Mayor Joy kailangan nang balian ng sungay ang MMDA

MARAMING pribadong kompanya ang maituturing din na bayani ng pandemya.

Hindi naman talaga kakayanin ng gobyerno kung siya lang mag-isa ang tutugon sa virus na pumipinsala sa buong mundo hanggang sa kasalukuyan.

Mayaman, mahirap at kahit pa mga bansang nasa G7 hanggang G20 ay pinadapa ng pandemic.

Isa sa sector na apektado ay ating mga mahal na OFWs na siyang bloodline natin at naging salbabida ng bansa sa tuwing bumabagsak ang ekonomiya. Sa tulong ng kanilang mga dollar remittances ay palaging nakakaahon ang ating bayan sa maraming pagkakataon.

Mahigit 250,000 OFWs ang bumalik dito sa gitna ng pagbabawas ng manggagawa sa abroad sanhi ng virus scare at economic downturn bukod pa ang mga endo ang kontrata at iba pang biktima ng diskriminasyon sa ibayong dagat.

Hindi naman basta makakabalik sa kanilang mga lalawigan or sa kanilang mga bayan ang mga OFWs dahil kailangan nilang iproseso mula sa airport, quarantine facilities hanggang sa bus terminals.

Natutuwa tayong malaman na ang PITX or Paranaque Integrated Terminal Exchange ay nagamit pala ng gobyerno at ng mga OFWs na libreng pasilidad matapos ang quarantine.

Ang PITX ang nagsilbing last line of defense natin para matiyak na babalik ang mga OFWs sa kanilang mga lugar na walang sintomas ng anumang sakit or virus mula sa bansang kanilang pinanggalingan.

Isipin nating mabuti kung walang ganyang kalaking pasilidad na magagamit ang gobyerno para iproseso ang mahigit 200,000 OFWs, baka lalong kumalat ang virus dito sa atin.

Mabuhay ang men and women sa likod ng PITX sa kanilang pagpapakita ng corporate social responsibilty!

***

Pinabubuksan na rin ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang Roosevelt at Congressional Avenue, ang West Ave at North Avenue intersection ng Edsa dahil sa matinding traffic na idinudulot ng pagsasara ng mga U-turn slots.

Nararamdaman na rin ang economic down turn at pagsipa ng inflation rate dito sa Metro Manila dahil sa ginawa ng MMDA na experiment now and study later policy.

Wala namang masamang magkaroon ng stop and go process sa Edsa busway dahil unang-una, at any given time ay hindi naman puno ang linya.

Sa pamamagitan ng stop and go, matitigil din ang mga humahagibis na bus sa special lane at mabibigyan ng daan ang mga U-turning vehicles.

Pinagbibigyan natin ang mga bus commuters na nasa 1,000 hanggang 3,000 maghapon pero iyong daan-daang libong private vehicles na may bitbit din na work forces at mga produkto ay hindi makausad sa Edsa.

Masyadong matigas ang bungo ng MMDA kung ipipilit nilang bus at commuters lang ang kanilang pokus at wala silang pakialam sa private cars and delivery vans.

Hindi naman magkakagulo yan kung may stop and go tapos lahat ng gagamit ng U-turn slots ay dapat lamang nasa second lane kasunod ng bus lane kapag sumapit na sa marker na 500 meters.

Sa tingin ko, kailangang gamitin na rin ni Mayor Joy ang kanyang police and autonomous power para buksan ang mga intersection na sinasabi niya para magkaalaman na sa Korte Suprema kung sino ang tama. allanpunglo@gmail.com

Publication Source : People's Tonight