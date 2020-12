Robin nag-produce ng isang makabuluhang docu

0 SHARES Share Tweet

NUNG isang taon pa huling napanood sa pelikula ang action superstar, actor, director at producer na si Robin Padilla sa biopic movie ng dating Chief of Police-turned senator na si Ronald `Bato’ de la Rosa.

Karamihan (if not all) sa mga pelikula ni Robin ay co-produced ng kanyang sariling movie outfit, ang RCP Productions. RCP stands for Robinhood Carino Padilla.

Dapat ay may bago siyang movie na ipapalabas sa taong ito, ang “Hayop Ka” na co-production ng Rocketsheep Studio and Spring Films. Pero dahil sa pandemya ay hindi pa ito naipalalabas.

Bilang producer, may bagong proyekto si Robin under his RCP Productions, ang documentary film na pinamagatang “Memoirs of A Teenage Rebel,” base sa totoong account ng dating rebelde na mga nagbalik-loob sa pamahalaan.

Napakaganda ng pagkakalatag at pagkakagawa ng documentary film ganoon din ang sinematograpiya at sound na lalong nagpatingkad sa nakakaantig ng paglalahad ng kanilang mga kuwento at salaysay. Nakakapanghinayang nga lamang at hindi ito nakalusot sa sampung official entries ng 2020 Metro Manila Film Festival na magsisimula online sa darating na December 25, araw ng Pasko.

Ayaw sabihin sa amin ni Robin kung sino ang nag-direk ng pelikula kaya may suspetsa ang marami na malamang na hindi lamang si Robin ang narrator ng documentary film kundi baka siya rin ang nagdirek nito.

Hindi man pinalad sa MMFF ang “Memoirs of A Teenage Rebel” na itinuturing naming eye-opener, dapat itong panoorin ng publiko laluna ng mga kabataan at mga magulang.

Although naghihintay ngayon si Robin ng ibang playdate (most likely after the festival in January 7, 2021), umaasa siya na ito’y susuportahan ng mga manonood sa iba’t ibang platform para maintindihan nila ang makabuluhang mensahe ng pelikula.

Project nina Sharon at Robin na-hold dahil sa pandemya

BAGO dumating ang pandemya, may plano sana ang Viva at OctoArts Films na muling pagtambalin ang Megastar na si Sharon Cuneta at Robin Padilla sa pelikula pero ito’y pansamantalang naka-hold. Sina Sharon at Robin ay huling nagtambal sa hit movie na “Unexpectedly Yours” in 2017 na dinirek ni Cathy Garcia-Molina under Star Cinema. Ito ang kanilang 4th team-up sa pelikula na sinimulan sa kanilang 1991 blockbuster movie na “Maging Sino Ka Man” na sinundan ng “Di Na Natuto” in 1993 at “Pagdating ng Panahon” in 2001.

Although nalilinya si Robin sa mga action biopic movies, bukas pa rin siya sa paggawa ng mga action-comedy-romance films.

Robin turned 51 nung nakaraang November 23. He shares the same birth month sa dalawang anak niya sa kanyang wife na si Mariel Rodriguez na sina Maria Isabella (Nov. 14) who is now 4 years old at si Maria Gabriela (Nov. 16) – 1.

Jerald kasama na ang mga idol sa pelikula

AYON sa 37-year-old singer, stage-TV and film actor na si Jerald Napoles, kasama niya sa pelikula ang tatlo sa mga hinahangaan niyang mga komedyante na sina Janno Gibbs, Dennis Padilla at Andrew E. na rati-rati’y pinapanood lamang niya noon.

Thankful umano siya sa Viva na isinama siya sa pelikulang “Pakboys Takusa” na dinirek ng actor-director na si Al Tantay. He was also given equal billing with the three veteran comedians.

Pagdating naman kina Janno, Dennis at Andrew E., nakita nila ang potential ni Jerald bilang komedyante at agad umano nila ito nakasundo dahil bukod sa kanyang talent, marunong umano itong rumespeto sa mga senior sa kanya. Ang “Pakboys Takusa” ay inaasahang mangunguna sa sampung kalahok sa 2020 Metro Manila Film Festival na magsisimulang mapanood online sa araw ng Pasko, December 25, 2020 at magtatapos sa Enero 7, 2021.

