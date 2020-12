Why almost everyone has become a vlogger

0 SHARES Share Tweet

ALMOST everybody now is a YouTuber or a vlogger, celebrities or non-celebrities alike.

Ang YouTube ay isang online video-sharing na binuo ng tatlong dating empleyado ng PayMaya on February 14, 2005. Ito’y binubuo nina Chad Hurley, Steve Chen at Jawed Karim with their original headquarters in San Bruno, California, USA. Pero nung November 2006 ay binili ang nasabing social media service ng Google sa halagang $1.65-B. Since then, ang YouTube ay pinamamahalaan na ng Google as one of its subsidiaries and one of the most successful internet-related services and products ng kumpanya with headquarters in Mountain View, California, USA.

Google was founded by Larry Page and Sergey Brin.

According to Wikipedia, Google is an American multinational technology company that specializes in internet-related services and products which include video online advertising technologies, a search engine, cloud computing software and hardware.

During the lockdown dahil sa pandemya brought about by Covid-19, mas maraming netizens ang naengganyo sa pagyu-YouTube. In the Philippines alone, milyones na ang kinikita ng maraming personalidad na pinangungunahan ng veteran broadcaster na si Raffy Tulfo with over 17.5M subscribers. Nariyan din ang sexy star na si Ivana Alawi with over 10.5M subs, close to 10M naman ang singer-actress-comedienne-host na si Alex Gonzaga. Ang Viva singer-actress na si Donnalyn Bartolome ay halos 6-M na ang subcribers, Rhanz Kyle at 13.2M, Vice Ganda at 3.77M, Kathryn Bernardo at 2.57M, Will Dasovich at 2.6M, Love Marie Escudero (Heart Evangelista) at 1.8M, Kristel Fulgar at 1.8M, Kim Chiu at 1.68M, Alodia Gosiengfiao at 1.61M, Toni Gonzaga at 1.43M, Andi Eigenmann at 1.31M, Judy Ann Santos at 1.3M, Yeng Constantino at 1.04M, Chad Kinis 1.16M, Beks Battalion at 1.04M, Ogie Diaz at 1.69M at marami pang iba. Ultimo mga kasamahan natin sa entertainment media including Ricky Lo, Nicky Wang, Jojo Panaligan, Eugene Asis, Allan Diones, Allan Sancon at marami ang iba ay nakisali na rin sa uso and everyone is enjoying with what they’re doing.

Dahil sa YouTube, marami sa kanila ang natupad ang mga pangarap na mabili ang mga bagay na gusto nila tulad ng bahay, sasakyan, mga mamahaling gamit habang ang iba naman sa kanila na sobra-sobra ang kinikita ay ibinabahagi ito sa kawanggawa at pagtulong sa kapwa.

Si Donnalyn Bartolome ay nakapag-donate ng mga rubber boat sa Marikina at Montalban, dalawang lugar na sobrang naapektuhan ng nagdaang bagyong Ulysses. Hindi rin nagpabaya si Ivana sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Cagayan at sa Isabela. Ito’y labas pa sa pamimigay niya ng Christmas baskets sa street vendors and dwellers at P10,000 each sa maraming mahihirap na pamilya.

Ogie Diaz is helping Kasuso Foundation para sa breast cancer patients.

Sa panahon ng pandemya, lalong dumami ang nag-create ng kanilang respective YouTube accounts dahil mas nagkaroon sila ng time. Nagi-enjoy na sila sa kanilang ginagawa, kumikita pa sila.

Raffy Tulfo is also active sa pagtulong sa mga nangangailangan na dumudulog sa kanyang programa sa radio at telebisyon with YouTube compoment.

Ang kakaibang love story nina Ice at Liza

KAKAIBA ang love story ng mag-asawang Ice Seguerra at Liza Dino-Seguerra who got married thrice una sa Las Vegas, Nevada (as their commitment wedding) na sinundan ng kanilang intimate wedding ceremony sa San Francisco, California, USA nung December 8, 2014 na sinundan ng kanilang symbolic wedding nung January 2015 sa Pilipinas na dinaluhan ng kanilang respective families, relatives and close friends.

Taong 2000 nang unang magkakilala sina Ice at Liza. Sixteen pa lamang noon si Ice at 18 naman si Liza and second year college student sa U.P. Sinamahan pa noon ni Liza si Ice (Aiza) nang ito’y mag-enrol sa UST. But somewhere along the way, nahinto ang komunikasyon ng dalawa nang magtungo ng Amerika si Liza where she stayed for almost 12 years, got married, had a daughter and got separated sa kanyang ex-husband and father of her daughter na si Amara, now 12 years old.

In 2013, bumalik ng Pilipinas si Liza with her daughter. Her friend prodded her to stay para maipagpatuloy niya ang kanyang nahintong showbiz career wich she did. Naisipan umano niyang i-text si Ice that she was in town at nagkita sila sa isang lugar sa U.P. nung January 8, 2013. Nung March 5 of same year ay nagsimula na ang kanilang relasyon kasunod na rito ang kanilang unang pagpapakasal sa Las Vegas, Nevada, USA which they both consider as the affirmation of their relationship.

Sa simula ay hindi naging madali sa ina ni Liza na tanggapin ang kanilang relasyon lalupa’t nalaman pa niya ito sa ibang tao. Hindi naman nahirapan si Ice sa kanyang parents na sina Mommy Caring at ang kanyang yumaong ama na si Daddy Dick na tanggapin si Liza sa kanilang pamilya.

Since four years old pa lamang noon ang daughter ni Liza na si Amara, nahirapan din ito nung simula sa kanilang set-up.

Sa umpisa ng relasyon nina Ice at Liza ay Ate Aiza ang tawag ni Amara sa kanya. Sumunod ay tita, sa kalaunan ay Mama at nung isang taon ay nagsimula na niyang tawaging papa si Ice kahit meron siyang biological father.

Mahal na mahal ni Ice si Amara and he treats her just like his own daughter.

Although hindi pa natutupad ang pangarap nina Liza at Aiza na magkaroon ng sarili nilang anak (through IVF), masaya ang mag-asawa na meron silang Amara na kumukumpleto sa kanilang set-up bilang isang happy modern family.

Andrea hindi naghahabol sa ama ng anak

HINDI ikinanakaila ng isa sa original members ng Viva Hot Babes na si Andrea del Rosario na masamang-masama ang kanyang loob sa biological father ng kanyang ten-year-old daughter na si Beatrice dahil hindi man lamang daw ito nagpaparamdam sa kanyang anak hanggang ngayon.

Ang ama ni Bea ay isang prominenteng personalidad, dating politician at isang matagumpay na businessman.

The former beauty queen-turned actress stressed na hindi umano siya naghahabol sa ama ng kanyang anak kundi para lamang sa bata na tuluyan nang pinabayaan nito.

Sa halip na maging close sa kanyang biological dad, Bea found a father figure sa boyfriend ngayon ni Andrea na si Anthony Garcia, isang kilalang polo player.

