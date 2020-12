Ate Vi gustung-gusto si Jessy para kay Luis

0 SHARES Share Tweet

ENGAGED couple Luis Manzano and Jessy Mendiola’s visited Rep. Vilma Santos-Recto after the latter’s 67th birthday early last month at doon ipinakita ng dalawa ang suot na engagement ring ni Jessy.

Tuwang-tuwa siyempre si Vi dahil matagal na niyang pangarap na mag-asawa na ang panganay na anak. Nagbiro pa si Vi sa dalawa kung puwedeng i-advance na ang kanyang magiging unang apo bagay na tinawanan lamang ng couple.

Although mid next year pa nakatakdang kasal ang engaged couple, happy na si Vi dahil alam niyang malapit nang magkaroon ng sariling pamilya ang panganay na anak (sa kanyang ex-husband na si Edu Manzano).

Ayon kay Vi, gustung-gusto umano niya si Jessy dahil nakita umano niya kung gaano nito kamahal si Luis, ang pagiging prayerful nito at pagiging family-oriented.

Iwa malapit nang manganak

THIRTY-three-year-old Starstruck alumna-turned actress Iwa Moto is soon giving birth to her and partner Panfilo ‘Pampi’ Lacson, Jr. their second baby. a boy. Ang panganay ng couple na si Mimi (Eve) ay 7 years old na.

Si Pampi ay may 14-year-old son, si Panfilo ‘Thirdy’ Lacson III sa kanyang ex-wife, ang actress na si Jodi Sta. Maria. Ang dating mag-asawa ay nagkahiwalay nung 2011 pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naa-aprubahan ang annulment ng kanilang kasal.

On the other hand, si Jodi ay karelasyon naman ngayon ang ex-husband ni Claudine Barretto na si Raymart Santiago.

Jodi maintains a very good relationship with her ex-husband na si Pampi maging sa partner nito ngayon na si Iwa at anak nilang si Mimi.

Andi lalaki ang susunod na anak

IBINALITA ng `Island Girl’ actress na si Andi Eigenmann na boy ang kanilang magiging second baby ng present partner, ang Siargao-based surfer na si Philmar Alipayo.

Ang panganay na anak ni Andi na si Ellie (sa kanyang ex-boyfriend na si Jake Ejercito) ay excited sa kanyang magiging baby brother habang ang kanyang younger (half) sibling na si Lilo (Keliana Alohi Eigenmann Alipayo) ay kawa-one year-old pa lamang last July.

Si Philmar ay may naunang dalawang anak na parehong lalake from a previous relationship.

Patricia excited nang ipasa ang korona

EXCITED na ang singer-actress-entrepreneur at outgoing Noble Queen of the Philippines 2019 na si Patricia Javier sa susunod na tatanghaling Noble Queen of the Universe 2020 sa darating na December 20, 2020 dahil maganda umano ang line-up ng mga candidates this year sa kabila ng pandemya.

Bukod sa singer-actress-host na si Giselle Sanchez, isa rin sa mga strong candidates this year ay ang American model-equiestrienne na si Megan Camaisa (from Southern California, USA), married with two sons.

Ang pagiging cause-oriented ng Noble Queen of the Universe ang naging inspirasyon ni Megan para sumali sa nasabing patimpalak which will be held in the Philippines sa darating na December 20. Ito’y bukod pa sa pagkakataong makarating ng Pilipinas at makilala ang iba pang mga kandidata, their respective advocacies and cultures.

Ang coronation day ng Noble Queen of the Universe 2020 ay mapapanood on December 20, 2020 (Sunday), 10 a.m. sa Pinoy Extreme channel, Sky Cable 217, Destiny 84, Signal 106 and Cable link 59 Fox Channel.

Samantala, hindi ikinakaila ni Patricia that it was a memorable year-long reign bilang Noble Queen of the Universe 2020 dahil sa maraming charity projects na kanyang ginawa lalupa’t ang health and wellness ang isa sa kanyang adbokasiya kasama ang kanyang husband na si Doc Rob Walcher.

“Kahit maipasa ko na ang korona sa bagong Noble Queen of the Universe, magpapatuloy pa rin ako and my husband sa mga adbokasiya na sinimulan namin,” pahayag ni Patricia.

Other candidates of Noble Queen of the Universe include Aditi from India, Rhonda Swan (USA), Janeen Streetman (West Coast, USA) at iba pa.

Vic at Coney proud parents

PROUD parents ang veteran actor-comedian, host and producer na si Vic Sotto at ang veteran actress na si Coney Reyes sa kanilang anak na si Vico Sotto, mayor ng Pasig City dahil isa ito sa “People of the Year” awardee ng lifestyle magazine na People Asia.

Ang guwapo, single at first time mayor ng Pasig City at age 31 ay isa ngayon sa mga pangarap ng mga single ladies na makilala.

He is also a hard-working mayor.

Samantala, although hindi nakikialam ang kanyang parents pagdating sa kanyang personal na buhay, wish din nina Vic at Coney na magkaroon na rin ng lovelife ang kanilang binata.

Lyca gusto nang patigilin ang ama sa pangingisda

IKINUWENTO sa amin ng kauna-unahang grand winner ng “The Voice Kids Phlippines” na si Lyca Gairanod na kahit maganda-ganda na ang kanilang buhay ngayon, ayaw pa rin umanong magpaawat ang kanyang ama sa pangingisda na siyang nakasanayan nito noon pa man. Si Lyca na mismo ang pumipigil sa kanyang ama dahil alam niyang delikado umano sa dagat laluna ngayon na naging sunud-sunod ang bagyo.

Ang magandang boses ni Lyca ay minana niya sa kanyang ama na kontesero umano nung kabataan nito. Ang ama rin ng young singer-actress ang nag-training sa kanya ala-Mang Gerry Velasquez, ang namayapang ama ng Asia’s Songbird na si Regine Velasquez at isa sa mga idolo ni Lyca.

Nung bata pa siya ay madalas umano siyang isinasama ng kanyang ama sa dagat at pina-praktis kumanta na nakalubog sa tubig ang kanyang katawan hanggang leeg.

