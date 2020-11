Hindi na si Gen. Eleazar ang Task Force COVID Shield chief!

0 SHARES Share Tweet

TAMA kayo sa nabasa n’yo!

Simula ngayong araw na ‘to, Nobyembre 24, hindi na si Philippine National Police (PNP) Deputy Chief for Administration Lt. Gen. Guillermo Eleazar ang hepe ng Joint Task Force COVID Shield.

Pinalitan na siya ni Maj. Gen. Hawtorne Binag na dating Chief Director Staff ng pambansang pulisya.

Kaklase nina Eleazar at Binag sa Philippine Military Academy (PMA) Hinirang Class of 1987 si PNP chief Gen. Debold Sinas.

Walang kuwestiyon sa ‘appointment’ ni Binag dahil prerogrative ito ng PNP chief. Higit lalo ay karapat-dapat din namang mabigyan ng puwesto si Gen. Binag na isang certified Civil Service Eligible (CSEE).

Pero natural lamang din na hanapin ng taumbayan ang napakagandang ‘performance’ ni Eleazar, hindi lamang bilang dating police regional director kundi bilang Task Force COVID Shield commander.

Ayon sa mga taga-Camp Crame, kahit binitiwan na ang pagiging commander ng Joint Task Force COVID Shield, mananatili pa rin ang pag-ayuda ni Guillor sa kampanya laban sa pandemic.

Siya pa rin kasi ang pinuno ng PNP Administrative Support to COVID Operations Task Force na nakatutok sa logistical at iba pang kailangan ng mga pulis sa iniwanan nitong task force.

Labis ang pasasalamat ni Guillor sa mga miyembro ng media sa suporta at kooperasyon para sa epektibo niyang pagganap bilang commander ng Joint Task Force COVID Shield at pagpapatupad ng quarantine rules at protocols na ipinalalabas ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases,

“As its outgoing commander, I feel honored and proud to have been part of this JTF,” pahayag ni Eleazar kasabay ng paghikayat sa publiko na suportahan si Binag na isa sa kanyang mga kaklase sa Philippine Military Academy class 1987, bilang bagong JTF COVID Shield commander.

Si Eleazar ang unang commander ng JTF COVID Shield at pinatunayan naman nito ang matinding dedikasyon sa kanyang pwesto.

Sa pagiging Joint Task Force COVID Shield commander, sinabi ni Eleazar na kinailangan ang istriktong pagpapatupad ng mga discipline measures tulad ng curfew hours, anti-loitering, anti-smoking at ang pagbabawal ng pag-iinuman sa pampublikong lugar.

Pinatunayan ni Guillor na ang mahigpit niyang pagpapatupad sa batas ay epektibong paraan sa pagpapalakas ng kampanya ng gobyerno laban sa virus.

Hindi matatawaran ang sipag, sigasig at dedikasyon ni Eleazar bilang commander ng task force at halos wala rin itong pahinga dahil walang pinipiling oras ang trabaho para sa pagpapaliwanag ng mga patakarang ipinatutupad sa gitna ng pandemya.

Bukod sa pagiging istrikto, kinakitaan din si Guillor ng puso at malasakit sa kapwa sa pagpapatupad ng quarantine protocols. Kumbaga di lang puro tawag ng tungkulin ang kanyang ipinairal kung hindi namayani ang pagmamahal sa bawat Pilipino upang matiyak na lumaganap pa ang virus.

Sa dedikasyon ni Guillor, natitiyak kong magiging maingay din ang bago nitong pamumunuang task force at magpapatuloy itong tutulong sa lahat upang malabanan ang virus.

Good luck sa bagong Task Force COVID Shield commander Gen. Binag, Sir; at goodluck din kay Gen. Eleazar!

