Scoop: Bea at Alden magtatambal sa pelikula

0 SHARES Share Tweet

ISANG very reliable source ang nagbalita sa amin na tuloy umano ang tambalan ng Kapamilya star na si Bea Alonzo at ang Kapuso prized talent na si Alden Richards sa pelikula na nakatakdang idirek ni Nuel Naval, ang box office director ng 2019 Metro Manila Film Festival movie, ang local movie remake ng Korean blockbuster movie na “Miracle in Cell No. 7” na pinagbidahan nina Aga Muhlach at childstar na si Xia Vigor and produced by Viva Films. Si Direk Nuel din ang nagdirek ng mga hit movie na “A Secret Affair” nina Anne Curtis at Derek Ramsay in 2012, “The Love Affair” nina Bea Alonzo, Richard Gomez and Dawn Zulueta in 2015 at ang “This Time” nina James Reid and Nadine Lustre in 2016.

The yet untitled movie nina Bea at Alden ay joint production ng Viva Films at GMA Films.

Alden, along with Kapamilya superstar Kathryn Bernardo, holds the record of box office highest grossing Filipino film of all time sa pamamagitan ng pelikulang “Hello, Love, Goodbye” na dinirek ng box office director na si Cathy Garcia-Molina under Star Cinema. The movie was screened worldwide at kumita sa box office ng halos P900-M, outgrossing the previous record ng magkasintahang Kathryn at Daniel Padilla nung 2018 para sa “The Hows of Us” na dinirek din ni Direk Cathy under Star Cinema. Ang nasabing pelikula ay kumita naman sa box office ng mahigit P800-M.

Sina Bea at Alden ay unang nagkasama sa isang shampoo commercial na kinunan pa sa Bangkok.

Samantala, umaasa naman ang mga supporter ng phenomenal star na si Maine Mendoza na sana’y ipareha ang kanilang idolo sinuman kina Daniel Padilla at John Lloyd Cruz na si Direk Cathy rin ang director na puwedeng gawing co-production between Star Cinema and APT Entertainment.

Aga at Cristine magsasama sa isang pelikulang kukunan sa Europe

MAGSASAMA naman sina Aga Muhlach at Cristine Reyes sa local remake ng isang hit Korean movie na pinamagatang “A Man and A Woman” at pinagtambalan nina Jeon Do-yeon at Gong Yoo. Malamang na pamahalaan pa rin ito ni Direk Nuel Naval na siyang nagdirek ng hit movie ni Aga, ang ‘Miracle in Cell No. 7’ na isa ring remake ng isang Korean hit movie.

Ayon sa aming source, sa Europe kukunan ang pelikula.

Aktibo na naman si Aga sa kanyang movie career sa tulong ng Viva. Ang pagkakaalam namin, may exclusive contract si Aga sa Viva pagdating sa movies.

Samantala, ang isa pang local adaptation ng Korean movie na “A Hard Day” na pinagbibidahan nina Dingdong Dantes at John Arcilla na dinirek ni Lawrence Fajardo under Viva Films ay tapos na and was originally intended for the 1st Summer Metro Manila Film Festival. Pero dahil sa pandemya at pagsasara ng mga sinehan ay naurong ang pagpapalabas ng nasabing pelikula.

The love story of Ina and her Italian husband

KUNG nabubuhay pa ang veteran actor na si Johnny Delgado, tiyak na masayang-masaya ito sa kasal ng anak na si Ina Feleo sa kanyang Italian businessman fiancé na si Giacomo Gervasutti. Si Ina ay dalawa sa mga anak ng yumaong actor sa actress-director na si Laurice Guillen. Ang isa pa ay si Ana Feleo na isang opera singer, at film-TV and stage actress.

Sina Ina at Giacomo ay ikinasal last Tuesday, December 1 in an intimate wedding ceremony (with only 18 guests) na ginanap sa Pinto Art Museum in Antipolo City.

Dahil hindi nakadalo ang family and friends ni Giacomo na nasa Italy, they were able to witness the wedding along with the other friends of the couple sa pamamagitan ng video call app.

Originally, the couple planned for a beach wedding in San Vicente, Palawan kung saan may itinayong negosyo si Giacomo and this was to happen in January 2021 pero naiba ang kanilang plano.

Sina Ina at Giacomo ay nagkakilala sa kalye ng San Marco in Venice, Italy habang nagpapakain ng pigeons si Ina. Si Giacomo naman na isang photographer-businessman ay ipinapasyal ang kanyang aso. Kasama ni Ina ang kanyang inang si Laurice Guillen at kapatid na si Ana. Lumapit ang Italyano kay Ina at sinabihan siyang bawal umanong magpakain ng pigeons. That was the starting point ng kanilang conversation. Inakala ng Italian guy na Latino sila na agad namang sinabi ng actress na sila’y from the Philippines. Niyaya umano sila na dumaan sa kanyang shop nearby at pumunta naman sila. Binigyan ni Giacomo si Ina ng isang post card kung saan nakalagay ang kanyang e-mail address.

Since it was just a day trip in Venice bilang part ng kanilang European tour, nasundan ang kanilang communication four months later. The following year ay dumating sa Pilipinas si Giacomo at nagtungo sila ng San Vicente, Palawan kung saan ito na-in love sa lugar. He put up a business there with a Dutch partner dahil alam niyang malabong tumira ng Italy si Ina dahil sa kanyang work bilang actress sa Pilipinas.

Nakilala na rin ni Ina ang family ni Giacomo.

Ang nakakatuwa sa pag-iibigan nina Ina at Giacomo ay aprubado ito ng kanyang inang si Laurice from the very start. Si Laurice din ang naghatid kay Ina sa araw ng kanyang kasal.

Birthday and Christmas gift for Ivana

BIRTHDAY and Christmas gift para sa sexy star and popular vlogger na si Ivana Alawi (23) ang pagkakapili sa kanya bilang Calendar Girl 2021 ng Tanduay Rhum.

Ivana is turning 24 on December 25, araw mismo ng Pasko.

Si Ivana ay co-star ni Vice Ganda sa bago nitong movie, ang “Praybet Benjamin” which was pulled-out from the 2020 Metro Manila Film Festival ng Star Cinema and Viva Films bilang isa sa sampung official entries for a later release.

Watch, subscribe, like, share and press the bell button of “TicTalk with Aster Amoyo” on YouTube and follow me on Instagram @asteramoyo.

0 SHARES Share Tweet

Publication Source : People's Journal