonight