Lyka gigisingin ng Viva ang natutulog na career

ISA nang contract artist ng Viva Artists Agency (VAA) ang 16-year-old singer-actress at kauna-unahang grand winner sa The Voice Kids Philippines, Season 1 nung 2014 na si Lyka Gairanod matapos itong lumagda ng exclusive contract with the talent management company kahapon ng hapon, Wednesday, November 30.

Ang paglagda ni Lyka ng kontrata with Viva ay magsisilbi niyang post birthday gift sa kanyang sarili after she turned 16 last Saturday, November 21.

Growing up as kid, si Lyka kasama ang inang si Maria Nessel ay namumulot ng basura sa Tanza, Cavite para makatulong sa meager income ng kanyang ama na isang mangingisda.

But even as a kid ay naroon na ang pangarap ni Lyca na maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Pangarap na dala-dala niya nang siya’y mag-audition sa unang season ng “The Voice Kids Philippines” nung 2014 kung saan siya napabilang sa team ni Coach Sarah (Geronimo).

Ang tanging baon lamang noon ni Lyca ay ang determinasyong makapag-uwi ng premyo para makatulong sa kanyang pamilya, not her knowing na siya pala ang tatanghaling grand winner na nakapag-uwi ng P1-M trust fund, brand new house and lot. home appliances package, instruments package at recording contract with MCA Records.

Pagka-declare pa lamang kay Lyca bilang first grand winner ng The Voice Kids Philippines ay simula na rin `yon ng pagbabago ng takbo ng buhay niya at ng kanyang pamilya. Hinto na rin siya at ang kanyang ina sa pamumulot ng basura, ang kanyang ama bilang isang fisherman at ang kanyang pagkanta sa kanyang mga kapitbahay in exchange for food.

Samantala, may mga nagkukumpara between Lyca at Darren Espanto na kahit naka-second place lamang noon ang Canada-based singer-performer ay mas naungusan na umano nito ang popularity ng una. Darren is now the hottest singer-performer and recording star samantalang hindi nagtuluy-tuloy ang career ni Lyca na siya ngayong bubuhayin ng Viva.

Ang maganda sa Viva, hindi lamang ang recording ang kanyang mapagtutuunan ng pansin kundi pati acting kaya ngayon pa lamang ay sobra na ang pasasalamat ng teen-age singer-actress sa panibagong opportunity na dumating sa kanyang buhay.

In 2017, si Lyca ay naging participant din ng “Your Face Sounds Familiar Kids 2” pero ang TNT Boys ang nagwagi. That was the last exposure na napanood siya ng publiko.

Kara may virtual concert din

MASAYANG-masaya ang Filipino-Greek singer-actress at dancer na si Kara Madrid (Mitzki) dahil magkaroon siya ng virtual concert sa darating na February 6 (Saturday) sa ganap na ika-8 ng gabi. Pinamagatang “Kara Madrid: In Love,” a pre-Valentine virtual concert na nakatakdang i-produce ni Atty. Ferdie Topacio na siya ring nag-produce ng first virtual concert ni Myrtle Sarrosa, ang “Myrtle: Still Love Me” na dinirek ni Doc Rommel Ramilo na siya ring magdidirek sa concert ni Kara. Ang virtual concert ni Myrtle ay mapapanood sa darating na Sabado, November 28 at 8 p.m.

Ngayon pa lamang ay pinaghahandaan na ng seksing Viva singer-actress ang concert na magiging kakaiba sa iba niyang ginawa in the past.

Very hands-on si Kara pagdating sa magiging repertoire ng kanyang concert at magku-collaborate rin siya with her stylist pagdating sa costumes na kanyang isusuot during the concert.

Naka-pitong costume change si Myrtle sa kanyang virtual concert si Kara naman ay nagbiro ng “Ako, sampu. Chos!”

“It will be a total package,” proud na pahayag ni Kara.

May isa ring magandang movie material na ibinahagi si Atty. Topacio which will have Kara as the female lead na dini-develop na umano ngayon ng award-winning writer na si Eric Ramos na siya ring sumulat ng “Mamasapano” ng Borracho Films at ang award-winning movie na “Rainbow’s Sunset” ng Heaven’s Best Entertainment.

Kung kinu-consider ng dating Tanduay Girl na si Kara na very challenging year ang taong 2020, looking forward naman siya to a better and fruitful 2021 for everyone.

“Sana po mawala na ang Covid-9 sa buong mundo at bumalik na sa normal ang pamumuhay ng lahat,” aniya.

Bilang actress, si Kara ay huling napanood sa top-rating and longest-running action-drama series na “FPJ’s Ang Probinsyano” where she played the role of a policewoman.

Mystica inirereklamo ang pagiging mareklamo

MARAMI ang nagsasabi na mahihirapan nang makahanap pa ng anumang project sa showbiz ang controversial singer-actress na Mystica dahil sa pagiging reklamador umano nito.

Kung matatandaan pa, nanawagan sa telebisyon ng tulong kay Coco Martin na tinupad naman ng “Ang Probinsyano” lead star and director. Sandaling naging bahagi si Mystica sa long-running TV series pero parang bula rin itong nawala sa serye. Past forward to November 2020, bagong kontrobersiya na naman ang kinaharap ni Mystica sa lock-in taping ng bagong TV drama-romance-comedy TV series ng GMA, ang “Owe My Love” na tinatampukan nina Lovi Poe, Benjamin Alves, Winwyn Marquez at iba pa. Dapat umano’y magkasama sa isang kuwarto sina Mystica at contract talent ng GMA na si Kiray Celis pero ito’y inayawan umano ng una na naging simula ng `gulo’ between her at sa production ng nasabing serye.

Hindi kami magtataka kung bigla ring mag-disappear ang character na ginagampanan ni Mystica.

Naglabas na rin ng official statement ang GMA na may kinalaman sa bagong kontrobersiya na kinasasangkutan ngayon ni Mystica.

Ang obserbasyon ng marami, dapat pa nga raw na maging thankful si Mystica na nabigyan siya ng trabaho samantalang mas marami ang walang hanap-buhay ngayon dahil sa pandemya.

Beauty queen irks K-pop fans

CONTROVERSIAL ngayon ang nag-resign Miss Earth Philippines in 2016, ang Filipino-German beauty queen, singer-songwriter and composer na si Imelda Schweighart (22) dahil sa pagiging straightforward sa kanyang mga komento on social media.

Si Imelda ang nagsalita noon na sumailalim umano ng surgery ang pumalit sa kanya. Nariyan din ang kanyang pagiging vocal sa pag-ayaw sa K-pop. She claims na nawawalan umano ng (sariling) identity ang mga Pinoy dahil sa panggagaya sa mga Korean. Umani ito ng katakut-takot na reaction sa mga Filipino K-pop fans.

“Di hamak na mas magaling mag-English ang mga Pinoy kesa Korean. Kala ko ba Chinese ang nananakop? I think we’re getting it wrong, lagi na lang tayo ang nasasakop,” pahayag niya sa kanyang social media account.

Publication Source : People's Journal