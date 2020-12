Sleeping pills homily

0 SHARES Share Tweet

MAY mga taong madalas magsimba, online man o in flesh, hindi lamang para magpasalamat at magdasal, bagkus ay humanap ng inspirasyon.

Palaging isyu sa pagsisimba ang mas marami ang natutulog kaysa nagdarasal. Hindi tayo nagtataka rito, lalo na kung madaling araw ang misa or kung gabi na. Kunsabagay, wala namang pinipiling oras ang antok, umaatake ito kahit anong oras, kahit nasaan ka.

Ang mahirap lang, ang nagiging sleeping pills ng mga naghihilik sa simbahan ay mismong mga pari na una, walang kabuhay-buhay mag-homily, pangalawa, puro pamumulitika ang sinasabi, pangatlo, hindi maikonek sa totoong buhay at sa present ang mga Gospel at mga pagbasa. Kaya nga may biro, kung hindi ka makatulog sa bahay, magsimba ka!

Naalala ko tuloy si Father Sebastian na kura paroko ng Banal Na Sakramento sa Talipapa, Novaliches. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Father na may ilang taon nang namayapa. Kahit saan magmisa si Father, makikita mong palaging puno ang simbahan dahil inaabangan ang kanyang homily.

Bukod sa inspirasyon na makukuha mo sa mga sasabihin ni Father Sebastian, bibigyan ka rin niya ng dahilan na makinig at huwag makatulog sa misa.

Ganito rin ang kaibigan nating si Father Jun de Peralta na dating parish priest sa Our Lady of Annunciation sa Mindanao Avenue pero nalipat na pala sa Lagro. Makikita mong bago sumalang sa misa, pinag-aaralan muna ang mga pagbasa at ang babasahin niyang Gospel kaya kapag bumira na ng homily, marami kang mapupulot na aral at inspirasyon.

Ikinukunekta ni Father Jun sa present time at sa totoong buhay ang bawat titik ng pagbasa kaya madali mong mauunawaan. Isipin nyo kung gaano kalalim ang mga Bible scriptures na kung ikaw ang isang layman, hindi agad ito mauunawaan.

Mawalang galang po sa ibang miyembro ng kaparian, may ilan sa kanila ang hindi alam ang sinasabi, hirap na hirap ikabit sa present time ang kanilang mga sermon. Hindi naman tayo naghahanap ng orator champion sa kanila pero importante kasi sa public speaking na “you know your audience as much as you know what you’re talking about.”

Ang ibang pari na nagho-homily, kung may prepared or written homily, binabasa word for word kaya walang koneksiyon sa mga nagsisimba. At iyong binabasa niya, cut and paste lang mula sa mga pagbasa.

Una, hindi na nga makakausap ng mga nagsisimba ang mga santo at santa, sana man lang, iyong mga paring buhay ang maging koneksiyon ng tao at ng Panginoon. Kaya nga sermon ang tawag sa sinasabi ng pari tuwing misa, dapat ay bigyan nyo ng dahilan ang mga nagsisimba na makita ang buong larawan at makita ang dahilan kung bakit sila nasa loob ng simbahan.

May mga gifted na katulad ni Father Sebastian at Father de Peralta na magaling magsalita at alam ang sinasabi sa bawat titik ng Bibliya. Pero hindi naman kailangang maging expert ng isang pari para malaman kung ang sinasabi niya ay pinakikinabangan ng mga nagsisimba.

Ang importante lamang ay may puso at ramdam nila ang pangangailangan ng mga nagsisimba, lalo na ngayong pandemya na naghahanap ang mga kababayan natin ng inspirasyon dahil sa dami ng problemang pinagdaanan ng bansa.

