Vivian vs Liza purely professional, nothing personal

NAGKAROON ng Zoom interview ang director-general ng Film Academy of the Philippines na si Vivian Velez, isang seasonal actress at dating film producer, upang ipaalam ang tungkol sa Luna Awards (tawag sa awards na ibinibigay ng FAP). Magaganap ito sa December 18 online.

Inamin ni Vivian na malaki ang problema ng kanyang grupo, at dalawang beses niyang tinanggihan ang posisyong ito na inialok sa kanya ng CCP.

“Hindi ito mula sa Pangulo,” ayon kay Vivian na kilalang supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi niyang nahihiya siya sa kasalukuyang kalagayan ng FAP dahil wala silang sapat na panustos sa kanilang mga pangangailangan. Kailangan pa raw niyang manlimos sa mga pribadong organisasyon upang kahit paano ay maibsan ang kanilang hirap sa pagpapatakbo ng akademya.

Sinabi niyang malaki pa ang collectibles nila mula sa Metro Manila Development Authority na namamahala sa taunang Metro Manila Film Festival kung saan nanggagaling ang malaking bahagi ng kanilang pondo. Pero sa nakatalang P18 million, P2 million pa lamang ang naibibigay sa kanila.

Ang ‘utang’ ng MMDA, ayon kay Vivian, ay mula pa sa panahon ng MMDA chairman noon na si Bayani Fernando hanggang sa kasalukuyan. Nang personal siyang pumunta sa MMDA, sinabi raw sa kanya na bayad na ang nasabing ‘utang’ pero sa record ng FAP, hindi ito naibigay sa kanila.

Kung saan ito napunta, o kung nabayaran ba talaga, ay isa pa ring usapin na gusto niyang i-pursue, pero gusto niyang mairaos muna ang Luna Awards sa taong ito.

Tungkol naman sa sinasabing alitan nila ng chairman ng Film Development Council of the Philippines na si Liza Dino-Seguerra, sinabi niyang purely professional ito. “Magkaibigan kami (ni Liza), lalo na si Aiza (Ice Seguerra, Liza’s husband),” ani Vivian. “Ang FAP ay nasa ilalim ng FDCP, kaya member ako ng board nito (FDCP). Ang tinatanong ko lang naman, yung tungkol sa expenditures nila. Maraming biyahe (sa ibang bansa), at mga project, pero ano ba ang naging pakinabang ng movie industry dito? Yun lang naman. Kahit si Sen. Tito Sotto, yun din ang tanong, di ba?”

Ayon kay Vivian, hindi magiging maunlad ang pelikulang Pilipino hanggang walang pagkakaisa at walang tunay na suporta ang gobyerno.

Alden’s Reality record-breaking

LUBOS ang pasasalamat ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards sa matagumpay na 10th anniversary celebration niya via “Alden’s Reality: The Virtual Reality Concert (AR).”

Tinatawag na record-breaking ang nasabing handog ni Alden sa kanyang mga tagasuporta here and abroad dahil ang AR ang kauna-unahang virtual reality concert dito sa Pilipinas. Marami nang naunang virtual concert, pero si Alden pa lang ang nakagawa ng may virtual reality component.

Mabilis ang fans sa pag-secure ng tickets para sa concert kaya naman di kataka-takang sold-out ang AR na napanuod sa tatlong timeslots noong December 8 at 9. Top trending topic din ang hashtag na “AldensReality” sa Twitter Philippines.

Hindi nabigo ang mga nanuod dahil isang ‘virtual date’ ang binigay ni Alden sa kanila. Mula sa paggising ni Alden ay kasama na niya ang concertgoer at may pa tour pa sa loob mismo ng kanyang bahay. May front-row seat din ang ‘date’ ni Alden sa mga song at dance numbers na inihanda niya. Marami rin ang na-touch sa pagbabalik-tanaw ni Alden sa kanyang journey as an artist sa loob ng isang dekada.

Matagal-tagal pa siguro bago ito maulit kaya anuman ang sabihin ng bashers, this is still history.

Sheena safe delivery kay Baby Martina

NANGANAK na ang Kapuso actress na si Sheena Halili ang kanilang first-born na si Baby Martina nitong December 12. Masaya niyang inanunsyo ito sa kaniyang Instagram na agad sinalubong ng congratulatory messages mula sa fans at fellow celebrities.

Laking pasasalamat ng aktres sa medical staff na tumulong para sa kaniyang safe delivery, “December 12, 2020 First Family Picture. I would like to thank all the doctors and nurses that were part of my pregnancy journey. Most especially to my very maalagang OB, Dra. Marie Victoria Cruz-Javier. She was the reason why healthy at malakas ako sa pregnancy ko hanggang sa mag push ako kagabi.”

Inulan din ng greetings ang comments section ng post ni Sheena. Kabilang sa mga bumati ang fellow Kapuso stars niya na sina Kim Domingo, Lovely Abella, Juancho Trivino, at Denise Barbacena.

Ysabel may bagong business venture

LALONG dumarami ang celebrities na sumusubok na sa pagne-negosyo lalo na habang naka-quarantine. Sa latest vlog ng Kapuso artist na si Ysabel Ortega, ibinahagi niya ang magiging bagong business venture ng kanilang pamilya na poultry farm and lemon plantation sa La Union.

Excited na nagbigay ng mini tour si Ysabel, “I wanted to make this vlog because I wanted to give you guys a glimpse of what I’ve been doing every day. Staying here [in La Union] during the quarantine, mas lalo namin natutukan ‘yung businesses, especially ‘yung broiler house.”

Sa kabuuan, mayroon ng 3,000 lemon trees na naitanim sa kanilang lupa at naghahanda na rin silang mag-alaga ng 45,000 meat-type chickens para sa poultry farm. Mapapanood ang whole tour ni Ysabel sa kaniyang YouTube channel.

Si Ysabel ay anak ni Sen. Lito Lapid at dating singer-actress, Michelle Ortega.

Publication Source : People's Journal