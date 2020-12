Ang mga nakakaiyak na karanasan nina Wally at Jose

0 SHARES Share Tweet

NAGPAPASALAMAT ang 62-year-old singer, actor-comedian at entrepreneur na si Allan K. (Allan Joveness Quilantang) sa kanyang pangalawang buhay ngayon matapos siyang maka-survive sa Covid-19.

Last Saturday, December 12 ay naging emotional pareho sina Allan K. at Wally Bayola sa “Eat Bulaga” nang mapabilang sila sa mga participant sa well-followed segment ng programa, ang “Bawal Judgmental” kung saan ang singer-actress at radio broadcaster na si Ali Sotto ang celebrity guest.

Lahat ng pitong participants sa “Bawal Judgmental” ay gumaling sa coronavirus pero ang iba sa kanilang ay nadala sa pagamutan which include Allan K. and Wally. Sa dalawa, unang lumabas si Wally habang si Allan K. ay tumagal ng tatlong araw at tatlong gabi sa ICU bagama’t hindi siya na-intubate.

Bago nagka-Covid-19 si Allan K. ay dumaan siya sa sunu-sunod na pagsubok sa buhay sa taong ito dahil magkasunod na sumakabilang-buhay ang kanyang elder sister at bunsong kapatid (two months apart) at nagsara rin ang dalawa niyang comedy bars.

Ang pakiramdam ni Allan K. ay katapusan na niya nang siya’y i-rush sa emergency room ng isang pagamutan and eventually mapasok sa ICU. Pero hindi umano siya tumigil sa pagtawag sa Diyos.

Thankful si Allan K. sa lahat mga taong tumulong at nagdasal para sa kanya at nagpahatid ng mensahe tulad ng mag-asawang Vic Sotto at Pauleen Luna-Sotto. Si Pauleen umano ang namahala sa household ni Allan K. habang ito’y nasa pagamutan.

Habang nagkukuwento si Allan K. sa kanyang naging karanasan, halos lahat ng nasa loob at labas ng studio ay napaiyak including Bossing Vic, Pauleen, Ali Sotto, Maine Mendoza, Alden Richards, Paolo Ballesteros at Jose Manalo maging ang production and technical crew at yung mga nanonood sa kani-kanilang tahanan.

Ipinaaabot nina Allan K. at Wally sa lahat na huwag bale-walain ang coronavirus na walang pinipiling kakapitan nito.

Allan K. turned 62 kahapon, December 13 at advance birthday gift sa kanya ng Diyos ang tuluyan niyang paggaling sa Covid-19.

Maybelyn nagpositibo sa COVID

ANG dating child star na si Maybelyn de la Cruz (37) ay nagpositibo rin sa Covid-19 matapos siyang mag-participate sa pamamahagi ng relief goods sa sinalanta ng bagyong Ulysses sa Cagayan Region recently. Ang balitang ito ay ibinahagi ng actress sa kanyang Instagram account.

Never na in-imagine ni Maybelyn na mangyayari ito sa kanya considering na sobra umano siyang maingat sa kanyang sarili laluna pagdating sa mga health protocols. Dahil dito ay kailangan ding sumailalim ng swab test ang kanyang pamilya maging ang kanyang mister na si Michael Fernandez na isa sa mga konsehal ng Pangasinan. Si Maybelyn ay isa ring konsehal ng Dagupan. Ang mag-asawa ay unang nagkakilala sa national assembly ng Councilors League of the Philippines. Nagpakasal sila nung January 20, 2008.

Si Maybelyn ay nagsimula bilang child star sa “Ang TV” in 1992 hanggang 1997. On the same year ay napasama rin siya sa long-running weekly comedy show na “Home Along Da Riles” na pinagbidahan ng yumaong Comedy King na si Dolphy.

Si Maybelyn ay isa rin sa mga board members ng Philippine National Red Cross (PNRC)-Pangasipan. Sa kabila ng kanyang pagpasok sa public service ay bukas pa rin umano siya sa showbiz. Huli siyang napanood sa true-to-life family drama ng GMA, ang “Karelasyon” in 2015.

Isabelle buntis sa pangalawang anak

TWENTY one weeks pregnant ngayon ang 32-year-old host-actress and entrepreneur na si Isabelle Daza, panganay na anak ng kauna-unahang Filipina Miss Universe-turned actress na si Gloria Diaz.

Ang ipinagbubuntis ngayon n ni Isabelle ay second baby na nila ng kanyang French businessman-husband na si Adrien Semblat. Ang panganay na anak ng couple na si Balthazar Gabriel ay nag-celebrate ng kanyang second birthday nung April 1.

Kung ang mag-asawang Isabelle at Adrien lamang ang masusunod ay gusto sana nilang maging girl ang kanilang second baby. Pero anuman ang maging gender ng bata ay magiging masaya umano silang mag-asawa.

Bukod sa kanilang respective families and friends, excited din umano ang kanilang panganay sa pagkakaroon ng baby sister o baby brother.

Sina Isabelle at Adrien ay ikinasal sa Tuscany, Italy nung September 10, 2016 na dinaluhan ng kanilang respective families and close friends who travelled all the way to Italy para dumalo sa kanilang kasal.

Planong hindi natuloy ni John at ang depresyon

MATAPOS gumanap sa title role ng 2016 hit historical biopic na “Heneral Luna” in 2016, nagbabalik ang award-winning actor na si John Arcilla sa malaking telon bilang Fr. Fernando Suarez, ang kilalang healing priest na sumakabilang-buhay nung nakaraang February 4, 2020 dahil sa atake se puso. Pinamagatang “Suarez: The Healing Priest” na pinamahalaan ng writer-director na si Joven Tan and produced by Saranggola Media Production, ang nasabing pelikula ay isa sa sampung kalahok sa darating na 2020 Metro Manila Film Festival na mapapanood sa online platfom sa UPSTREAM.Ph simula sa araw ng Pasko, December 25, 2020 at magtatapos on January 7, 2021. Ang gabi ng parangal ay gaganapin on December 27, 2020.

Hindi ikinakaila ng in-demand lead and main villain actor (as Renato `Buwitre’ Hipolito sa longest-running action drama na “FPJ’s Ang Probinsyano”) na si John na plano sana niyang magbakasyon sa Amerika kung saan siya magpapalipas ng Pasko at Bagong Taon. Pero ito’y kanyang ipinagpaliban dahil gusto niyang narito siya sa bansa sa MMFF maging sa Gabi ng Parangal.

In our honest opinion, we consider John as ‘The new Eddie Garcia’ sa kanyang henerasyon dahil pareho siyang effective na bida at kontrobida sa mga roles na kanyang ginagampanan.

As early as 7 years old ay umaarte na si John sa kanilang school drama plays na kanyang ipinagpatuloy sa high school in Aurora, Quezon until his college days.

Sumailalim din si John noon sa acting workshop nina Direk Laurice Guillen at Leo Martinez kung saan siya naging scholar.

Inamin ni John na dumaan din umano siya noon sa depresyon nang mawalan siya ng trabaho nang dahil lamang sa kumalat na balita na kesyo lumaki na ang kanyang ulo at mataas na maningil ng kanyang talent fee bagay na kanyang pinabulaanan.

Unknown to many, si John ay hindi lamang mahusay na actor kundi isa ring magaling na mag-aawit.

