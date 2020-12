Bubuksan na ang EDSA U-turn, tumiklop din sa wakas ang MMDA!

0 SHARES Share Tweet

KINUMPIRMA ni GM Jojo Garcia na bubuksan na ulit ang EDSA U-turn slot sa harap ng Quezon City Academy na katabi rin ng SM North Annex.

Dapat lang na maging sensitibo ang MMDA sa damdamin ng bayan dahil naging delubyo ang EDSA mula North Avenue hanggang Balintawak dahil sa pagsasara ng lahat ng U-turns.

Hindi kasi puwedeng sectoral ang approach sa pagpapatupad ng mga polisiya. Napagbigyan mo nga ang bus operators at ang mga minimum wage earners pero pininsala mo naman ang middle class na silang pinagmumulan ng bulk o malaking bulto ng buwis.

Kailangan palaging may kompromiso, kailangan magkaroon ng equal benefits saan man panig ng ating mga kababayan.

Imagine, 19,000 to 30,000 vehicles mahigit pala ang gumagamit ng U-turn na iyon tapos isiniksik lang kung saan-saan dahil sa pagsasara.

Wala namang duda na maganda ang bus lanes sa EDSA dahil nagkaroon ng single lane ang mga barumbadong bus drivers. Plus, nailagay din sa tamang sakayan at babaan ang mga pasahero na dati rati’y nasa gitna na ng EDSA.

Iyong sinasabi ni QC Mayor Joy na buksan ang Roosevelt at Congressional-EDSA Intersection ay dapat ding maikunsidera ng MMDA. Una, kung efficient ang traffic lights na ilalagay, maayos na makakadaloy ang lahat ng sasakyan dyan kasama na ang bus lanes. Iyong mga papunta sa Novaliches, Caloocan South hanggang doon sa North Caloocan ay hindi na kailangang mag-EDSA dahil sa Roosevelt na sila lalabas kapag pumasok mula sa Quezon Avenue. Ganoon din ang mga patungong Maynila at Quezon Avenue, huwag na rin sila mag-Edsa dahil Congressional na sila dadaan. Libu-libong sasakyan ang maaalis mo sa EDSA kapag nabigyan mo ng mga tama at alternatibong daan ang mga yan.

Dapat tigilan na ng MMDA ang implement now and study later scheme na kanilang nakasanayan dahil malaking perhuwisyo sa bayan ang ganitong sistema.

Pero sa kabila ng kanilang mga sablay, in general ay sumasaludo naman tayo sa kasipagan ng men and women ng MMDA. Hindi rin naman maikakaila ang kanilang tiyaga at kasipagan na ayusin ang chaotic Metro Manila.

Hindi natin sila pinupuna para lang sirain sila, constructive critisism ang ating ginagawa dahil magkatuwang naman ang media at ang pamahalaan para sa kapakanan ng nakararami.

Sa pangkalahatan ay alam nating maganda ang intensiyon ng mga programa ng MMDA at ito ay ating sinasaluduhan. allanpunglo@gmail.com

Publication Source : People's Tonight