Alex at Mikee nagpapagawa na ng bahay

0 SHARES Share Tweet

NAGPAPAGAWA na ng bahay ang engaged couple na sina Alex Gonzaga at Mikee Morada na kanilang lilipatan after their wedding.

The couple got engaged nung December 27, 2019 habang namamasyal sa 1881 Heritage Park in Hong Kong kasama ang parents ni Alex and her uncle. Bago ito isinagawa ni Mikee ay nagpaalam muna siya sa parents ng singer-actress-host and vlogger sa plano niyang pagpu-propose sealing their three years relationship bilang magkasintahan.

Samantala, sa latest vlog ni Alex ay na-pregnancy prank ng singer-actress-host at vlogger ang kanyang Mommy Pinty at uncle na si Jojo. Nag-produce si Alex ng tatlong positive pregnancy test kit, sonogram at medical certifica para mapaniwala ang ina at ang kanyang tiyuhin. Nagalit kay Alex si Mommy Pinty at nag-walk out sa ibinalita ng kanyang anak. Gusto kasi ni Mommy Pinty na mabubuntis lamang si Alex kapag kasal na sila ni Mikee. Hindi rin ikinaila ni Alex na kinabahan siya sa kanyang pregnancy prank sa ina dahil baka ito magmura. Pagkatapos ng prank ay saka lamang inamin ng singe-actress-comedienne-host na prank lang `yon at saka tinawagan ang kanyang fiancé na wala ring kaalam-alam sa ginawa ng kanyang fiancée sa ina at tiyuhin.

Although madalas napa-prank ni Alex ang kanyang parents particularly si Mommy Pinty, hindi pa rin ito nasanay sa kanyang bunsong anak.

Alex has almost 10-M subscribers sa kanyang YouTube channel.

Giselle kandidata sa 2020 Noble Queen of the Universe

ANG 45-year-old singer-actress-host-comedienne na si Giselle Sanchez ang kaisa-isang celebrity candidate sa nalalapit na 2020 Noble Queen of the Universe na ang coronation day ay sa December 20, 2020.

Kung sinuman ang mananalo, ipapasa sa kanya ang korona ng outgoing 2019 Noble Queen of the Universe, ang singer-actress at entrepreneur na si Patricia Javier.

Lahat ng kalahok sa 2020 Noble Queen of the Universe ay may kani-kanyang adbokasiya na isa sa mga requirements ng organizer.

Si Giselle ay consistent honor student since her elementary grades hanggang sa pagtatapos niya sa University of the Philippines where she graduated magna cum laude.

She’s happily married kay Emil Buencamino, isang IT professional at meron silang dalawang anak, sina Lia at Xavier.

Last November 2, Giselle and Emil renewed their wedding vows after 20 years of being married. Ito’y ginanap sa Daughter’s of St. Anne Convent in Cubao, Quezon City.

Up to now ay aktibo pa rin si Giselle bilang singer-actress-comedienne at host at siya’y nasa pangangalaga ng Viva Artists Agency (VAA).

Ogie tumangging interbyuhin ang isang aktor

KAHIT isa ang actor-comedian, talent manager at vlogger na si Ogie Diaz sa mga nawalan ng trabaho sa bakuran ng ABS-CBN dahil nawala ang kanyang regular radio program (with MF Felipe) sa DZMM teleradyo, ang “OMJ,” hindi niya tinatanggal ang kanyang pagtanaw ng malaking utang na loob sa Kapamilya network. Ito ay dahil sa maraming magagandang opportunities na ipinagkaloob sa kanya bilang actor-comedian, radio anchor at bilang talent manager ng Kapamilya star na si Liza Soberano.

Ang kanyang pagmamahal sa Kapamilya Channel ay buo at ito’y muli niyang pinatunayan nang i-turn down ni Ogie ang request ng isang promotions coordinator na interbiyuhin niya ang isang actor na may upcoming movie sa Metro Manila Film Festival.

Ang rason, isa umano ang actor sa sumuporta sa pagsasara ng ABS-CBN na naging mitsa ng pagkawala ng trabaho ng libu-libong mga Kapamilya employees at talents (including actors) at pagkawala rin ng maraming programa sa radio at telebisyon.

Naniniwala si Ogie na kaya naman umanong kumita ang pelikula ng actor kahit hindi niya ito interbyuhin (sa kanyang YouTube channel) kung may bearing ang movie at magaling itong umarte.

Si Ogie ay very vocal sa kanyang suporta at paninindigan sa muling pagbabalik sa ere ng ABS-CBN.

“Tuloy ang laban, mga Kapamilya,” deklara ni Ogie.

Jennifer successful sa buhay

NATUTUWA kami sa dating miyembro ng “That’s Entertainment,” ang singer-actress na si Jennifer Sevilla (46) dahil napaka-successful ng buhay nito ngayon kasama ang kanyang husband of 13 years na si Seymour Go at mga anak na sina Simon at Mavi.

Ulila nang lubos sa mga magulang si Jennifer na nagtapos ng Communication Arts sa University of Santo Tomas.

Jennifer married Chinese-Filipino businessman Seymour nung November 11, 2007 at nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng two sons.

Although aktibo pa rin si Jennifer sa kanyang acting career, she is busier sa kanyang role bilang wife at mother at hands-on din siya sa pagpapatakbo sa kanyang Lynelle Hair Fashion business na may tatlo nang branches habang nakatutok naman ang kanyang husband sa iba nilang mga negosyo.

Marami sa mga clients ni Jennifer ay mga kilalang celebrities, stylists at iba pa.

Isa si Jennifer sa maraming graduate ng “That’s Entertainment” na maganda ang takbo ng buhay at hindi nito ikinakaila na malaki ang utang na loob niya sa kanyang discover-mentor, ang namayapang star builder at Mas Showman na si Kuya Germs (Moreno) who paved her the way na maging bahagi ng showbiz.

Watch, subscribe and press the bell button of “TicTalk with Aster Amoyo” on YouTube and follow me on Instagram @asteramoyo.

0 SHARES Share Tweet

Publication Source : People's Journal