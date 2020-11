Kailangan ng mas maraming kamay ng gobyerno

0 SHARES Share Tweet

KOTANG-KOTA na ang mamamayan sa sunud-sunod na pagsubok ngayong 2020 dahil umpisa pa lang ng taon, matinding pagsubok na ang pinagdaanan ng ating mga kababayan sa bahagi ng Batangas dahil sa pagputok ng Bulkang Taal, sa Mindanao, naging sunud-sunod ang lindol.

Sinundan ito ng pandemya dulot ng COVID-19 na hanggang ngayon ay patuloy nilalabanan ng buong mundo at ang masaklap habang nagpapatuloy ang krisis na dulot ng coronavirus, naging sunud-sunod ang pananalasa ng mga bagyong Rolly at Ulysses.

Kung sa pagsisimula ng pag-atake ng virus, bayanihan na ang naging panawagan, mas dobleng pagkakapit-kamay ang kailangan nating lahat ngayon.

Hindi lamang ng mga pulitiko sa gobyerno kundi maging ng ordinaryong mamamayan na mag-aabot ng kanilang kamay sa ating mga kababayang nakasadlak sa lupa.

Kaya, mukhang hindi naman napapanahon ang tila pananakot pa ng Department of the Interior and Local Government sa kampo ng ating Pambansang Kamao na si Senador Manny Pacquiao hinggil sa umano’y paglabag nito sa quarantine protocols sa kanilang pamamahagi ng relief goods at early Christmas gifts sa Batangas partikular sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Taal Volcano at serye ng pananalasa ng bagyo.

Bago ang Batangas relief operations, nagsagawa rin ang kampo ng senador ng relief at financial aid sa mga biktima ng sunog sa Bacoor at baha sa Rizal province at sa Marikina.

“It should be clarified however that in all those events, we have tried so hard to ensure that social distancing and health safety protocols are strictly observed,” saad ni Pacquiao.

Ipinaliwanag ng senador na may marshalls silang itinalaga bilang pagtugon sa requirement ng National Task Force on COVID-19.

“Physical arrangements for all these events were pre-inspected to ensure social distancing and people were checked for face masks and face shields,” paliwanag ng senador.

“If and when there are some photos and videos showing what it seems to be violations of the quarantine protocols, I can assure you that these do not reflect the real situation on ground,“diin pa nito.

“We were all mindful of the protocols as we tried the best we can to reach out to all those who came and share the little blessing that we have,” dagdag pa ng Pambansang Kamao.

Matatandaang sa unang buwan pa lang ng pakikibaka natin sa coronavirus, si Pacquiao ang isa sa mga naunang senador na umayuda sa pamamagitan ng kanyang face mask mula sa kaibigan nitong si Jack Ma.

Hindi rin nag-aksaya ng panahon at sabihin na rin nating koneksyon ang Pambansang Kamao upang makakuha ng mga donasyong testing kits na ipinamahagi rin nito sa iba’t ibang ospital para magamit ng ating mga kababayan.

At hindi tayo magugulat kung sa sandaling ideklara na ang safe na vaccine ay isa ang senador sa mga agad na makakakuha nito at ipamamahagi sa ating mga naghihirap na kababayan.

Ang bawat tulong, maliit man o malaki ay dapat na binibigyang pagkilala at hindi dapat hinahaluan ng ibang kulay.

Kung tayo ang tatanungin, mas marami pang ibang pwedeng silipin sa paglabag sa social distancing tulad ng actor/TV host na si Willie Revillame nang mamahagi rin ng tulong sa mga biktima ng kalamidad.

Pero hindi natin sinisilip ang aksyon ng TV host sa halip, pinupuri natin ito dahil makikita sa naging reaksyon ng tao na sadyang matindi ang kanilang pangangailangan kaya’t halos hindi na nila alintana ang panganib sa kanilang kalusugan.

Sa bawat evacuation center, hindi na rin naman palagiang naipatutupad ang social distancing dahil na rin sa sobrang pagsisiksikan ng mga tao.

Pero ang mahalaga dito ay naibibigay ang kanilang pangangailangan hindi lamang ng pagkain kundi maging ng mga bitamina, face mask at alcohol na mas epektibong panlaban sa virus.

Kung lahat ng taong tumutulong ay pupunahin sa pagsunod sa health protocols bagama’t talagang kailangan natin itong sundin para sa ating kaligtasan, baka wala nang tumulong pa sa ating mga kababayan.

Mas maraming kamay ang kailangan ngayon ng gobyerno kaya sana naman ay huwag na nating itulak papalayo ang mga taong nais magbigay ng tulong sa mga nagdarahop.

