Arjo best actor, proud si Maine

ANG Best Actor award ng actor na si Arjo Atayde from Asian Academy Creative Awards for his role in “Bagman” TV series for iWant na ginanap sa Singapore last week ay nagsilbing post birthday gift sa panganay ng mag-asawang Sylvia Sanchez at Art Atayde who turned 30 years old last November 5.

Hindi lamang ang pamilya ni Arjo at ang pamilya ng Dreamscape Entertainment and Rein Productions (who produced “Bagman” for ABS-CBN) ang proud sa kanyang parangal kundi maging ang kanyang kasintahan na si Maine Mendoza.

Ngayon ay muling pinatunayan ng actor na nagmana siya sa ina sa husay sa pag-arte.

Jane tuloy pa rin bilang Darna

HINDI man natuloy ang paglipad ni Jane de Leon (Jane Florence Benitez in real life) sa malaking screen bilang pinakabagong “Darna,” lilipad pa rin siya sa small screen sa pamamagitan ng isang TV series, ang “Mars Ravelo’s Darna: The TV Series” na nakatakdang mapanood sa Kapamilya Channel, A2Z Channel 11 at sa lahat ng digital platforms ng ABS-CBN.

Ang first lead teleserye ni Jane ay mapanood in 2021 which was announced by ABS-CBN’s COO Cory Vidanes during the contract signing of some talents for Star Magic last Friday, December 4 kung saan kasama si Jane.

Nasorpresa si Jane sa announcement ni Cory at halos mapaiyak ito sa tuwa dahil ang buong akala niya ay tuluyan nang hindi matutuloy ang kanyang “Darna” project.

Although nakapag-simula na si Jane sa “Darna” movie na pinamamahalaan ni Jerrold Tarog under Star Cinema, inabutan ito ng pandemya kaya ito’y nahinto (pansamantala).

Wala pang announcement kung sinu-sino ang bubuo ng cast ng “Mars Ravelo’s Darna: The TV Series” maging ang director nito.

Bukod sa Darna TV, kasali pa rin si Jane sa cast ng bagong TV series ng Kapamilya Channel “Huwag Kang Mangamba” produced ng Dreamscape Entertainment ni Deo Endrinal.

The Gold Squad may bagong project

NAGBUNGA ang pairing nina Andrea Brillantes at Seth Fedelin, Francine Diaz at Kyle Echari sa hit afternoon TV series na “Kadenang Ginto” dahil ang dalawang loveteam ang siyang magiging lead stars ng upcoming TV series ng Kapamilya Network na pinamagatang “Huwag Kang Mangamba” sa ilalim ng pamamahala ng Dreamscape Entertainment.

Makakasama ng apat na young stars sina Eula Valdez, Sylvia Sanchez, Mylene Dizon, Diether Ocampo, Enchong Dee, Angeline Quinto, Nonie Buencamino, Matet de Leon, Dominic Ochoa, Siliman Cruz, RK Bagatsing, Paolo Gumabao at Matty Juniosa.

Aicelle nanganak na

ISINILANG na ng singer, stage and TV actress na si Aicelle Santos ang first baby nila ng kanyang husband, ang dating Kapuso news reporter and sports anchor na si Mark Zambrano.

Si Aicelle ay nagsilang ng baby girl last Saturday ng umaga, December 5 na kanilang pinangalanang Zandrine Anne na magsisilbing post first wedding anniversary and advanced memorable Christmas gift sa mag-asawa. Sina Aicelle and Mark ay ikinasal nung November 16, 2019 sa Jardin de Zaida in Batangas.

Pinay beauty waging Miss Eco International

SA kabila ng pandemya, nakapagpadala pa rin ang Pilipinas ng kinatawan sa 2020 Miss Eco International na ginanap sa Hurghada, Egypt nung nakaraang Sabado, December 5 (December 6 ng umaga sa Pilipinas) sa pamamagitan ng 18-year-old na si Roberta Angela Tamondong. AT hindi naman nagkamali ang Pilipinas dahil ang ating kinatawan ang kinoronahang 2020 Miss Teen International.

Masayang-masaya ang pamunuan ng Miss World Philippines na pinamumuan ng Managing Director na si Arnold Vegafria sa tagumpay na nakuha ni Roberta hindi lamang para sa kanyang sarili at sa bumubuo ng Miss World Philippines kundi para sa bansang Pilipinas ang crown at parangal na kanyang nasungkit.

Bukod kay Roberta Angela Tamondong na siyang kinoronahang Miss Eco International 2020, sumunod sa kanya bilang 1st runner-up si Jordan van Rensburg ng South Africa, 2nd runner-up naman si Danielle Dolk ng Netherlands, 3rd runner up si Kenzy Elzeiny ng Egypt at 4th runner-up naman si Cecilia Romero ng Paraguay.

Bago pa man ang coronation night ay stand out na si Roberta among the candidates at nanalo ng tatlong special awards sa preliminary competitions tulad ng Best Eco Dress award, 2nd runner up sa talent competition para sa kanyang “Luzviminda” dance number at 1st runner up naman siya sa Resort Wear Competition.

Ray-Ann at misis kritikal sa ospital

PAREHONG nasa critical na kundisyon ngayon sa isang pagamutan in Vancouver, Canada ang OPM singers at dating miyembro ng The New Minstrels na sina Ray An Fuentes at Mei-Ling Gozun-Fuentes matapos kapitan ng Covid-19 ang mag-asawa kasama ang isa nilang anak na babae na si Daniella na naka-quarantine sa kanilang bahay. Tanging ang kanilang eldest son na si Boogie lamang ang hindi nagpositibo sa virus.

Patuloy na humihingi ng dasal si Ray-An para sa kanila ni Mei-Ling na mas nasa kritikal na kundisyon ngayon at naka-intubate na sa ICU.

Si Ray-An ay isa na ngayong Evangelist sa Canada. Sa kabila na siya’y nasa ICU na rin, pinipilit pa rin niyang makapag-post sa Facebook para makapagbigay ng update hindi lamang sa kanilang mga anak kundi maging sa kanilang mga kaibigan at kakilala.

Dasal para sa anak nina Ka Tunying at Rossel

MATAGAL nang naikwento sa amin ng mag-asawang Anthony Taberna at Rossel Velasco-Taberna ang kanilang matinding pinagdadaanan ngayon dahil sa sakit ng kanilang panganay na anak na si Zoey na may leukemia na hanggang ngayon ay nasa pagamutan pa rin. But out of respect sa mag-asawa laluna kay Zoey ay hindi namin ito isinulat. Tanging dasal ang ibinigay namin sa kanila. Pero nang magsimula nang mag-share ang mag-asawa gayundin din si Zoey, hindi lamang awa kundi paghanga ang naramdaman namin para sa pamilya na sa kabila ng kanilang kinakaharap ngayon ay napaka-strong pa rin ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos.

Parang second home na rin kina Anthony at Rossel at ng kanilang bunsong anak na si Helga ang hospital room ni Zoey sa isang kilalang pagamutan in Quezon City.

Patuloy ding humihiling ng dasal sina Anthony at Rossel para sa kanilang panganay na si Zoey.

