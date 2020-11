Mga pahirap sa magsasaka, dapat mabulok sa kulungan

0 SHARES Share Tweet

INATASAN na ni Finance Secretary Carlos Dominguez III ang Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue na tumulong sa diumano’y kutsabahan ng mga rice importer at kooperatiba ng mga magsasaka.

Ayon sa ulat, kasama rin sa mga iniimbestigahan ang mga irrigators association.

Marami ang nagtataka kung bakit ang mga kooperatiba ng mga magsasaka ang umaangkat ng bigas.

Ang masakit pa, ang mga kooperatiba sa major rice-producing provinces pa ang nangunguna sa importasyon ng bigas.

Ang dapat nga namimili ang mga kooperatibang ito ng aning palay ng mga magsasaka at hindi nag-iimport ng bigas.

Maraming magsasaka ang umaaray dahil sa pagbaha ng imported rice sa merkado.

Dahil dito, hindi tuloy tumataas ang presyo ng ani nilang palay.

Kaugnay nito, pinatigil ni Agriculture Secretary William Dar ang pag-isyu ng permit para mag-import ng bigas ang mga farmers cooperative at irrigators association.

Inaasahang makakatulong ng malaki si BoC Chief Rey Leonardo Guerrero sa ginagawang imbestigasyon ng DA.

Dapat mabulok sa kulungan ang mga nagpapahirap sa mga kawawang magsasaka.

***********************

Bilang pagsunod sa 10-point priority program ni BoC Chief Rey Leonardo Guerrero ay patuloy ang ginagawang pagpapaganda ng mga serbisyong ibinibigay ng mga collection district sa buong bansa.

Kamakailan nga ay nagsagawa ang Port of NAIA ng unang Webinar tungkol sa customs policies at procedures.

Sa pamamagitan ng Zoom at Facebook Live ay naiparating ng Port of NAIA ang mga impormasyong dapat malaman ng mga stakeholders.

Sinabi ni District Collector Mimel S. Manahan-Talusan na hangarin ng pamunuan ng BoC na mapabilis at mapagaan ang “doing business” sa mga daungan at paliparan.”

Natugunan din nila ang madalas itanong ng publiko, katulad nang, kung paano i-claim ang mga paketeng galing sa labas;

Anu-ano ang mga requirememt para makapag-import ng foreign currency, meat products, gamot, prutas at regulated products.

Ito ang tinalakay ng mga webinar resource speaker.

Nagsilbing resource persons sina collector Talusan, Mark Jhon Almase at Julius Altiche, hepe ng Central Mail Exchange Center at hepe ng NAIA Customer Care Center, ayon sa pagkakasunod.

Sinabi ni Ma’am Mimel na ang webinar “is an innovative platform that allows stakeholders to know more about (Port of) NAIA.”

Dinaluhan ng 284 zoom pre-registered participants ang webinar, na maituturing na malaki ang naitulong sa mga stakeholder.

***

Kamakailan ay pinarangalan ng Philippine Air Force (PAF) ang BoC at Port of NAIA.

Ang BoC, na pinamumunuan ni Commissioner Rey Leonardo Guerrero, at BoC-Port of NAIA, na nasa ilalim ni District Collector Carmelita M. Talusan, ay tumanggap ng kani-kanilang plaques of recognition.

Ibinigay ni B/Gen. Araus Robert Musico ang mga plaque nang idaos ng PAF 15th Strike Wing’s 47th anniversary celebration noong Nobyembre 26

Sinabi ni Musico, Wing commander, na binigyan nila ng komendasyon ang dalawa dahil sa kanilang “invaluable support” sa mga gawain ng 15th Strike Wing ng PAF.

Binanggit ni Musico ang mabilis na pag-release ng Port of NAIA sa medical supplies, PPEs at mga donasyon para sa kampanya laban sa COVID-19.

Congrats, BoC Chief Rey Guerrero at DC Talusan!

(Para sa inyong komento at suhestiyon, tumawag o mag-text sa #0921-4765430/email:vicreyesjr08@yahoo.com. Ilagay lang ang buong pangalan at tirahan.)

0 SHARES Share Tweet

Publication Source : People's Tonight