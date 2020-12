Sarah at Matteo gustong magpatayo ng sariling dream house

0 SHARES Share Tweet

KASAMA sa future plans ng mag-asawang Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli ang pagpapatayo ng sariling dream house. But for now, nagre-renta muna ang celebrity couple ng isang four-bedroom house in Makati where they moved from a condo (also in Makati) last October.

Although wala pang baby ang mag-asawa who will be celebrating their first wedding anniversary on February 20, 2021, nagi-enjoy ang dalawa sa kanilang buhay may-asawa. They will be celebrating their first Christmas together as a married couple.

Nasa plano rin nina Sarah at Matteo ang magkaroon ng wedding kung saan present pareho ang kanilang respective families and close friends. The couple had their secret intimate Christian wedding last February 20, 2020 sa Victory Church in Bonifacio Global City.

Kasal nina Alex at Mikee naudlot dahil sa COVID

ENGAGED couple Alex Gonzaga and Mikee Morada were supposed to get married last October pero ito’y naurong next year matapos parehong mag-positibo sa coronavirus ang dalawa.

The singer-actress-host-vlogger will turn 33 on her birthday sa darating na January 16, 2021.

Ang soon-to-be couple ay busy ngayon sa renovation ng kanilang bahay na lilipatan after their wedding. It’s a 30-year-old house na regalo sa kanila ng parents ni Mikee.

Sina Alex at Mikee got engaged last December 27, 2019 sa Heritage Park in Hong Kong kasama ang parents ni Alex and her uncle.

Regine mas nagkaroon ng panahon sa pamilya dahil sa lockdown

NINE months old na ang youngest daughter ng dancer-choreographer, actress-host, fashion designer, entrepreneur, fitness instructor at vlogger na si Regine Tolentino na si Rosie Rignee, her daughter sa kanyang present partner na si Dondi Narciso, isang director, photographer and businessman.

Kung si Regine ay may dalawang grown up daughters sa kanyang ex-husband, ang actor na si Lander Vera Perez na sina Reigne (22) at Reigen (21), may tatlo namang anak na lalake si Dondi sa kanyang previous relationship. Ang mga ito ay sina Miguel, Gabriel at Joshua.

Regine’s two daughters with Lander are both very close sa kanilang stepdad na si Dondi.

Napag-alaman namin na matagal na umanong walang communication sina Reigne at Reigen sa kanilang ama at mag-isa silang iginapang ng kanilang ina maging sa kanilang pag-aaral.

Dahil sa pandemya, Regine is able to spend more time with her family laluna sa kanyang bunsong anak na si Rosie na siyang sentro ng joy ng pamilya.

Regine designs and operates her own Regine Tolentino Atelier gayundin ang kanyang sariling dance studio, ang RT Studio. Siya rin ang kauna-unahang Filipino VJ sa MTV Asia.

She’s glad that she has found a loving, understanding and supportive partner in Dondi.

Richard kapipirma lang kaagad nag-taping

KAHIT kapipirma pa lamang ng dating Kapamilya actor na si Richard Yap sa Kapuso Network nung nakaraang December 16 ay agad itong nag-taping sa programang “Dear Uge” ni Eugene Domingo. May iba pa siyang naka-line-up na guestings sa ibang programa ng GMA habang inihahanda ang kanyang kauna-unahang teleserye na gagawin sa pagpasok ng bagong taon.

Masaya ang 53-year-old actor-singer-businessman sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga taga-Kapuso.

Since singer din si Richard, malamang na mag-guest din ito sa musical-variety show ng GMA, ang “All Out Sundays”. Nariyan din ang “Magpakailanman,” “Unang Hirit,” “The Boobay and Tekla Show,” “Tonight with Arnold Clavio,” “Mars Pa More,” “Tadhana,” “Sarap, Di Ba?” at iba pang programa ng Kapuso network.

Atty. Topacio marami pang plano

IBINAHAGI ni Atty. Ferdie Topacio ang kanyang mga plano for 2021 at kasama na rito ang pagpapalabas ng kanyang ambitious movie project, ang “Mamasapano” na pinamamahalaan ni Lawrence Fajardo. Pinasok na rin ng Borracho Film Productions ang pagpu-produce ng concert sa pamamagitan ng matagumpay na first virtual concert ni Myrtle Sarrosa last November 28, ang “Myrtle Sarrosa: Still Love Me”.

Ayon sa celebrity lawyer-turned film and concert producer, bukod sa “Mamasapano,” may iba pa umano siyang movie project na nakatakdang simulang in 2021 at patuloy din umano ang kanyang pagpu-produce ng concert.

Pagkatapos ng ex-PBB Big Winner, isusunod naman ni Atty. Topacio ang isa pang virtual concert ng sexy singer-actress na si Kara Madrid (Mitzki) in summer next year kung saan isa rin ang “Miss Saigon” singer-actor na si Gerald Santos sa mga special guest performer.

Ang tanong ng marami, bakit madalas ma-link si Atty. Topacio sa mga celebrities na siya ang tumatayong legal counsel tulad nina Claudine Barretto at dati, ang Kapuso actress na si Bea Binene? Nabibigyan din ng kulay ang pagpu-produce niya ng virtual concert ni Myrtle kamakailan lamang.

“By nature, I’m a very friendly person,” pag-amin niya.

Si Atty. Topacio din ang naging legal counsel ng actor na si Aljur Abrenica nang ito’y magkaroon ng problema noon sa GMA.

“Mabuti hindi kayo na-link ni Aljur,” biro ng iba kay Atty. Topacio na tinawanan lamang ng huli.

