Nadine hindi nababahala sa demanda ng Viva

NASA gitna na naman ng kontroversiya ngayon ang singer-actress and celebrity endorser and music video director na si Nadine Lustre (27) matapos maghain ng demanda ang Viva Artists Management (VAA) represented by their counsel na si Atty. Chino Roxas sa Quezon City Regional Trial Court nung nakaraang Biyernes, December 11 dahil sa paglabag umano ng singer-actress sa kanyang existing management contract with VAA na magtatapos pa umano in June 2029.

Kung matatandaan pa, sa pamamagitan ng legal counsel ni Nadine na si Atty. Lorna Kapunan, naglabas ang kampo ng singer-actress ng statement na wala na umano siya sa pamamahala ng VAA bagay na pinalagan ng Viva dahil in force pa umano ang kanilang existing contract with the singer-actress.

It was in September 2018 nang unang kumalas sa Viva ang ex-boyfriend ni Nadine na si James Reid na sinundan naman ni Nadine sa pamamagitan ng isang official statement through her legal counsel in January 2020 that she’s no longer under the management of Viva.

Magmula nang i-deklara ng kampo ni Nadine na wala na umano siya sa pamamahala ng Viva, direkta na itong nakikipag-usap sa mga advertiser at iba pang third party pagdating sa kanyang services bilang singer-actress at celebrity endorser. Pinalagpas ito ng Viva ng halos isang taon bago sila mag-file ng demanda laban sa dating partner ni James Reid.

Nadine was only in her teens when she started her career sa bakuran ng Viva in 2009. Naging bahagi siya ng all-girl group, ang Pop Girls bago siya nag-solo.

Bago ni-launch ang kanilang tambalan ni James Reid ay napasama na rin noon si Nadine sa ilang movie projects ng Viva tulad ng “Petrang Kabayo,” ang launching movie ni Vice Ganda, “Who’s That Girl,” “When The Love is Gone” at “The Fighting Chefs”. It was in 2014 nang sugalan ng Viva ang team-up nina James at Janine sa pamamagitan ng pelikula “Diary ng Panget” na nag-hit sa takilya at dito nagsimula ang loveteam ng dalawa. On the same year ay sinundan ito ng “Talk Back and You’re Dead” na pumatok din sa box office. Magkasama rin ang dalawa sa pelikulang “Para sa Hopeless Romantic,” “This Time” at sa last movie nila together in 2018, ang “Never Not Love You” na dinirek ni Antoinette Jadaone kung saan napansin ang husay ni Nadine sa pag-arte at kung saan siya nakakuha ng tatlong best actress trophies mula sa iba’t ibang award-giving body.

It was in 2015 nang gawin nina James and Nadine o JaDine ang hit TV series na “On The Wings of Love” na kinunan pa sa San Francisco, California, USA na sinundan ng kanilang “Till I Met You” teleserye in 2017. Meron pa sanang follow-up TV project ang dalawa pero ito’y na-hold dahil sa paghihiwalay na dalawa bilang magkasintahan at pag-alis na rin ni James sa Viva.

Binigyan din si Nadine ng Viva ng kanyang solo movie na “Ulan” at “Indak” although hindi ito gaanong pumalo sa takilya.

It was Viva who gambled on the loveteam of James and Nadine na tinanghal na isa sa mga popular loveteams next to the loveteams ng KathNiel nina Kathryn Bernardo and Daniel Padilla gayundin ang LizQueen nina Liza Soberano at Enrique Gil.

Nagkaroon din sila ng dalawang sold-out concert sa Big Dome (Araneta Coliseum).

Inisip marahil nina Nadine at James na kaya na nilang i-handle ang kanilang respective careers on their own.

Although nag-file na ng kaso ang Viva against Nadine, tila hindi naman nababahala ang huli dahil alam niyang mahusay ang kanyang abogado na si Atty. Lorna Kapunan.

In the meantime, mananatiling nakabitin ang ibang projects na nakatakdang gawin ni Nadine hangga’t hindi nare-resolve ang kasong isinampa sa kanya ng Viva.

Samantala, marami naman ang nagtataka kung bakit bilang naging sour ang relasyon ni Nadine sa kanyang (dating) home studio samantalang magaganda naman ang mga projects na ibinibigay sa kanya at maging sa kanyang dating kasintahan at ka-loveteam na si James.

May nagsulsol kaya kay Nadine?

Masayang Pasko sa kabila ng pandemya

LAST December 7 ay three months old na si Baby Sachi Brielle, unang baby ng mag-asawang Paulina Sotto-Llanes at Jed Llanes na isinilang nung September 7, 2020. Si Baby Sachi ay pampito sa mga apo ng veteran singer-composer, actor-comedian, TV host and producer na si Vic Sotto sa dating karelasyon nitong former actress-host si Angela Luz. Unang apo naman ito ni Angela sa kanyang unica hija na si Paulina.

Sa kabila ng pandemya, masayang idaraos ng mag-asawang Paulina at Jeff together with their respective families ang Pasko at darating na bagong taon. Ito rin bale ang unang pasko ng mag-asawa na kasama nila ang kanilang unang baby.

Luis at Jessy engaged na

ENGAGED na ang magkasintahang Luis Manzano (39) at Jesse Mendiola (28) pero hindi nag-share ang dalawa kung kailan at saan ito nangyari.

Tuluyan nang winakasan ng TV host-actor at celebrity endorser na si Luis ang pangungulit sa kanya ng marami kung kelan ito magpu-propose sa kanyang girlfriend, ang aktres na si Jesse.

May apat na taon na rin ang relasyon ng dalawa.

Malamang na sa isang taon na magpakasal sina Luis at Jesse either before or after his 40th birthday in April next year.

Jesse turned 28 last December 3 kaya malamang ang proposal ang post birthday gift ni Luis sa kanya. May suspetsa rin kami na nung kaarawan mismo ni Jesse nag-propose si Luis sa kanya.

Kung matatandaan pa, nadulas ang ina ni Luis na si Rep. Vilma Santos-Recto in her most recent interview na malapit na umanong mag-asawa ang kanyang panganay (sa ex-husband na si Edu Manzano).

Malamang na nagsabi si Luis sa kanyang ina maging sa kanyang dad na si Edu na magpu-propose na siya sa kanyang nobya.

Tiyak namang masayang-masaya ngayon si Vi dahil malapit nang matupad ang pagkakaroon niya ng apo sa kanyang eldest son.

PERSONAL: Belated birthday greetings to Atty. Jemella Nettles (in Los Angeles, California, USA) and Raoul Tidalgo.

