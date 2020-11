Ang significance ng number 11 kina Ka Tunying at Rossel

0 SHARES Share Tweet

AYON sa magandang misis ng popular radio journalist at TV host na si Anthony Taberna na si Rossel Velasco-Taberna, first and last boyfriend niya ang kanyang mister who is 11 years her senior.

Very significant sa mag-asawang Tunying at Rossel ang Number 11. Alas-4:11 ng hapon nang una silang magkakilala sa 7-Eleven ng Mendiola at ang petsa ay November 11, 2005 (11-11-05). Eleven years after (their first wedding in January 2008) ay muling nagpakasal ang dalawa for the renewal of their wedding vows at ito’y ginanap nung January 11, 2019 sa INC (Lokal ng EVM) sa Tagaytay City na sinundan ng reception sa Fernwood Gardens also in Tagaytay.

Ang mag-asawa ay meron nang dalawang anak na parehong babae, sina Zoey at Helga.

Ang maganda sa mag-asawang Tunying at Rossel, nagka-tandem din silang dalawa sa kanilang itinayong negosyo, ang famous Ka Tunying’s Café & Restaurant na meron na ngayong sampung branches. Ito’y bukod pa sa Outbox Production na pinamumunuan din ni Rossel.

Para lalong magiging effective sa pamumuno ng mga negosyo nila ni Tunying, muling nag-aral si Rossel ng Management course sa Asian Institute of Management (AIM). Ito’y bukod pa sa kanyang tinapos na Mass Communication degree sa Centro Escolar University (CEU).

Inaamin nila na naging malaking challenge ang taong kasalukuyan dahil sa pagkakasakit ng kanilang panganay na si Zoey at ang pagdating ng pandemya na nakaapekto sa kanilang mga negosyo.

Pero, nananatiling buo at positibo ang mag-asawa sa kanilang pananaw sa buhay at ang kanilang matinding pananampalataya sa Diyos.

“This will soon pass,” positibong pahayag ni Tunying na nasa bakuran na ngayon ng DZRH with his radio partner at malapit na kaibigan na si Gerry Baja.

“Nasaan man ako ngayon at kung saan man ako makarating, mananatili ang malaking utang na loob ko sa ABS-CBN na naging tahanan namin ni Gerry for over two decades,” dugtong pa ni Tunying na isa na ring YouTuber ngayon.

Patani masayang pumalit kay Mystica

MYSTICA’S loss is Patani’s gain.

Si Patani (Jervy Dano), ang dating Survivor Philippines castaway ang pumalit sa controversial singer-actress na si Mystica (Ruby Rose Maunay Villanueva in real life) sa bagong programa ng Kapuso network, ang “Owe My Love” na pinagbibidahan nina Lovi Poe at Benjamin Alves.

Muling nalagay sa kontrobersiya ang tinaguriang `Split Queen’ na si Mystica dahil sa reklamo nito sa treatment umano sa kanya ng production ng bagong TV series ng GMA at pag-ayaw rin nito na makasama sa kuwarto ang GMA contract talent na si Kiray Celis.

Naglabas ng official statement ang GMA kasunod na rito ang kanilang desisyon na tanggalin na sa cast si Mystica.

Si Patani ay nakasama na rin sa ilang TV series ng GMA tulad ng “Impostora” in 2017 at “Dragon Lady” in 2019.

Sa rami ng walang trabaho ngayon dahil sa pandemya, Patani was just too happy na siya’y mapasama sa cast ng “Owe My Love” na tinampukan din nina Winwyn Marquez, Jackie Lou Blanco, Ruby Rodriguez, Ryan Eigenmann, Donita Nose, Divine Tetay, Nova Villa, Leo Martinez at iba pa.

Naging controversial si Mystica dahil sa iba’t ibang issues na kanyang kinasangkutan noon pa tulad ng away nila ng yumaong si Madam Auring at Anna Dizon over a guy named Kevin Monteverde na pinakasalan mismo ni Anna in 2003. Naging mainit din si Mystica dahil sa mga banat niya kay Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa.

Samantala, ano na kaya ang nangyari sa kanyang pinakasalang guy in April 2013 na nagngangalang Kid Lopez who was 22 years her junior at mas bata pa sa kanyang anak? Sila pa rin kaya?

Angeline bumalik na sa ASAP

LAST November 26 ay ipinagdiwang ng singer-actress na si Angeline Quinto ang kanyang ika-31st birthday na hindi na niya kasama ang kanyang adoptive mother na si Sylvia Quinto na tinatawag niyang Mama Bob. Si Mama Bob ay sumakabilang-buhay nung nakaraang November 7.

All her life, kasa-kasama ni Angeline ang kanyang Mama Bob kaya nang ito’y mawala sa kanyang buhay, ang pakiramdam niya ay parang nawalan siya ng pakpak. Pero alam din niyang ayaw ng kanyang Mama Bob na siya’y maging malungkot kaya pinipilit ni Angeline na agad maka-recover sa pagkawala ng kanyang kinagisnan at kinalakihang ina.

Part ng kanyang pag-move on ay bumalik na rin siya sa Sunday musical variety show ng Kapamilya channel, ang “ASAP Natin `To”.

Naniniwala si Angeline na patuloy umano siyang ginagabayan ng kanyang Mama Bob.

