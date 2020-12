Phillip muntik nang tanggihan ang pelikula kasama si Nora

0 SHARES Share Tweet

HINDI man natuloy sina Christopher de Leon at Tirso Cruz III na siyang first choice na makasama ng superstar na si Nora Aunor sa pelikulang “May Isa Pang Bahaghari,” good choice naman ang dalawa ring premyadong actors na sina Phillip Salvador at Michael de Mesa who played the roles ng magkaibigang Dom or Domingo at Rhey, respectively, habang si Guy (Nora) naman ang gumanap sa papel ni Lumen, ang common-law wife ni Dom at best friend ni Rhey since high school.

Pagkaraan ng 35 taon, muling nagkasama sa pelikula sina Guy at Ipe na parehong award-winning actors. Huli silang nagsama sa pelikulang “Tinik sa Dibdib” in 1985 na dinirek ng yumaong kapatid ni Ipe, ang actor-director na si Leroy Salvador, Jr. under Viva Films. Nagsama rin sina Guy at Ipe sa pelikulang “Bona” at “Nakaw na Pag-ibig” na parehong pinamahalaan ng yumaong award-winning director na si Lino Brocka in 1980.

“Bona” was produced by Guy’s own movie outfit, ang NV Productions and was one of the official entries sa 1980 Metro Manila Film Festival (MMFF). A month later nung January 25, 1981 ay ipinapabas naman ang pelikulang “Nakaw na Pag-ibig”.

Ang huling MMFF movie ni Ipe ay ang iconic movie na “Ang Panday” movie in 2011 na pinagbidahan ng actor-politician-producer na si Bong Revilla where Ipe played the role of the main antagonist na si Lizardo.

Huling napanood si Ipe sa pelikulang “Madilim ang Gabi” kung saan niya nakasama sina Gina Alajar, Bembol Roco, Laurice Guillen at Felix Roco at dinirek ni Adolfo Alix, Jr. na siya ring nagsulat ng story.

Hindi ikinakaila ng veteran actor na nanibago siya sa muling pagharap sa camera at inamin niya na muntik na niyang hindi tanggapin ang movie project na ‘May Isa Pang Bahaghari.’

“It was line producer Dennis Evangelista who contacted me. Doon pa lamang ay tumanggi ako. Pero nakiusap siyang basahin ko raw muna ang script. Sinabi rin niya sa akin kung sino ang mga makakasama ko sa movie at director ng pelikula. After reading the script, kaagad ako tumawag kay Direk Joel (Lamangan) para sabihing gusto kong gawin ang movie,” kuwento ni Ipe.

“I have to admit na medyo mapili na ako sa pagtanggap ng project ngayon. Gusto ko talaga `yung may substance at kakaiba,” dagdag pa niya.

During the press preview ay hindi rin naiwasang maiyak ni Ipe (tulad namin) who was moved sa kuwento, mahusay na pagkakaganap ng mga artista at pagkakadirek ni Direk Joel.

Ang pelikulang “May Isa Pang Bahaghari” ay virtual na mapapanood (globally) simula sa December 25, 2020 hanggang January 7, 2021 sa kabuuan ng 2020 MMFF.

Direk Joel tinamaan ng Covid-19

NGAYON lamang pumutok ang balitang nag-positibo rin sa Covid-19 ang award-winning director nasi Joel Lamangan.

“Wala namang nagtanong sa akin,” kaswal niyang pahayag nang ito’y makapanayam ng ilang presss na dumalo sa press preview ng pelikulang “Isa Pang Bahaghari” na tinatampukan nina Nora Aunor, Phillip Salvador at Michael de Mesa kung saan din kasama sina ZanjoeMarudo, Sanya Lopez, Joseph Marco, Albie Casino, Maris Racal, Fanny Serrano at iba pa.

Ang award-winning director ay isa sa busiest directors in town.

Bukod sa “Isa Pang Bahaghari” mula sa panulat ng award-winning writer na si Eric Ramos and produced by Heaven’s Best Entertainment at isa sa sampung opisyal na kalahok sa upcoming first virtual Metro Manila Film Festival (December 25, 2020 to January 7, 2021), siya rin ang nagdirek ng “In the Name of the Mother,” na pinagbibidahan ni Snooky Serna, also under Heaven’s Best Entertainment. Si Direk Joel din ang nag-direk ng mga pelikulang “Anak ng Macho Dancer” at “Lockdown”.

Sisimulan na sana ni Direk Joel ang Christmas TV series ng TV5, ang “Paano ang Pasko” nang siya’y mag-positibo sa virus kaya napilitan siyang mag-back out sa proyekto. Nagpagamot at nag-quarantine siya sa kanilang bahay sa Cavite sa loob ng dalawang linggo at nang muli siyang magpa-swab test ay nag-negatibo na siya.

Direk Joel is soon to start “Burles” maging ang biopic ng actor-producer na si Joed Serrano. May mga project din siya for Net25 and INC (Iglesia ni Cristo) kung saan siya ang nagdirek ng biopic ng kanilang founder na si Felix Manalo.

Direk Joel had a heart attack in 2015 na kanya ring na-survive.

Anak ni Dennis nagpakasal sa kapwa-babae

HINDI ikinakaila ng isa sa mga lead actor ng “Pakboys Takusa” na si Dennis Padilla na supporter umano siya ng LGBTQ community dahil ang kanyang 30-year-old daughter na si Diane Baldivia (sa kanyang unang wife, ang dating aktres na si Monica Gatus) ay nagpakasal sa kapwa-babae in California, USA nung isang taon.

Samantala, masaya si Dennis na nakapasok sa upcoming MMFF ang movie nila nina Janno Gibbs, Andrew E. at Jerald Napoles na “Pakboys Takusa” na dinirek ng actor-director na si Al Tantay under Viva Films.

Kung gugustuhin ng Viva, puwede nang magsama sa pelikula ang mag-amang Dennis at Julia Barretto dahil pareho na silang nasa bakuran ng Viva.

Hindi ikinakaila ni Dennis na pangarap niyang makatrabaho ang kanyang panganay sa kanyang second ex-wife, ang aktres na si Marjorie Barretto.

