Rehab ng ‘worst airport’

NAIKUWENTO sa akin minsan ng frequent traveller na kaibigan ko kung ano ang hitsura ng Thailand airport noong una siyang mag-landing doon mga 20 or 30 years ago.

Tabla o mga sira-sirang kahoy ang kanilang dinaanan na walkway tapos paglabas pa ng airport, mistulang sapa pa ang unang makikita.

Ang tinutukoy niya ay ang Suvarnabhumi Airport na sa Bangkok na ngayon ay isa sa pinakamaganda at pinakamalaking airport sa buong mundo sa sukat niyang 32 square kilometers. Ibig sabihin, mula Rizal Park na 0 kilometer hanggang Pangarap Village sa dulo ng Caloocan City, ganoon kalaki ang airport ng Thailand.

Kung ikukumpara sa ating NAIA, combined siguro natin ang NAIA 1, 2, 3 & 4, baka hindi pa tayo aabot sa 10 square kilometers.

Madalas tayong makasama sa horror list or bilang worst airport sa buong mundo, lalo na sa mga nakaraang administrasyon dahil talaga namang pinabayaan at binaboy nila ito. Buwenas lang tayo sa Duterte administration dahil naipaayos nila Transportation Secretary Art Tugade at NAIA General Manager Ed Monreal ang airport kaya nawala sa listahan ng mga haunted airports.

Nawala na ang mga tumutulong kisame, naging maayos at nadagdagan pa ang mga toilet at pati mga rest area ng mga pasahero ay naayos na rin kasama na ang air-conditioning at security system.

Pero marami pang dapat gawin, kailangan talaga nating magkaroon ng sense of pride sa ating mga airport dahil napag-iwanan na tayo ng mga kapitbahay nating bansa gaya ng Changi sa Singapore at Hong Kong International Airport.

Ang balita natin, papasok na sa eksena ang Megawide Construction Corporation dahil mukhang sila ang last man standing mula sa dating pitong conglomerates na magbabakas-bakas sana sa NAIA rehabilitation and development.

Hindi naman tayo nagtataka rito kasi kilala naman natin ang Megawide na siyang gumawa ng Mactan airport na world class at state of the art design. Sila rin ang nag-ayos ng dating dilapidated Clark airport.

Ang Megawide rin ang gumawa ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na isang giant at world class landport.

Naiinip na tayong magsimula ang trabaho ng Megawide para maitaas ang moral nating mga Pilipino sa isang paliparan na makakasabay sa international standard. Ang disenyo ng magiging NAIA ay Banawe Rice Terraces na magmamarka bilang Filipino pride.

Sa pondong P109 billion, magbabakas o joint venture ang Megawide at ang Indian company na GMR Infrastructure para matupad na ang pangarap nating lahat sa isang bagong airport. Ayon sa Megawide, magkakaroon na ng train system at interconnected na lahat ang NAIA 1, 2, 3 and 4. Hindi mo na kailangang lumabas ng airport kapag may mga connecting flights ka, domestic man o international.

Kung mangyayari ito sa loob ng lima hanggang pitong taon, lalo na kung walang mga asungot na manggugulo sa proyekto, sa tingin ko, makakahanay na tayo sa pinakamagandang airport sa buong mundo.

Higit pa sa magandang paliparan, ang gusto nating makita ay ang mga pasilidad na gagawin ng Megawide at GMR na magbibigay ng ultra comfort sa mga pasahero, lokal man o banyaga.

Ito na ang maiiwanang legacy ng Duterte administration kung masimulan ang proyekto sa susunod na taon. Tigilan na natin ang crab mentality na sa tuwing makakabalita tayo ng magandang proyekto para sa bayan, ang una kaagad nating iniisip ay kung paano ito pipigilan or sisiraan!

Hindi ba tayo naaawa sa ating bansa na magmula sa sira-sirang tabla ng Thailand airport, hanggang ngayon nasa ganoong kategorya pa rin ang ating mga paliparan. Masyado tayong backward thinking kung guguluhin pa natin ang rehabilitation and development ng NAIA.

Gateway natin ang NAIA palabas at papasok ng bansa kaya importante para sa ating mga Pilipino na mangyari na ang pagsasaayos nito sa tulong ng Megawide at GMR.

Nakakasawa nang marinig na nasa ating bansa ang worst airport.

Publication Source : People's Tonight