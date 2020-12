Kristine buntis sa panlimang anak

0 SHARES Share Tweet

BUNTIS ngayon sa kanilang panlimang anak ang aktres na si si Kristine Hermosa sa mister nitong si Oyo Sotto. Ang mag-asawa ay may apat nang anak, sina Kristian Daniel, Ondrea Bliss, Marvic Valentin II at si Kaleb Hanns.

Kaya naman sa isang taon ay madadagdagan ng panibagong apo ang tatay ni Oyo Boy, ang veteran singer-composer, TV and movie comedian, host and producer na si Vic Sotto. Bukod sa mag-asawang Oyo at Kristine, si Vic ay may dalawang apo sa panganay niyang anak (sa kanyang ex-wife na si Dina Bonnevie) na si Danica Sotto at husband nitong si Marc Pringris, sina Jean Michael at Anielle Micaela. May isa naman siyang apo sa kanyang anak na si Paulina (kay Angela Luz) at husband nitong si Jed Llanes na si Sachi Brielle na isinilang last September 7, 2020.

Jaycee hindi pa nabubuntis

WALA pa ring anak hanggang ngayon ang isa mga miyembro ng Viva Hot Babes na si Jaycee Parker sa mister nitong si Geryk Genasky Aguas, ang mister ng namayapang singer-actress na si Isabel Granada na sumakabilang-buhay sa Qatar nung November 4, 2017.

Sina Isabel at Geryk at may isang anak, si Hubert, now 17 years old.

Very close si Jaycee sa kanyang teen-age stepson at kinu-consider umano niya itong parang tunay na anak.

Although aktibo pa rin si Jaycee sa kanyang showbiz career hanggang ngayon, naninilbihan din siyang konsehal sa Angeles City.

Ang mga pinagdaanan ng Viva Hot Babes

SAMANTALA, ni-recall ni Jaycee (Parker) at ng kanyang mga kasamahan sa Viva Hot Babes na hindi umano naging madali na tanggapin ng kanilang respective families ang ginawa nilang pagpapa-seksi noon.

Ayon kay Andrea del Rosario, umiyak umano ang kanyang father nang makita ang sexy pictorials nila sa exclusive magazine for Viva Hot Babes pero pinaliwanagan umano niya ito na part umano ito ng kanyang career move.

Si Gwen Garci ay itinakwil ng kanyang parents at naghintay umano siya ng dalawang taon bago sila nagkaayos habang si Sheree naman ay tatlong taong hindi kinibo ng kanyang mga magulang.

Na-shock naman ang father at brother ni Maui Taylor sa ginawa niyang pagpapa-sexy at sa pagkabigla ng kanyang brother ay pinukpok umano siya ng sapatos nito sa ulo.

Kakaiba naman ang nangyari kay Katya Santos dahil 16 years old pa lamang siya ay kinukumbinsi na umano siya ni Boss Vic (del Rosario ng Viva) na mapabilang sa all-girl group. Pero ginawa lamang daw niya ito pagka-graduate nya ng college dahil ito ang naging kasunduan nila ng kanyang ama.

Although may kani-kanyang pinagdaanan noon ang mga miyembro ng Viva Hot Babes, magaganda na ang buhay nila ngayon at may kani-kanya sila ng negosyo ngayon on top of their respective showbiz careers.

Lea kahanay nina Bocelli at Neil Diamond

WALANG pagsidlan ng kaligayahan ang Broadway diva at Tony award-winning singer-actress na si Lea Salonga (49) nang makita niya na kabilang ang kanyang album ng kanyang 2019 live concert at the Sydney Opera House in Australia sa pumasok sa Top 10 ng Billboard’s Classical Crossover Albums. Ang Top 10 Classical Crossover Albums ay kinabibilangan din nina Andrea Bocelli for “Believe” at No. 1, Neil Diamond’s “Classic Diamonds” at No. 2, “S&M2” by Metallica and San Francisco Symphony at No. 3, Mat & Savanna Shaw’s “Merry Little Christmas” and “Picture This” at Nos. 4 & 5. , “10” ng The Piano Guys, Metallica and Symphony Ochestra and Lea’s “Live In Concert with the Sydney Symphony Orchestra”.

The multiple-award winning singer-actress zoomed into her international singing and acting career when she played the lead role of Kim in the hit West End and Broadway musical play“Miss Saigon” in September 1989.

Subscribe to my YouTube channel on “TicTalk with Aster Amoyo,” follow me on Instagram (@asteramoyo) Facebook (@asteramoyo) and Twitter (@Aster_Amoyo).

0 SHARES Share Tweet

Publication Source : People's Journal