Iba pang anak ni Cesar nalalantad na

Cesar Montano with 5 year old son of former beauty queen Sandra Seifert

MATAGAL nang annulled ang kasal ng dating mag-asawang Cesar Montano at Sunshine Cruz nun pang September 2018, limang taon after their separation in 2013. Ikinasal sila noong September 14, 2000. The former couple has three daughters, sina Angelina, Samantha Angeline at Angel Francheska.

Kaya, libre na ang dalawa na magpakasal sa kanilang present partners kung nanaisin nila. Cesar is in a relationship with a non-showbiz girl, si Kath Angeles kung kanino umano may tatlong anak ang actor, director, producer painter at dating government official.

Si Sunshine naman is into a relationship with Macky Mathay, who is Ara Mina’s half-brother.

Si Buboy (Cesar) ay may dalawang anak sa kanyang unang misis na si Marilyn Polinga na sumakabilang-buhay nung 1993. Nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Angela at ang namayapang si Christian Angelo.

Nagkaroon din siya ng anak sa singer-actress na si Teresa Loyzaga, ang young singer-actor na si Diego Loyzaga.

Technically, may sampung anak si Buboy.

Kung noon ay hindi gaanong bukas si Buboy na ipakilala ang kanyang younger children sa publiko, ngayon ay unti-unti na itong nalalantad sa pamamagitan ng mga ina ng mga bata, tulad ng dating beauty queen na si Sandra Seifert.

Samantala, marami na rin ang nagtatanong kung kailan daw siya magbabalik-pelikula o telebisyon.

Naiwan ni Jamir nahihirapan

MAHIRAP ang pinagdadaanan ngayon ng long-time partner ng namayapang si Jamir Garcia, frontman ng Filipino heavy metal band na Slapshock na si Jaya Crisostomo.

Hindi lamang siya ang nawalan kundi maging ang tatlo nilang anak na ang eldest ay 15 at tatlong taon naman ang bunso.

Si Jamir ay natagpuang patay sa kanilang buhay in Project 8 in Quezon City nung umaga ng November 26, araw ng Huwebes.

Maraming nag-surface na dahilan kung bakit umabot sa depression ang lead vocalist ng 23-year old Slapshock band na nauwi sa kanyang hindi inaasahang pagpapakamatay.

Magkaiba ang version ng partner ni Jamir na si Jaya at ng bassist ng band na si Lee Nadela. Ang tatlo pa nilang mga kasamahan sa grupo ay Jerry Basco, Lean Ansing at Chi Evora.

Bago pa man ang ginawang pagpapatiwakal ni Jamir (42) ay may mamumuo na umanong problema sa grupo. Pero anuman ito, sana’y isantabi na lamang nila para na rin sa ikatatahimik ng kaluluwa ng namayapang singer.

Awiting Pamasko ni April Boy akma sa naiwan

TILA akma ang “Paano ang Pasko Ko,” isang Christmas song na pinasikat ng kilalang singer and songwriter, performer na si April Boy Regino (Dennis Regino Maglouyan Magdaraog in real life) sa kanyang iniwang mag-iina, sina Madel, Charmaine at John Christian or JC.

Si April Boy ay sumakabilang-buhay nung umaga ng Huwebes, November 29 dahil sa lingering illness na prostate cancer which was diagnosed in 2009 na nasundan in 2015 for diabetic retinopathy na naging sanhi ng kanyang unti-unting pagkabulag.

Maraming OPM songs ang napasikat ni April Boy tulad ng “Umiiyak ang Puso,” “Paano ang Puso Ko” and his biggest hit song na “Di Ko Kayang Tanggapin” in 1997. His other hit songs include “Kahit Kaibigan Lang,” “Pag-ibig Mo, Pag-ibig Ko,” “Mahal na Mahal Kita,” “Esperanza,” ang “Madelyn, Nag-iisang Ginto” dedicated to his wife na si Madel and a duet son with his son, JC sa awiting “Hanggang Sa Dulo ng Aking Buhay”.

Joel lalong bumabango ang buhay

WE’VE been to `Lord of Scents’ and successful businessman Joel Cruz’s mansion in Tagaytay before kaya sa aming muling pagbabalik (last Sunday) sa lugar ay labis ang aming pagkamangha.

Ang dating original size na kinatitirikan ng vacation house ni Joel ay three times bigger na ngayon at isa nang sprawling six-storey mansion na nakatayo sa almost 3,000 sqm. Lot.

Dahil long weekend last week, Joel and his eight kids together with their respective nannies, nurse and security men spent three days and two nights sa mansion sa Canyon Woods Resort in Tagaytay. Ito rin bale ang bonding time ng perfume mogul with his children na ang panganay ay ang twins na sina Prince Sean and Princess Synne na ipinanganak in 2012. Ito’y sinundan ng isa pang twins in 2015 na sina Prince Harry and Prince Harvey and another twins in 2017 na sinundan ng dalawa pa na magkahiwalay na isinilang four months apart na sina Zeid and Ziv. Technically, ang walo ay magkakapatid biologically dahil iisa ang pinagmulan ng egg cells na isang Russian national. Ipinanganak ang mga bata sa pamamagitan ng IVF or in vitro fertilization using two different surrogate mothers.

Palibhasa’y may isip na ang kanilang panganay nina Prince Sean at Princess Synne (8), minsan ay nagulat si Joel nang tanungin siya ng mga ito kung sino ang kanilang ina. Sinabi niya na isang Russian lady ang kanilang ina pero meron itong ibang pamilya sa Russia. Magmula noon ay hindi na muli nagtanong ang dalawa.

Nagpapasalamat din si Joel na nariyan ang kanyang mga kapatid who are so motherly to his children.

Sinabi sa amin ng negosyante na kung nanaisin pa niyang madagdagan ang kanyang walong anak ay puwede pa dahil meron pa umano siyang anim na embryo naka-freeze. Pero sa kanyang walong anak ay sobra-sobra na umano siyang masaya.

Gaano man ka-busy si Joel sa kanyang daily grind bilang isang businessman, he makes it a point na may time siya for his kids na tinatawag din niya ng numbers 1 to 8 instead of calling their names and the kids understand.

Kahit buhay prinsipe at prinsesa ang mga anak ni Joel, tinuturuan niya ang mga ito ng tamang asal, tulad ng pagdarasal at ilan sa mga gawaing bahay tulad ng pagliligpit ng kanilang tinulugan.

Maging sa online class ng mga bata ay involved si Joel.

Iba rin umano ang kasiyahan ng kanyang 92-year-old mother na si Gng. Milagros Cruz kapag nakikita ang mga bata.

Samantala, nung isang taon ay pinasinayaan ang dalawang buildings ni Joel sa Amerika at sa income pa lamang nito ay masasabing picking apples na ang negosyante dahil puno ito ng tenants.

Ang kanyang Aficionado which has almost 500 branches nationwide ay hindi na lamang perfumes ang mga produkto kundi meron na ring health care products. Recently ay nagbukas siya ng bagong business, ang Takuyatea which has now 50 franchisees and counting.

