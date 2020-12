Mga ebidensya ng relasyon nina Gerald at Julia lumalabas na

0 SHARES Share Tweet

HANGGANG ngayon ay wala pa ring direktang pag-amin mula sa rumored sweethearts na sina Gerald Anderson at Julia Barretto kahit may magkahiwalay silang photos na kuha sa peak ng Mt. Kulis in Tanay, Rizal nung nakaraang November 27.

Kapansin-pansin din ang letter `G’ pendant na suot ng young actress sa isa niyang picture.

Naging controversial nung isang taon ang pagkaka-link ng dalawa matapos nilang gawin ang pelikulang “Between Maybes” in May 2019. Ang sightings ng dalawa ay siyang naging dahilan diumano ng tinaguriang `ghosting’ ng actor sa girlfriend nitong si Bea Alonzo na naging daan ng kanilang break-up.

Since pare-pareho nang nakapag-move on ang mga taong involved at may bago na ring boyfriend ngayon si Bea, wala na sigurong dapat ipangamba sina Gerald and Julia na ilantad sa publiko ang kanilang relasyon.

Samantala, may picture na magkasama sina Gerald at Julia na naka-post sa Instagram account ng actor (na siya ninyong nakikita in this column).

Ice at Liza maraming plano ang di natutuloy

LAST Tuesday, December 8 ay simpleng nag-celebrate ng kanilang 6th wedding anniversary ang couple na sina Ice Seguerra at Liza Dino at home dahil hindi natuloy ang kanilang planong magtungo ng Tagaytay at maging sa kanilang booking sa Shangri-La at the Fort dahil sa kanilang respective commitments sa trabaho. Just the same, masaya itong nairaos ng mag-asawa over steak dinner sa kanilang bahay.

Hindi ikinakaila nina Ice at Liza na marami umano silang mga planong personal na hindi natutupad dahil sa trabaho. Very supportive ang dalawa sa kanilang respective careers laluna si Liza na abala sa pagiging head ng Film Development Council of the Philipines (FDCP).

Kasama sa plano ng couple na hindi natuloy ay ang pagkakaroon nila ng baby by using a male sperm donor at egg cells ni Ice na ituturok naman kay Liza na siyang magbubuntis. Pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang dalawa.

Liza has a 12-year-old daughter from her ex-husband na very close kay Ice and calls him Papa.

Sheena handa na sa panganganak

HANDANG-handa na ang Kapuso actress na si Sheena Halili na isilang ang magiging first baby nila ng kanyang husband na si Atty. Jeron Manzanero any day this month. Baby girl ang magiging unang baby ng mag-asawa na ipinaalam nila sa isang gender reveal last July.

It was in June nang ibalita ng mag-aasawa ang pagbubuntis ni Sheena. The couple got married nung February 23, 2030 bago ang lockdown nung March 15, 2020 dahil sa Coronavirus-19.

Albee mula sa P10 thousand ang pagiging bilyonaryo

BRIGHLIGHT Productions’ big boss Albee Benitez admits na ang kanyang first big-budget movie, ang fantasy-adventure movie na “Magikland” na tinatampukan nina Miggs Cuaderno, Elijah Alejo, Joshua Eugenio at Princess Aliya at kung saan din kasama sina Jun Urbano, Bibeth Orteza at maraming iba pa na pinamahalaan ni Christian Acuna ay umabot ng mahigit P100-M ang budget.

Naniniwala umano siya sa project na kahit hindi pa naipalalabas ay kinu-consider na niyang legacy.

Ang “Magikland” ay isa sa sampung pelikulang kalahok sa darating na 2020 Metro Manila Film Festival na magsisimula sa araw ng Pasko, December 25.

Unknown to many, si Albee ay nakapag-produce na rin ng ilang indie movies noon. Isa rin umano siya sa co-producer ng “Buy Bust” movie ni Anne Curtis nung 2018 na dinirek ni Erik Matti. Taong 2014 naman nang simulan niyang i-produce ang game show na “Game Changer” sa ANC ng ABS-CBN.

Now a billionaire, Albee shared to us na nagsimula lamang umano siya sa P10,000 bilang puhunan sa kanyang bingo business in 1993 na isa na ngayong empire making him a bingo magnate.

Ngayong tapos na ang termino niya sa Kongreso, gusto naman ni Albee na makatulong sa movie industry. Bukod sa pag-create ng jobs for the industry people, gusto rin niyang hikayatin ang ibang producers and film distributors na babaan ang movie ticket price to less than P100 to encourage the moviegoing public to patronize locally-produced movies.

Naniniwala ang dating kongresista na kaya itong ma-achieve kung magtutulung-tulong ang mga taga industriya sa hakbang na ito laluna sa panahon ngayon na pagkain ang priority ng mas nakararami.

Pops maraming blessings sa birthday

KAARAWAN sa araw na ito, December 12 ng Concert Queen-turned entrepreneur na si Pops Fernandez at isang simpleng birthday celebration ang nakatakdang maganap sa kanyang bahay.

Alhough napaka-challenging ng taong magtatapos, marami pa ring gustong ipagpasalamat sa Diyos ni Pops kasama na rito ang magandang kalusugan ng kanyang pamilya.

At tuloy pa rin ang dating ng mga trabaho sa kanya. Guest judge siya ngayon sa The Clash ng GMA7. Tiyak din na matutuwa ang fans ng ex-couple na sina Pops and Martin Nievera dahil nakatakdang magsama ang dalawa sa isang TV program soon na may pamagat na “Exes and Whys”.

Samantala, matagal-tagal na ring loveless si Pops pero naniniwala siya na may darating din na gusto niyang makasama habambuhay.

“In God’s perfect time,” aniya.

