Marian na-touch sa birthday wish ni Zia

NAANTIG ang puso ni Marian Rivera sa hiling ng panganay na anak na si Zia sa 5th birthday nito.

Sa Instagram, ipinakita ng Kapuso Primetime Queen at ‘Tadhana’ host ang naging intimate celebration ng kanilang pamilya, “Happy birthday Ate Z! I was so touched when she told me this morning that her wish is to keep her family, friends and everyone she knows safe and for the world to be healed. Aww.”

Very thankful si Marian na habang lumalaki si Zia ay mas nagiging thoughtful daw ito. May pinagmanahan siguro. Mom or dad?

Alice may pinagbasehan sa role bilang Muslim

HANDA na si Alice Dixson sa kaniyang role bilang isang Muslim sa upcoming Kapuso series na ‘Legal Wives.’

Kuwento ng aktres, bukod sa kanyang paninirahan sa Dubai at Qatar ng ilang taon, marami pa rin siyang natututunan sa kultura ng mga Muslim bilang basehan sa kanyang karakter na si Almirah Macadato.

Aniya, “Now that dumating itong pagkakataon na I can learn more about their culture, it’s quite fascinating actually.”

“Ang ganda ng pagkasulat. Kumbaga it doesn’t matter what religion you are. It all boils down to your family, the values that you have. ‘Yun bang the love that you share,” dagdag pa niya.

Sa ‘Legal Wives’ unang makakatrabaho ni Alice sina Dennis Trillo, Andrea Torres, Bianca Umali at Cherie Gil.

Nicole ‘di natuwa sa ginawa ni Mark

NAALIW ang fans at netizens sa latest vlog ng Kapuso couple na sina Mark Herras at Nicole Donesa sa kanilang YouTube channel. Mapapanood dito ang pagsabak ni Mark sa “My Boyfriend Does My Makeup.”

Pero mukhang hindi natuwa si Nicole dahil nagmistulang “raccoon” daw ang kanyang itsura matapos siyang makeup-an ni Mark. Pero bahagi ito ng bonding moment ng soon-to-be parents. Nakatakdang manganak si Nicole sa darating na January sa kanilang firstborn na si Baby Corky.

May message rin silang dalawa para sa mga nasalanta ng Typhoon Ulysses, “I hope you guys are recovering fast. Sa mga kapwa nating Pilipino, sana’y nakakabangon na po kayo.”

Glaiza may mala-‘Breaking Bad’ na pelikulang isu-shoot sa Canada

NAGPAKITA ng suporta si Glaiza de Castro sa mga residente ng Baler, Aurora na nasalanta ng Bagyong Ulysses sa pamamagitan ng pagre-repack at pamimigay ng relief goods. Kahit hindi tubong Aurora, dahil may bahay siya sa naturang lugar, itinuturing na niyang kababayan ang mga tao roon.

Bukod dito, inengganyo rin niya ang publikong magbahagi ng donasyon para sa mga biktima ng bagyo sa iba’t ibang parte ng bansa.

Samantala, nagbigay rin ang Kapuso actress ng ilang detalye tungkol sa isa sa mga inaabangan niyang acting projects para sa 2021. Pinili ang aktres ng Canadian Film Society para gumawa ng pelikula at kukunan ito sa Canada.

“Joint project ‘to ng mga Canadian at mga Filipino sa Canada at ito ay idi-direct ni Filbert Wong. Ang story nito medyo related sa illegal business. Medyo may pagka-‘Breaking Bad,’” aniya.

‘The Cray Crew’ sa comedy channel na YouLOL

INAASAHANG bubuhos ang kilig at saya sa pinakabagong programa na ‘The Cray Crew’ sa Kapuso comedy channel na ‘YouLOL’ simula ngayong Huwebes (Nobyembre 26).

Tiyak na exciting at ‘lit’ ang bawat episodes na hatid ng ‘The Cray Crew’ hosts and next Kapuso heartthrobs na sina Kim de Leon, Radson Flores, Abdul Raman, at Allen Ansay.

Sina Kim, Radson, Abdul at Allen ay produkto ng StarStruck 2019.

Kaya tuwing Huwebes, sundan ang freshest all-boy group ng ‘The Cray Crew’ kung saan iba-vlog nila ang iba’t ibang internet trends, challenges, pranks, games, at iba pa mula sa kani-kanilang tahanan.

Publication Source : People's Journal