Trade facilitation, hangad pang pabilisin ng BoC

PATULOY ang ginagawa ng Bureau of Customs (BoC) para i-simplify ang trade facilitation processes sa Aduana.

Hangad ng ahensiya na pinamumunuan ni Commissioner Rey Leonardo Guerrero na mapagaan ang “doing business” sa mga pantalan.

Kaya naman kamakailan lang ay ipinasok ng Management Information System and Technology Group (MISTG) ang “TradeNet” sa BoC website” na direktang nag-uugnay sa “TradeNet” portal.

Ang nasabing portal, tradenet.gov.ph, ay ang Philippine “gateway for trade facilitation.”

Ang portal ay nagpo-provide ng “automated licensing, permit, clearance and certification system with regulatory agencies into one internet-based platform.”

Sa pamamagitan ng “tradenet portal” ay nagiging inter-operational ang trade facilitation processes ng mga ahensiya ng gobyerno.

Ang portal ang isang single entry point kung saan isina-submit ang mga impormasyon at dokumento para sa mga ahensiya ng gobyerno.

Ang BoC at Bureau of Internal Revenue ay nasa ilalim ng Department of Finance.

Ang BoC “works hand-in-hand” sa ibang ahensiya ng gobyerno para mapadali at mapagaan ang pagnenegosyo sa mga pantalan.

Magandang hakbang ito dahil alam naman natin na nabubuhay ang BoC dahil sa buwis na ibinabayad ng mga importer at broker.

Kung wala ang mga port user ay nganga ang BoC.

***

Hindi matatawaran ang tulong ng pribadong sektor para magtagumpay ang mga programa ng gobyerno.

Kaya naman sa Port of Cebu ay pinulong ni Acting District Collector Charlito Martin Mendoza ang Multi-Sector Governance Council (MSGC).

Ang MSGC ang magsisilbing advisory board ng port para sa governance and reform initiative sa ilalim ng tinatawag na Performance Governance System (PGS).

Ang mga kasama sa council ay kinabibilangan ng industry leaders at key stakeholders.

Nandiyan ang customs brokers, importers, exporters, media, advertising, academe at simbahan.

“I thank our private sector representatives for answering our call to take their seat in the MSGC and be involved partners of customs,” sabi ni Mendoza.

Layon nila na gawing “truly responsive, resilient and truly world-class ang Port of Cebu.

Ang MSGC ay nagbibigay ng proactive assistance at nagrerekomenda ng mga action plan para ma-achieve ng port ang kanilang mga goal sa ilalim ng PGS.

Isa ang PGS sa priority programs ni BoC Chief Rey Leonardo Guerrero.

Sa tulong ng kanyang mga opisyal at tauhan ay umaasa si Sir Jagger na lalong gaganda ang serbisyo sa mga pantalan.

***

Inis at kunsumisyon na siguro ang nararamdaman ng mga kritiko ni Commissioner Rey Leonardo Guerrero.

Ang pinagkakaabalahan kasi ni Guerrero ay ang kanyang trabaho.

Mahalaga kay Sir Jagger ay kung paano niya mapapalaki ang koleksyon ng BoC.

Wala sa bokabularyo ni Guerrero ang sumagot sa mga tsismis na kumakalat sa Aduana.

Tama lang naman.

Mahalaga ang bawat araw ngayon dahil meron na lang 19 na buwan si Pangulong Rody Duterte sa Malakanyang.

Ayaw ni Guerrero na mawala siya sa focus.

Alam naman ni Pangulong Duterte at Finance Sec. Sonny Dominguez kung paano siya magtrabaho.

Hindi siya naging chief of staff ng AFP kung hindi siya matinong lider.

Tama ba, Senador Bong Go?

(Para sa inyong komento at suhestiyon, tumawag o mag-text sa #0921-4765430/email:vicreyesjr08@yahoo.com. Ilagay lang ang buong pangalan at tirahan.)

Publication Source : People's Tonight