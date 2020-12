John Lloyd magbabalik-TV na

0 SHARES Share Tweet

MUKHANG tuloy na ang pagbabalik-showbiz ng actor na si John Lloyd Cruz sa pamamagitan ng isang bagong sitcom sa TV5 produced by Brightlight Productions ni Albee Benitez.

Matagal-tagal na ring nagkausap sina Albee at Lloydie at doon pa lamang ay marami na ang nag-speculate na may proyektong niluluto ang dalawa.

Ito’y nakatakdang idirek ni Edgar `Bobot’ Mortiz na siya ring director ng huling TV sitcom ng comebacking actor, ang “Home Sweetie Home” na pinagtambalan nila ni Toni Gonzaga. Ang nasabing sitcom ay nagsimula nung January 5, 2014 hanggang October 2017 nang pansamantalang tumigil ang actor sa kanyang showbiz career. Pero nagpatuloy ang sitcom until 2020.

Wala pang nire-reveal kung sinu-sino ang makakasama ni JLC sa kanyang bagong sitcom na magsisilbi rin niyang showbiz comeback.

Bukod sa sitcom ay may plano ring i-produce ng pelikula si John Lloyd ng Brightlight Productions.

Samantala, bago ang lockdown, may balik-tambalan sana sina JLC at Bea Alonzo sa bakuran ng Star Cinema na pamamahalaan ni Cathy Garcia-Molina. But the project was put on hold dahil sa pandemya.

Ang comeback movie ni JLC ay ang “Servando Magdamag” na pinamamahalaan ng award-winning actor na si Lav Diaz under Blacksheep Productions. The movie started nung wala pang quarantine. Kasama rin sa cast ang ex-girlfriend ni JLC na si Shaina Magdayao.

Mahigit tatlong taon din huminto si Lloydie sa kanyang karera along with his ex-girlfriend na si Ellen Adarna kung kanino siya may two-and-a-half-year-old son na si Elias Modesto.

Luis at Jessy nasira ang proposal pero tuloy ang kasal

SINCE parehong mahilig sa beach ang engaged couple na sina Luis Manzano at Jessy Mendiola, isang beach wedding ang gusto nilang mangyari mid next year and they both wanted it to be simple and private. Pero hindi pa nagbibigay ng detalye ang dalawa kung saang beach nila ito gagawin.

Ang engagement photo shoot ng couple ay ginanap sa Amanpulo in Palawan, where the couple celebrated Jessy’s 28th birthday at kung saan din sila ng-shoot for a brand ng isang popular watch. Kaya hindi ito imposible na doon din ganapin ang kanilang wedding sa isang taon.

Luis is turning 40 on April 21, 2021 at katu-28 lang ni Jessy last December 3.

Samantala, sa vlog nina Luis at Jessy ay inamin ng engaged couple na may pinagdaanan ang kanilang relasyon nung nakaraang summer na kamuntik mauwi sa kanilang paghihiwalay.

As early as Valentine’s day last February ay nag-aaway na umano sila na nauwi sa kanilang (pansamantalang) paghihiwaly. Para kay Jessy, she thought na hindi na sila muling magkakaayos ni Luis.

As early as September 2019 ay nabili na ni Luis ang engagement ring sa isa nilang kaibigang jeweller which was co-designed mismo ni Jessy.

Ang naging problema lamang, na-preempt umano ang engagement process ng dalawa dahil ipinakita at ipinasuot na ang ring kay Jessy (ng friend nilang jeweller) at a time na hindi umano sila okey ni Luis. Ayon kay Jessy, nawala umano ang excitement, element of surprise at milestone ng kanilang engagement ni Luis, the very reason kung bakit nagkaroon na lamang sila ng engagement shoot habang sila’y nasa Amanpulo which they both shared sa kanilang respective Instagram accounts nung December 12, araw ng Sabado.

The engagement ring (which costs between P3M-P4M) na binili ni Luis ay ipina-reset ni Jessy sa ibang jewelry company na ang aktres din ang nag-design.

Nagkaroon man ng falling-out between Jessy and her friend jeweller, gusto ng fiancée ni Luis na iwan na sa 2020 ang negativity at harapin ang 2021 with positive vibes.

Anak ni Dolphy pumanaw na rin

SA FB posts ng magkapatid na Sahlee at Eric Quizon, sinabi nilang sumakabilang-buhay na ang kanilang nakatatandang kapatid na si Edgar Quizon, isa sa 18 anak ng namayapang Comedy King na si Dolphy.

Nag-artista rin si Edgar nung kabataan niya mostly sa movies ng kanyang ama.

Si Edgar ay pang-apat sa mga anak ng Comedy King na sumakabilang-buhay na. Nauna na sina Freddie, Dino at Rolly. Si Rolly ay pumanaw nung March 15, 2018 at isang linggo lamang ang kanilang pagitan ni Dino na yumao nung March 4, 2018 at age 45.

“Farewell Kuya Edgar. May you find peace in heaven. Please hug Dad, Kuya Freddie, Kuya Rolly and Dino for me. You will be missed. We love you. Rest in peace my brother,” mensahe ng actor-director na si Eric Quizon sa kanyang FB page.

Rhen nagpapasalamat kay Coco

AYON sa sexy star na si Rhen Escano, sobra umano siyang nagi-enjoy sa kanyang pagiging bahagi ng cast ng top-rating and long-running action-drama series na “FPJ’s Ang Probinsyano” ni Coco Martin.

“We are like a family sa set,” pahayag ni Rhen na isa sa mga anak-anakan ng yumaong Master Showman at star builder na si German `Kuya Germs’ Moreno sa now-defunct late night show ng GMA, ang “Walang Tulugan with the Master Showman”.

Sobra rin ang pasasalamat ni Rhen kay Coco dahil sa tiwalang ibinibigay nito sa kanya sa “Ang Probinsyano”.

Dahil sa lock-in set-up sa mga tapings and shootings, hindi masimulan ni Rhen ang bago niyang movie project sa Viva Films, “The Other Wife” na pagsasamahan nila ni Lovi Poe at ang continuation ng local remake ng Korean movie na “Spellbound “ kung saan tampok na mga bituin sina Bela Padilla at Marco Gumabao.

“2020 is a very challenging year for everyone,” dugtong pa niya. “Sana Covid-free na tayo sa susunod na taon,” asam pa ng lead actress ng hit movie na “Adan” na ipinalabas in 2019.

