ABS-CBN may pasabog pa rin

KAHIT tinanggalan na ng prangkisa, tuloy pa rin sa pagbibida ang Kapamilya network.

Mukhang mas lumawak pa ang reach nito dahil sa dami ng platforms na pinaglalabasan ng mga programa nito. Bagaman muli na itong nakabalik sa free TV sa pamamagitan ng A2Z Channel, mas lalong lumalakas ang influence ng ABS-CBN sa online world. Sa katunayan, nakapagtala na ng 10 million subscribers ang You Tube channel ng ABS-CBN News; habang 30 million subcribers na ang You Tube Channel ng ABS-CBN Entertainment.

Muli ring pinatunayan ng network kung gaano kalakas ang impact ng Christmas station ID nito. As expected, the Christmas ditty, entitled “Ikaw ang Liwanag at Ligaya” has fast become the country’s most popular Christmas song for 2020. Aminin o hindi, naging tradisyon na ito sa Kapaskuhan ng mga Pilipino. Maging ang Christmas Special nito, trending din. Sabi nga ng isang kaibigang TV writer, wala pa ring network ang makapantay sa husay at galing ng Kapamilya network sa paggawa ng CSID at Christmas Special.

Makahulugan ang mensahe ng “batang parol” sa Christmas special: “Na ang tunay na ligaya at liwanag, palaging unang matatagpuan sa piling ng ating mga Kapamilya.” It is ironic that ABS-CBN continues to shine brighter despite all the odds. Sa pagpasok ng bagong taon, totoo kaya ang kumakalat na balitang muling mabibigyan ng prangkisa ang ABS-CBN? Just asking…

Sadiwa ng malayang pamamahayag, makipag-ugnayan lamang sa Just Asking thru 0905-558-4811 or email us at justasking_pj@yahoo.com