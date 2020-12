Juday wagi na naman bilang best actress

0 SHARES Share Tweet

HINDI man gaanong pumalo sa box office ang war drama movie na “Mindanao” na tinampukan nina Judy Ann “juday’ Santos at Allen Dizon mula sa direksiyon ng internationally-acclaimed director na si Brillante Mendoza nang ito’y ipalabas sa 2019 Metro Manila Film Festival, patuloy naman ang pelikula sa pagtanggap ng mga parangal.

Sa recent Luna Awards ng Film Academy of the Philippines (FAP), muling humakot ng parangal ang “Mindanao” na siyang nanalong Best Picture, Best Director (Brillante Mendoza), Best Actress ( Judy Ann Santos), Best Musical Scoring, Best Screenplay and Best Cinematography.

Ang “Mindanao” rin ang ipinadala ng Pilipinas sa 93rd Academy Awards sa Amerika para sa International Feature Film category.

Masayang-masaya ang misis ni Ryan Agoncillo dahil pangatlong Best Actress award na niya ito for the movie. Nauna na rito ang kanyang kauna-unahang international Best Actress award mula sa Cairo International Film Festival, pangalawa nung nakaraang Metro Manila Film Festival ang most recently, ang Best Actress trophy mula sa Luna Awards ng FAP.

Juday played the role of Saima Datupalo, ina ng may sakit na kanser na anak at asawa ng combat medic na ginampanan naman ni Allen Dizon.

First time na nakatrabaho ni Juday si Direk Brillante sa pelikulang “Mindanao”.

Direk Freddie pumanaw na

THEATER and stage icon Freddie Garcia is gone.

Ang veteran at award-winning theater and stage director, actor, writer, teacher, mentor, concert director na si Freddie ay sumakabilang-buhay nung umaga ng December 17 dahil sa kumplikasyon sa sakit nitong diabetes.

Ang Aliw Awards Hall of Fame bilang Best Stage Director has directed quite a number of musical stage plays and live concerts featuring top artists which include Broadway Diva Lea Salonga, Martin Nievera, Gary Valenciano, couple Ogie Alcasid and Regine Velasquez, Christian Bautista, Karylle, Sam Concepcion, Audie Gemora, Carlo Orosa among others.

Ayon sa kapatid ni Direk Freddie na si Bambi, bibigyan ng online memorial ceremony ang namayapang stage and theater director.

Maymay at Edward muling magsasama

TIYAK na matutuwa ang mga fans ng MayWard nina Maymay Entrata at Edward Barber dahil muling magkatambal ang dalawa sa panibagong fun romantic-comedy movie na “Prince Daya Reese” na pinamamahalaan ng box office director na si Barry Gonzales na siyang nagdirek ng dalawa sa mga hit movies ni Vice Ganda, ang “The Mall, The Merrier” at “Fantastica”. Siya rin ang nagdirek ng “Fan Girl, Fan Boy” ng magkasintahang Ella Cruz at Julian Trono.

Kasama nina Maymay at Edward sa “Prince Daya Reese” sina Epy Quizon, Pepe Herrera, Chie Filomeno, Alora Sasam, Iggy Boy Flores, Neil Coleta, CJ Salonga at iba pa.

At 23, marami na na ring na-achieve si Maymay magmula nang siya ang tanghaling Big Winner sa “Pinoy Big Brother : Lucky 7” nung 2016.

Ang kanyang self-titled debut album under Star Music is certified gold and platinum. Nakagawa na rin siya ng ilang TV commercials and product endorsements. She’s also the first Filipina ever na rumampa sa Arab Fashion Week in Dubai nung November 2018.

Although wala pang tahasang pag-amin sina Maymay at Edward, marami ang naniniwala na may relasyon na ang dalawa liban sa pagiging magkaibigan.

Xian nagpalagay ng elevator sa bahay dahil sa lola

MAHAL na mahal ng 31-year-old singer-actor na si Xian Lim ang kanyang maternal gradma na may cancer. Dahil mahilig umano itong mag-akyat manaog sa kanilang bahay kahit nasa ground floor ang room nito, nag-desisyon siyang palagyan ng elevator ang kanilang bahay para hindi na ito mahirapan.

Kasama na si Xian sa mga celebrity na nagpalagay ng elevator sa kanilang bahay tulad nina including Megastar Sharon Cuneta maging ang mag-asawang Ogie Alcasid at Regine Velasquez.

Samantala, naghihintay ang mga fans nina Xian at Kim Chiu kung kailan nila ilalagay sa ibang level ang kanilang relasyon ngayong 31 na si Xian at 30 naman si Kim.

Lantern vendor na niloko tinulungan ni Mayor Isko at Heart

NAPAKASUWERTE ng isang lantern vendor na nagngangalang Kuya Lakay dahil pinakyaw ang kanyang red and white lanterns na nagkakahalaga ng P70.00 each ni Manila Mayor Isko Moreno matapos mag-viral ang post ng isang concerned netizen sa kanyang Facebook account na umiiyak ang matanda matapos umano siyang lokohin ng isang taong nag-order sa kanya ng 1,000 piraso ng lantern na pagkatapos ay hindi naman ito kinuha. Nag-viral ang nasabing post at nakarating kay Mayor Isko maging sa Kapuso singer-actress at misis ni Sorsogon Governor Chiz Escudero na si Heart Evangelista. Napamura pa si Heart sa kanyang post sa taong nanloko sa matanda.

Tiyak na naku-kunsensya ngayon ang taong gumawa ng kalokohan sa matandang lantern vendor.

Gusto ring paimbestigahan ni Mayor Isko kung sinuman ang taong nanloko sa lantern vendor.

KC and wife Stephanie now proud parents

FILIPINO-American host-actor KC Montero and former beauty queen wife Stephanie Dods welcome their first born na si Wyatt Cody Miller last Monday, December 14.

Sina KC at Stephanie ay ikinasal sa isang intimate civil wedding rites in the US nung September 9, 2019.

KC was formerly married to singer-actress Geneva Cruz. The uncouple got married nung January 4, 2004 at nagkahiwalay nung 2012. Hindi nagkaroon ng anak ang dating mag-asawa but the host-actor is very close sa eldest son ni Geneva sa kanyang first marriage (sa musician na si Paco Arespacochaga) na si Heaven na nasa Amerika. Katunayan, kahit matagal nang hiwalay sila ni Geneva ay may communication pa rin ang dalawa.

Ang biological father ni Heaven na si Paco ay matagal na ring naka-base sa Amerika with his family.

Subscribe and share “TicTalk with Aster Amoyo” on YouTube and follow us on Instagram and Facebook @asteramoyo and Twitter@aster_amoyo

0 SHARES Share Tweet

Publication Source : People's Journal