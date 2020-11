John Lloyd busy uli sa showbiz

0 SHARES Share Tweet

HALOS tapos nang gawin ng actor na si John Lloyd Cruz ang pelikulang “Servando Magdamag” na pinamamahalaan ni Lav Diaz. Ang nasabing pelikula ay adaptation ng award-winning short story ni Ricky Lee.

Ayon kay John Lloyd, it was a humbling experience for him doing the movie sa gitna ng pandemya.

Samantala, may suspetsa rin kami na may project na gagawin si JLC with Brightlight Productions ni Albee Benitez dahil nakapag-usap na ang dalawa. It could be a TV series or a movie.

It’s been over three years magmula nang mag-`leave of absence’ si JLC sa showbiz na kanyang sinimulan in October 2017.

Kinu-consider naman ng actor na happiest moment sa kanya ay ang pagkakaroon niya ng anak (sa actress na si Ellen Adarna) na si Elias Modesto who turned two years old nung June 27, 2020.

Bagong episodes na ang mapapanood sa MMK

DAHIL sa pandemya may ilang buwan ding pawang replay ang ipinapalabas sa longest-running weekly drama anthology na “Maalaala Mo Kaya” hosted by Charo Santos-Concio now on its 29th year. Pero simula naman sa darating na Sabado, November 28 at 9 p.m. ay mapapanood na ang fresh episodes ng programa. Ito’y sisimulan sa life story ni Dr. Israel Bactol na tatampukan ng award-winning actor na si Arjo Atayde kasama ang kanyang inang si Sylvia Sanchez at ang young Kapamilya actress na si Jane de Leon.

In fairness to Kapamilya channel, kahit pawang replay ang mga episode na ipinalabas ng MMK nitong nakaraang ilang buwan, loaded pa rin ito ng commercials.

Tulad ng ibang produksyon, sumusunod din sa required safety and health protocols sa tapings ng MMK para na rin sa kaligtasan ng lahat ng involved the production.

Bagong working condition ‘di madali kay Iza

ISA si Iza Calzado sa busiest actresses ngayon.

Gabi-gabi ay tinututukan siya (along with Jodi Santa Maria and Sam Milby) sa top-rating primetime TV series na “Ang Iyo ay Akin”. Palabas din sa iWantTFC ang drama series na “Loving Emily” kung saan niya kabituin ang young Kapamilya actor na si Jameson Blake kasama si Epi Quizon. Si Ian Veneracion naman ang kanyang leading man sa isang digital rom-com TV series na pinamagatang “B&B: The Story of the Battle of Brody and Brady” na produced ng Sangre Productions na binubuo nina Iza Direk Mark Reyes, Sunshine Dizon, Karylle at Diana Zubiri, ang mga gumanap na sangre sa unang version ng “Encantadia” na dinirek ni Direk Mark.

Hindi madali kay Iza ang working condition ngayon dahil sa pandemya. Bukod sa kailangan nitong magpa-swab test bago mag-taping o shooting, required din ang lock-in for two to three weeks.

Samantala, sa “Loving Emily,” inamin ni Iza na sumailalim umano sila ni Jameson sa workshop at pinanood din umano niya ang “Call Me by Your Name” para ma-justify niya ang pagganap sa role ng isang mas may edad at may asawang babae na na-in love sa isang much younger at teen-age guy. Ang nasabing digital series ay dinirek ni Gerardo Calagui.

Thankful si Iza na sa kabila ng sitwasyon ngayon dahil sa pandemic ay hindi siya nawawalan ng trabaho considering na mas marami siyang colleagues sa industriya ang walang trabaho for the past several months.

Kris nasa TV5 na

EXPIRED na ang talent management contract ng 31-year-old (dating) Kapuso actress na si Kris Bernal with GMA Artists Center na kinabilangan niya ng 13 taon magmula nang siya’y manalo sa reality talent search on TV, ang “Starstruck” in 2007 along with Mart Escudero. Silang dalawa ang tinanghal na Ultimate Loveteam but they went on separate ways kaagad dahil mas kinagat ang team-up ni Kris with Aljur Abrenica na isa nang Kapamilya actor ngayon. Pero sa kabila na tapos ang kontrata ni Kris sa Kapuso network ay nagpaalam pa rin siya bago niya tinanggap ang bagong TV series na mapapanood sa TV5 ngayong araw na ito ng Lunes, November 23 at 9:30 p.m. under Archangel Media nina Mike Tuviera and ex-husband ni Ciara Sotto na si Jojo Oconer na pinamagatang “Ate ng Ate Ko” kung saan mga kabituin ni Kris sina Isabelle de Leon, Jake Cuenca, Joem Bascon, Kim Last, Tonton Gutierrez at iba pa.

Impressive ang full trailer ng “Ate ng Ate Ko” where Kris plays the role of Marikit `Riki’ Gonzales na may dissociative fugue (related sa dissociative disorder or mental illness) at younger sister naman niya ang papel na ginagampanan ni Isabelle as Mayumi Gonzales.

Nagpapasalamat si Kris sa maganda at challenging project na ipinagkatiwala sa kanya ng Archangel Media, Cignal TV and TV5 and her chance to work for the very first time with fine actors na associated with ABS-CBN na sina Jake at Joem.

Bukod sa “Ate ng Ate Ko” which will premiere tonight at 9:30 on TV5, mapapanood din ang iba pang mga programa tulad ng “Stay In Love” on Tuesday, November 24 at 9:30 p.m., “Carpool” on Thursday, November 24 also at 9:30 p.m. and other programs tulad ng “Bella Bandida” at “Kagat ng Dilim” ng Viva Entertainment.

Samantala, nagpasalamat din sina Jake at Joem sa Star Magic dahil in-allow din silang magtrabaho for TV5.

“It’s a breath of fresh air for us,” ani Jake who works with Kris and Isabelle for the first time in a TV series.

Apat na award-winning director mananakot

APAT na new breed at award-winning directors ang kinuha ng Viva Entertainment para pamahalaan ang bagong horror anthology na “Kagat ng Dilim” na mapapanood sa TV5 simula ngayong Biyernes, November 27 a5 9:30 p.m.

Ang apat na director ay sina Richard Somes, Lawrence Fajardo, Paul Basinilio at ang female director na si Rae Red.

Ang weekly horror anthology ay base sa Filipino folktales, myths and urban legends. Mga kuwento na nagsimula sa ating mga ninuno.

Dapat abangan ang “Hukay” na pangungunahan ni Cristine Reyes, ang “Binabahayan” na pinagbibidahan ni Nathalie Hart, ang “14th Floor” ni Kim Molina, ang “Hinagpis” ni Ella Cruz, ang “Kakambal” ni Matteo Guidicelli, ang “Manika” ni Maui Taylor kasama si Mark Anthony Fernandez, “Taglubar” ni Cindy Miranda with Alma Moreno, “Pugot” ni Diego Loyzaga, “Toktok” nina McCoy de Leon, Julian Trono at Carlyn Ocampo, “Sabel” ni Louise de Los Reyes at Salakay” ni Gardo Versoza.

Publication Source : People's Journal