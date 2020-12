Luis at Jessy October pa engaged

0 SHARES Share Tweet

IT was only last Saturday, December 12 na ibinahagi ng engaged couple na sina Luis Manzano at Jessy Mendiola ang kanilang engagement pero it happened nung unang linggo ng October pero ayaw i-reveal ng dalawa kung saan ito nangyari.

Inabot din ng apat na taon ang relasyon ng dalawa bago ang proposal ng TV host-actor at celebrity endorser sa kanyang fiancée.

Mahigit eleven years ang age gap between Luis ( 39)and Jessy (28).

Plano umano ng engaged couple na magpakasal outside Metro Manila sometime mid next year (2021). Luis is turning 40 on April 21 sa isang taon.

Nagsilbi namang advance birthday gift kay Jessy ang proposal ng kanyang fiancé. The actress-host turned 28 nung nakaraang December 3.

Tiyak na may mahalagang papel ang half siblings ni Luis na sina Enzo, Adi at Ryan Christian sa wedding nila ni Jessy next year. Sina Enzo at Adi ay mga kapatid ni Luis sa father side habang si Ryan Christian naman ay kapatid niya sa kanyang inang si Rep. Vilma Santos-Recto at husband nitong si Sen. Ralph Recto. Malamang na Maid of Honor ang maging papel ni Adi habang Best Men naman sina Enzo at Ryan Christian. Bridesmaids naman ang dalawang sister ni Jessy na sina Megan at Pamela.

Samantala, klinaro ni Luis na nung October pa sila engaged ni Jessy at nitong December 12 lamang nila in-announce sa pamamagitan ng kanilang social media account. Ang engagement photos na kuha sa Amanpulo beach kung saan bihis na bihis ang dalawa na siyang kumakalat sa social media ngayon ay hindi ang mga pictures na kuha mismo sa kanilang actual engagement day last October. Gusto lamang ng engaged couple na magkaroon sila ng mga larawan ng kanilang engagement na puwede nilang mai-share sa publiko. Luis also clarified na hindi umano `yon pre-nup shoot kundi engagement pictorial.

Luis at Angel sabay ikakasal?

PAREHO nang engaged ngayon ang dating magkasintahang Luis Manzano at Angel Locsin at malamang na pareho silang ikasal sa isang taon.

Angel announced her engagement to businessman-producer at director na si Neil Arce nung June 29, 2019 and they were supposed to get married this year but had to move it to next year dahil sa pandemya.

Angel hosts an inspiring program on Kapamilya Channel every Sunday evening, ang “Iba Yan” directed by her fiancé na si Neil. Ito’y labas pa sa kanyang pagiging isang aktibong philanthropist.

Proposal ni Dennis kay Jennylyn inaabangan

INAABANGAN din ng marami kung kelan magpu-propose ang Kapuso singer-actor na si Dennis Trillo sa kasintahan nitong si Jennylyn Mercado na ex GF din ni Luis Manzano.

Thirty-nine years old na si Dennis, turning 40 on May 12, 2021 habang si Jennylyn ay 33 ngayon at magti-thirty-four on her birthday on May 15, 2021.

Parehong may tig-isang anak na lalake sina Dennis at Jennylyn sa kanilang previous ex-partners na sina Carlene Aguilar at Patrick Garcia na pareho na ring may sariling pamilya.

Thirteen years old na ang anak ni Dennis na si Calix Andreas Ho nung September 22 sa dating beauty queen-actress na si Carlene Aguilar habang 12 naman si Alex Jazz ni Jennylyn nung nakaraang August 16.

Jennylyn considers her son Jazz her lucky charm dahil magmula nang isinilang niya ito ay sunud-sunod ang blessings sa kanya.

Chito masuwerte kay Neri

NAPAKA-SUWERTE ng Parokya ni Edgar frontman na si Chito Miranda (44) sa pagkakaroon ng wife, ang actress na si Neri Naig (35) na napakasipag sa pagpapatakbo sa iba’t iba nitong negosyo na kanyang sinimulan sa pamamagitan ng bottled gourmet tuyo.

Meron na rin silang thrift shop, bakery, at nagbebenta rin si Neri ng beddings, sleepwear at iba pang produkto online na naging daan para makapag-invest siya ng bagong condominium unit sa harap ng isang beach at isang events place sa Alfonso, Cavite na kanyang pinangalanang Miranda Rest House.

Dahil sa pagiging madiskarte ng aktres, hindi nila naranasan ng kanyang pamilya ang hirap dala ng pandemya.

Ang mag-asawang Neri at Chito ay mayroon nang isang anak, si Alfonso, now four years old.

Last Sunday, December 13, the couple celebrated their 6th wedding anniversary.

Lyca gustong bumawi

ALTHOUGH kamakailan lamang lumagda ng management contract ang 16-year-old singer-actress na si Lyca Gairanod sa Viva Artists Agency (VAA), looking forward siya sa taong 2021 to be a better year not only for her and her family kundi para sa lahat. Umaasa siya na unti-unti na ring magbabalik sa normal ang pamumuhay at tuluyan na ring mawala ang pandemya.

Teen-ager na ang kauna-unahang grand winner ng The Voice Kids Philippines in 2014 who was only ten years old then.

Napag-iwanan man siya ng kanyang mga kasabay noon sa TVKP na sina Darren Espanto at Juan Karlos Labajo dahil binigyan niya ng priority ang kanyang studies, umaasa si Lyca na makakabawi siya sa tulong ng kanyang bagong home studio, ang Viva na naghahanda na ngayon ng mga bagong proyekto para sa kanya.

Bukod sa singing, recording at concerts, gusto rin ni Lyca na ipagpatuloy ang kanyang acting career.

Ang kanyang coach Sarah (Geronimo) ang naging tulay ni Lyca sa pagkakapasok sa Viva na siya ring home studio ng kanyang idol (Sarah) at mister nitong si Matteo Guidicelli. Pangarap din ni Lyca na maka-collaborate si Sarah sa recording.

Samantala, bukod sa pagbabalik-eskwela, sinimulan ni Lyca ang pagiging vlogger kung saan meron na siyang more than 1-M subscribers. Ang kanyang latest vlog na “House Tour” ng kanilang dating tirahan sa Tanza, Cavite ay meron ng mahigit 2.5M views.

Ang pagiging successful vlogger ni Lyca ay siyang nakakatulong ngayon sa pangangailangan ng kanyang pamilya.

