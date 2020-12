Richard ganap nang Kapuso

0 SHARES Share Tweet

– Richard Yap ganap nang Kapuso

ISA nang Kapuso ang dating Kapamilya actor (for nine years), ang 53-year-old singer, actor at businessman na si Richard Yap who catapulted to fame via his role of Richard `Sir Chief’ Lim in the hit daytime light family drama series “Be Careful with My Heart” opposite Jodi Sta. Maria in 2012.

Taong 2011 nang maging Kapamilya si Richard sa pamamagitan ng TV series na “Tondo Girl” na tinampukan nina Kim Chiu at Xian Lim. He played Kim’s father sa nasabing serye at dito siya nakilala sa character niyang Papa Chen. This led him to portraying other roles sa ibang TV series tulad ng “FPJ’s Ang Probinsyano” at “Nasaan Ka Nang Kailangan Kita” in 2015, “My Super D” in 2016 at ang “Sana Dalawa ang Puso Ko” in 2018 na muli nilang pinagsamahan ni Jodi Sta. Maria with Robin Padilla. He also appeared in several movies tulad ng “Past Tense,” “Praybeyt Benjamin” in 2014, “You’re Still The One” and “Felix Manalo”in 2015, “The Acky Breaky Hearts” and “Just the 3 of Us” in 2016.

Naging bahagi rin si Richard sa afternoon hit drama series na “Kadenang Ginto”.

Nung nakaraang taon ay tumakbo siya bilang kinatawan ng North Cebu pero hindi siya nakalusot. He placed second sa apat na kandidato sa kanilang lugar.

Nang matapos ang election, may mga lumutang na lilipat umano siya ng GMA na kanya namang pinabulaanan.

Kaya marami ang nagulat nang mapanood siya sa “Bawal Judgmental” segment ng “Eat Bulaga” sa GMA mid this year.

Kahapon, December 16 ay winakasan na ang mga ispekulasyon tungkol kay Richard nang opisyal siyang lumagda ng kontrata sa GMA Artists Center (talent management ng Kapuso Network) with Kate Valenzuela as co-manager.

Bilang bagong Kapuso talent, si Richard ay nakatakdang mapanood sa “Dear Uge Presents” maging sa comedy variety program na “The Boobay and Tekla Show” at iba pang programa ng GMA habang inihahanda ang kanyang gagawing primetime TV series sa susunod na taon.

Richard is happily married to his wife of 27 years na si Melody Yap at meron silang dalawang anak, sina Dylan at Ashley Yap.

Pops and Martin muling magsasama

IT’S been 33 years magmula nang huling magsama ang estranged couple na sina Pops Fernandez at Martin Nievera sa “Penthouse Live!” from 1982 to 1987.

Although tumagal lamang ang pagsasama nina Pops at Martin bilang mag-asawa ng almost 13 years, after sometime ay muli silang naging magkaibigan at nagsama sa mga concert both here and abroad as if nothing happened between them.

Na-realize ni Pops na walang mangyayari sa kanya kung mananatili siyang may galit at hinanakit sa dating mister at hindi umano siya totally makakapag-move on. Natanggap na niya ang pagkakaroon ng dating mister ng ibang karelasyon na nagiging kaibigan pa niya.

“They’re still a loveteam up to this day,” pahayag ng isang veteran writer.

Katunayan, natuwa ang Pops and Martin fanatics nang malaman nila na muling magsasama sa isang bagong entertainment talk show ang kanilang mga idolo sa “eXes & whYs” which Pops is producing and will premiere this Saturday, December 19 at 9 p.m on Cignal TV Channel 202 HD and Channel 60 SD na kanila ring maa-access on Colours sa Cignal Play app, available for Android and iOS users.

Bukod sa bagong programa nina Pops at Martin, Pops is also producing another musical show, ang “Louie O. LIVE” na tatampukan at pagsasamahan ng music icon na si Louie Ocampo with singer-songwriter and record producer, ang anak niyang si Robin Nievera.

With Robin taking the captain’s seat bilang director ng “eXes & whYs” ng kanyang parents na sina Pops at Martin, maihahambing na rin siya sa panganay ng mag-asawang Gary Valenciano and Angeli Pangilinan-Valenciano na si Paolo Valenciano na isa na ngayong established stage and concert director habang ang sumunod sa kanya na si Gab Valenciano ay TV director ng “Wowowin” game show ng TV host-producer na si Willie Revillame.

Nasaan na si Kitchie?

MARAMI ang nagtataka kung nasaan na ngayon ang acoustic singer-songwriter at nagpasikat ng awiting “Huwag na Huwag Mong Sasabihin” na si Kitchie Nadal.

Naka-base na ito ngayon sa Madrid, Spain with her Spanish husband na si Carlos Lopez at ang kanilang anak na si Keon.

Si Kitchie ay dating lead vocalist ng pop-rock band na MOJOFLY from 1999 to 2003. Umalis siya sa grupo to concentrate on her solo career. In 2004, her self-titled debut album was released by Warner Music kung saan hango ang kanyang hit song na “Huwag na Huwag Mong Sasabihin” na ginamit pang theme song ng local remake ng Korean TV series na “Lovers in Paris” na tinampukan ng dating magkasintahang Piolo Pascual at KC Concepcion sa ABS-CBN.

In 2005, anim na magkakaibang awards ang tinanggap ni Kitchie at kasama na rito ang apat na parangal mula sa Aliw Awards bilang Most Promising Entertainer of the Year (Female), Best Performance In A Concert (Female), Best Ballad at Best Performance By A Female Recording Artist.

