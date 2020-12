PaSKCO-VIDeo Christmas Carol Competition sa Caloocan City

0 SHARES Share Tweet

VIRAL sa social media ang ‘elimination round’ ng PaSKCO-VIDeo Christmas Carol Competition na inilunsad ng Sangguniang Kabataan sa Caloocan City noong Martes.

Sabi ni Caloocan SK president Councilor Vince Hernandez, kung tama ang kanyang impormasyon, kauna-unahan sa buong Pilipinas ang ‘Christmas carol online competition’ dahil wala tayong narinig na barangay o lungsod na ‘nagpalaro’ nito mula sa Luzon, Visayas at Mindanao!

Nakahahanga ang proyekto na bukod sa nailabas ng mga batang Kankalo ang kanilang mga angking talento sa pagkanta, pagsayaw at paggawa ng ‘music video,’ napatunayan ng mga kabataang ito na puwedeng magdiwang ng isang masaya at ligtas na Pasko!

Sa ‘mechanics’ ng patimpalak, alam mo kaagad na hinimay nang husto ng mga opisyales ng SK Fed ang panuntunan. Mula sa mga salita, galaw o sayaw na bastos, hindi rin nila pinapayagan ang paggamit ng mga delikadong ‘props’ tulad ng apoy at iba pa.

Ang edad na maaring sumali ay 15-taong gulang hanggang 30-anyos. Kailangan ang ‘minor age’ ay mayroong ‘consent’ mula sa kani-kanilang magulang o ‘guardians.’ Kailangan din na sila ay mga lehitimong residente ng lungsod.

Istrikto rin ang grupo ni Konsehal Vince sa pagpapatupad ng minimum health protocol kung saan ay kailangang i-observe ang ‘social distance’ sa kanilang mga inihandang ‘piyesa.’

Ang ‘criteria for judging’ ay 50 percent for presentation, 20 percent for relevance to the theme, 20 percent for originality, and 10 percent para costume/props.

Take note, mga ate at kuya! Hindi basta-basta ang inihandang papremyo dahil ang ‘grand prize’ ay P50,000. Ang first place ay may premyong P30,000, ang second placer ay P20,000; ang third placer ay P15,000; ang fourth placer ay mananalo ng P10,000 at may consolation prize na P5,000 ang mga participants na hindi makapasok sa ‘finals.’

Walong ‘entries’ ang pinasok ng walong ‘zone leaders’ sa competition. Sila ay ang grupong mula sa Zone 3; ang Children’s Angel Carolers ng Zone 5; ang grupong ‘The NXT Ang Probinsyano’ ng Zone 9; ang grupong ‘The CAROLERS’ ng Zone 12; ang ‘Trese Representates ng Zone 13;’ ‘The STREETS’ ng Zone 6; The Dreamers on Stage (DOS) ng Zone 16’ at ang ‘Sona Kinse’ ng Zone 15.

Natapos ang ‘elimination’ gabi na nitong nagdaang Martes kung saan ay umabot ng mahigit sa pitong libo ang ‘viewers’ at ‘share’ na naka-live stream sa kanilang FB Page na (SK Federation of Caloocan) at napanood din abroad!

Ang limang pumasok sa ‘finals’ ay ang mga participants mula sa Zone 6, Zone 9, Zone 12, Zone 13 at Zone 15.

Sa kalagitnaan ng ‘elimination round,’ nagpa-raffle rin si #ConVinced ng ‘copper masks’ at ‘iodizers’ na panlaban sa COVID-19.

Salamat at hindi nagdamot ng tulong si Ms. Kath Malapitan-Mendoza na pangulo ng Caloocan Cultural and Tourism Foundation Inc. (CCTFI) upang suportahan ang napakagandang proyekto nina Konsi Vince.

Idagdag pa natin ang hindi masukat na sipag ng mga staff ni Konsi Vince na sina Jheng Guillermo Calage, Joselito ‘Mamu’ Santiago; ang Public Information Office ng Caloocan City Hall; ang IT department of Caloocan LGU; at si Manay Henry Abileda ng Cultural Affairs and Tourism Office (CATO).

Nagpalabas ng mensahe si Mayor Oca Malapitan sa SK Fed sa pagsasabing: “Nawa’y sa pamamagitan ng proyektong ito ng SK Federation ay maibalik ang saya sa ating mga puso ngayong Kapaskuhan at maramdaman po ang malasakit at pagmamahal sa inyo ng inyong lokal na pamahalaan.”

Personal na hinahangaan nito ang liderato ni Hernandez dahil nakaiisip sila ng makabuluhang proyekto sa gitna ng dinaranas na pandemya!

‘Live via mainstream’ muli sa Caloocan SK Fed FB Page ang Finals sa darating na Linggo, Disyembre 20. May limang bigating hurado ang inirekomenda ni Ma’am Kath Malapitan para sa finals.

At dapat ding papurihan siyempre ang tatlong naunang hurado sa ‘elimination rounds’ na sina Mr. Danilo Duyan, Mr. Julius Gonzales at Mr. Leo Gonzales. Gayundin siyempre ang magaling na emcee/host na si Jayson del Rosario.

Sa Finals sa Linggo, magiging panauhing pandangal din sa Linggo ang SNE Sionitas ng Sto. Nino Elementary School na pinamahalaan ng kanilang principal na si Dra. Naohmie Rivera.

“Hindi mapipigil ng COVID-19 dito sa Caloocan ang nakaugaliang caroling dahil kultura na ito ng mga Pilipino tuwing Pasko. Pero dahil pandemya nga at ayaw nating malagay sa alanganin ang kalusugan ng ating mamamayan, online na lang ang caroling at hindi na bahay-bahay. Tuloy ang Pasko at puwede tayong maging masaya kahit may COVID-19,” dagdag pa ni Hernandez.

Sa puntong ito, pahintulutan n’yo akong ipaabot ng inyong lingkod ang marubdob nating pagbati kay Konsi Vince at sa buong SK Fed dahil natumbok nila ang isang napakagandang proyekto ngayong panahon ng Pasko!

Nailabas na ng mga batang Kankalo ang kani-kanilang talent ay nakapagpasaya pa sila sa social media at higit sa lahat napatunayan nilang hindi hadlang ang pandemya para lumigaya ngayong Pasko!

Ika ‘nga, ‘caroling online’ ay bahagi na ng tinatawag na ‘new normal!’

Mabuhay si #ConVINCEd! Mabuhay ang #CaloocanSKFed at mabuhay ang #PaSKongCaloocan!

Cheers!!! ###