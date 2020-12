Pagkilala sa mga atletang Pinoy at ibang klaseng mambabatas

0 SHARES Share Tweet

MARAMI sa ating mga atleta ang natuwa sa ginawang pagkilala sa kanila ni Taguig-Pateros First District Rep. Alan Peter Cayetano.

Ang hindi kasi batid ng karamihan, tumulong din ang ating mga atleta sa mga naapektuhan ng COVID-19 at mga biktima ng matinding pagbaha dulot ng Bagyong Ulysses.

Kabilang na dito ang volleyball community na nagsagawa ng mga auction ng kanilang personal na gamit, kabilang ang mga jersey, upang makalikom ng pondo para sa mga frontliner at kapwa atleta, kasama ang mga coach, ball boy, volleyball official, at trainer na nawalan ng trabaho dala ng community quarantine.

Ipinahayag ito ni Cayetano noong Linggo (Nobyembre 29) sa handover ng mga bagong bisikleta sa mga atleta ng Sepak Takraw at Volleyball na naglaro sa SEA Games noong nakaraang taon. Nagpamahagi rin siya ng mga grocery pack at bicycle accessory sa mga rider mula sa Barangay Tipas sa Taguig City.

Isa sa mga pinuri ni Cong. Alan ay ang “kabayanihan” ni Elly Jan Nituda, dahil sa pagsagip sa ilang mga naging biktima ng mataas na baha sa Marikina kamakailan.

Si Nituda ay ‘bronze medalist’ sa Sepak Takraw sa 30th Southeast Asian (SEA) Games na dito ginanap sa Pinas noong isang taon.

Isa si Elly sa mga nakatanggap ng bagong bisikleta mula Kay Rep. Cayetano.

Tinulungan ni Nituda ang Pilipinas Sepak Takraw Federation Secretary General na si Irene Tanchanco at ilan sa kaniyang mga kapitbahay sa Provident Village, Marikina dahil sa baha na dala ni Ulysses noong Nobyembre 11 at 12.

Mensahe pa ni Cong. Alan na harinawang ipagpatuloy ng mga atletang lumahok sa SEA Games ang “Bayanihan Spirit” na naumpisahan noong kompetisyon, lalo na ngayong mayroong kinakaharap na mga pagsubok ang bansa.

“Paraan natin ito upang pasalamatan ang ating mga atleta na nagsisilbing inspirasyon sa ating kabataan at nagpapakita ng pagsusumikap upang ma-improve ang kanilang performance sa kabila ng pandemya,” ayon pa sa dating Speaker of the House.

Ayon kay Cayetano, nais niya ring ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa mga atleta at gawin itong mga “champion of bike advocacy” na siyang isinusulong ngayon sa Taguig.

Bilang promosyon sa paggamit sa bisikleta, nagtayo ang Taguig ng mga bike lane sa Cayetano Boulevard at Bayani Road at gayundin sa C6 Road.

Gumawa din ang lungsod ng isang comprehensive bike program para sa new normal, para makatulong ito sa mga manggagawa sa kanilang paggamit ng bisikleta bilang isang “essential mode” ng transportasyon.

Noon pang Hunyo, pinirmahan ng Taguig LGU ang ‘Bike-Friendly Taguig City Ordinance’ bilang bahagi ng programa nito na maging bike city sa Metro Manila.

***

“Ibang klase” rin talagang mambabatas ang mga kasapi ng Makabayan Bloc, partikular na itong si Rep. Eufemia Cullamat ng Bayan Muna.

Dangan kasi matapos mapatay—at mabisto na isang NPA—ang kanyang anak na babae noon lang Sabado, aba’y mistulang “ipinagmamalaki” pa niya ito!

Aniya pa, isang “martir” at mandirigma” ang kanyang anak!

Eh, teka muna, hindi ba bilang mambabatas, bahagi ng gobyerno itong si Rep. Cullamat? Gobyerno na gustong pabagsakin ng CPP-NPA?

Ang CPP-NPA ay deklaradong mga teroristang grupo, hindi lang dito sa Pinas, bagkus sa iba pang mga bansa!

Kung sa bagay, “ibang klase” na rin kasi ang panahon natin ngayon, mga kabayan.

‘Yun bang… bistado nang kaaway (hindi lang kalaban) ng gobyerno, sa halip na parusahan, may mga posisyon pa ngayon, tsk,tsk,tsk!

What is happening to our country, Mr. President?

Publication Source : People's Tonight