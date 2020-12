Andrea masaya pa rin ang Pasko

0 SHARES Share Tweet

SA kabila ng paghihiwalay nila ni Derek Ramsey, mukhang masaya pa rin ang Pasko ni Andrea Torres. Sa interview niya sa 24 Oras, ibinahagi ni Andrea ang kanyang mga plano at hiling para sa darating na Pasko.

Katulad nang nakaugalian, kasama ng sexy actress ang kanyang pamilya sa selebrasyon ngayong taon.

“Magiging memorable po siya kasi ang dami nating pinagdaanan this year. Feeling ko mas mabigat ‘yung dating sa atin ng pag-celebrate ng Christmas,” aniya.

Simple lang naman ang Christmas wish ni Andrea at ito ay ang maging maayos ang kalagayan nila ng kanyang pamilya: “Ang gusto ko lang ay maging healthy ‘yung family ko at magkasama-sama na kaming lahat.”

Ken sumabak sa firearm training para sa role

Kakaiba at challenging ang karakter na ipakikita ni Ken Chan para sa upcoming Kapuso series na ‘Ang Dalawang Ikaw.’ Ang karakter niyang si Nelson ay may dissociative identity disorder o DID kaya wala siyang malay na nakakabuo siya ng alternate personalities at isa riyan si Tyler, isang gun dealer/smuggler.

Kaya kamakailan, sumabak si Ken sa firearm training bilang paghahanda sa kanyang karakter sa serye

Extrovert si Tyler na malayong-malayo sa totoong personalidad ni Nelson. Magkakaroon din si Tyler ng girlfriend sa katauhan ni Beatrice, na gagampanan ni Anna Vicente, kahit pa may asawa na si Nelson, si Mia, na gagampanan naman ni Rita Daniela.

Samantala, makakasama rin nila sa drama sina Dominic Roco, Jake Vargas, Joana Marie Tan, at Jeremy Sabido.

Aiko may sweet farewell message

NAKAKA-TOUCH ang message ni Aiko Melendez para sa cast and crew ng GMA Afternoon Prime series na ‘Prima Donnas’ sa pagtatapos ng kanilang lock-in taping.

Sa isang Instagram post kung saan makikita ang group photo ng cast members kasama ang kanilang direktor na si direk Gina Alajar, pinasalamatan ng actress ang lahat ng bumubuo ng serye.

Aniya, “And we are the #PrimaDonnas Family! As we come to the end of our lock-in taping, I would like to take this chance to thank the hardworking staff and crew of our show. Thank you! There were times we were at the edge of giving up because of the pressure of working in a pandemic situation. Lock-in taping is never easy, you are away from your family. But these people I am with in this picture, made this taping an environment full of fun and unity!”

Kahit pa raw tapos na ang kanilang lock-in taping, mapapanood pa rin hanggang next year ang kasamaan ng kanyang karakter na si Kendra, “Kendra will take a bow for now. Her evilness will end today but our viewers will still see us till next year! So sana watch pa din kayo!”

Pinasalamatan din ni Aiko ang Kapuso Network kung saan siya kasalukuyang napapanood, “It has been a great honor and blessing to be working with my Kapuso Network who made me feel so loved considering I am not under contract. But you babied me and made me feel so special.”

One day, 5 M views na: Tiktok video nina Winwyn, Mahal, at Jackie Lou

BENTA sa netizens ang #ThaiDanceChallenge ni Winwyn Marquez sa Tiktok kasama sina Mahal at Jackie Lou Blanco. Wala pa ngang isang araw ay pumalo na ito sa 5 miilion views na talagang ikinagulat at ikinasaya ng stars ng Owe My Love (OML).

May mahigit 6M views (and counting) na ang nasabing #ThaiDanceChallenge na ayon kay Winwyn ay si Mahal daw ang nagdala. Pabirong hirit pa ni Winwyn sa kanyang IG story: “Si ate Mahal lang talaga ang malakas! Back up lang kaming 2 ni tita @jackielou.blanco”

Kitang-kita sa kanilang video na super enjoy sina Winwyn habang naka-break sa ongoing lock-in taping para sa Ang Owe My Love ang upcoming GMA Public Affairs romantic-comedy series na pagbibidahan nina Lovi Poe at Benjamin Alves.

Sa nasabing TV series, gaganap si Winwyn bilang si Trixie Gibbs na ka-love triangle ng karakter nina Lovi at Ben na sina Sensen at Doc Migs. Si Jackie Lou naman ay ang step mom ni Doc Migs na si Divina Alcancia habang ang kanyang small but terrible sidekick na si Mini Divi ay ipo-portray naman ni Mahal.

Publication Source : People's Journal