Impeachment ‘di dahil kay BBM

0 SHARES Share Tweet

SA naging panayam natin noong Linggo, Disyembre 20, kay Ed Cordevilla, ang nagsampa ng kasong ‘impeachment’ laban kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen, iginiit ng newsman na “walang kinalaman” sa reklamo si ex-senator at 2016 VP candidate, Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos.

Dangan nga kasi, ipinipilit ng mga kapanalig ni Leonen— na ni hindi naging piskal bago itinalaga noong 2012 ni Noynoy Aquino sa Korte Suprema— na “personal” at para sa interes ni BBM ang ikinasang impeachment laban sa kanya ni kasamang Ed at kanyang abugado na si Atty. Larry ‘Impeachment King’ Gadon.

Si Leonen kasi, dear readers, ang “may hawak” sa ‘electoral protest’ ni BBM laban kay ‘sitting VP’ Leni Robredo sa halalan noong 2016.

Bukod dito, parehong Ilocano sina BBM at Cordevilla (tubong Sarrat ang mga Marcos habang tubong Batac naman ang mga Cordevilla) at ang nag-endorso pa sa Kongreso sa impeachment laban kay Leonen ay si Rep. Angelo Marcos-Barba, na pinsang-buo naman ni BBM.

***

Marahil ay sadyang “salat” sa argumentong matibay itong mga Dilawan at mga kapanalig ni Leonen kaya sadyang “napakababaw” ng kanilang argumento para lang mapaniwala ang mga Pinoy na “balewalain” ang inihaing reklamo.

Ayon na rin kay Atty. Vic Rodriguez na abugado ni BBM, wala silang kinalaman sa isinampang impeachment laban kay Leonen; nang malaman pa nga ni BBM ang plano ay tinangka nitong “harangin” ang desisyon nina Cordevilla at Gadon.

Kung titingnan naman ang reklamo mismo, malaking tama ang sinasabi nina Gadon at Cordevilla na hindi na nila ginawang ‘Exhibit A’ ang ‘electoral protest’ ni BBM “para hindi makulayan” (ng pulitika); higit sa lahat, SAPAT na ang may higit pang 30 electoral protests na lahat ay hindi rin inaaksyunan ni Leonen.

Sa kabuuan naman, higit 80 kaso ang “inaamag” hanggang ngayon sa tanggapan ni Leonen, na dapat ay matagal na niyang nabigyan ng desisyon.

***

Bukod sa mga usaping legal na mistulang “tinatamad” aksyunan ni Leonen at ayon sa reklamo ay ‘betrayal of public trust’ at ‘culpable violation of the Constitution,’ “sabit” din si Leonen sa hindi pagsusumite— sa nakaraang 15 taon— ng kanyang SALN (statement of assets, liabilities and net worth).

Ang taunang pagsusumite ng SALN ay rekisitos ng batas, dear readers, sa ilalim ng RA 6713, ang ‘Code of Ethical Standards of Public Officials.’

Sa pagbabalik-tanaw pa nga ni Cordevilla, kahit ang kanyang ama na isang ordinaryong kawani ng pamahalaan noon hanggang sa magretiro, ay naging matapat sa pagsusumite ng kanyang SALN dahil ito nga ay isang kautusan ng batas.

At pagkatapos, meron tayo ngayon na isa pa namang mahistrado ng Korte Suprema na ‘exempted’ pala sa rekisitos na ito? Aber, ano siya, “sinusuwerte,” hehehe!

Tandaan din na dalawang punong mahistrado— sina CJ Renato Corona at CJ Lourdes Sereno— ang naalis sa poder dahil sa isyu ng SALN.

***

Katulad naman ng sinabi natin sa ating programa sa Radyo Pilipinas noong Linggo, hindi makukuha sa ‘press release’ at ‘paid advertisement’ sa mga dyaryo ang “panalo” ni AJ Leonen. Ang kanyang absuwelto ay nakasalalay sa paggulong ng proseso ng impeachment sa Mababang Kapulungan ng Kongreso.

At ito ay dapat alam ni Leonen at kanyang mga ‘rah-rah boys and girls’ na pawang mga abugado.

Translation? ‘Let the impeachment process absolve or indict AJ Leonen,’ period!

Abangan!

0 SHARES Share Tweet

Publication Source : People's Tonight