Willie gustong maging Santa Claus kahit bina-bash

GUSTONG maging Santa Claus ngayong Kapaskuhan ng Wowowin host na si Willie Revillame.

Nitong nakaraang Martes (November 24), ibinalita ni Willie sa kanyang programa na tutuparin niya ang mga Christmas wish ng kanyang mga matatawagan sa ‘Tutok to Win’ upang mas maipadama sa ating mga kababayan ang diwa ng Pasko.

Aniya, “Magkakaroon tayo dito ng portion, ‘yung ‘Christmas Wish’ dahil [darating] itong Pasko. Tatanungin ko ‘yung wishes ninyo, baka kayang ibigay, ‘di ba? Titingnan ho natin, basta sa abot-kaya po ng programang ito. ‘Yung mga wish ninyo nitong Christmas, ipagkakaloob namin basta kaya po namin. ‘Yun namang hindi po sobra, tama lang. Basta gagawa tayo ng paraan.”

Kahit naba-bash sa kanyang hayagang pagtulong, ang mahalaga kay Willie ay ang makapagpasaya ng mga tao na matagal na niyang ginagawa.

Ina sa museum gaganapin ang kasal sa Italian BF

Excited na si Ina Feleo sa kaniyang nalalapit na intimate wedding ngayong Disyembre 1 na gaganapin sa Pinto Art Museum sa Antipolo City.

Napagdesisyunan ni Ina at ng kaniyang Italian boyfriend na si Giacomo Gervasutti (o James Gerva) na sa naturang museum ikasal dahil malapit lang ito sa Metro Manila at pwede silang magkaroon ng al-fresco reception bilang pag-iingat na rin sa COVID-19.

Pagkukuwento ng aktres, “Sa Pinto Museum namin gagawin kasi ito ‘yung pinaka-favorite namin na date place and we both love art. Sobrang ganda kasi talaga for us ‘yung Pinto. Feeling ko, aside from it being a museum with art pieces, the place itself is art.”

“And at the same time, open-air. Siyempre ngayon, mas maganda kung al fresco ‘di ba? And then maluwag ‘yung space so pwede talaga ‘yung social distancing, ganun,” dagdag pa niya.

Hindi naman masyadong nahirapan si Ina sa pag-aayos ng kanilang wedding dahil tumutulong dito ang kanyang inang si Direk Laurice Guillen.

Samantala, balik-telebisyon na ang Bilangin ang Bituin sa Langit simula ngayong Disyembre 7 sa GMA Afternoon Prime.

Benjamin na-starstruck kay Nova

HINDI mapigilang ma-starstruck ng actor na si Benjamin Alves sa veteran actress na si Nova Villa nang maka-eksena niya ito sa ginagawa nilang lock-in taping para sa upcoming rom-com series ng GMA Network na ‘Owe My Love.’

Kuwento ni Ben sa kanyang Facebook account, natulala raw siya nang slight habang ginagawa ang kanyang first scene with Nova.

“Grabe kasama ko legend,” bigla raw niyang nasabi. “I quickly realized that I had a lapel and turned to our audio-man who nodded and smiled in approval. Starstruck ako kay Ms. Nova Villa.”

Gaganap si Nova bilang si Mama Eps, ang lola ni Lovi Poe sa serye. Si Benjamin naman ay ipo-portray ang character ng doktor na si Migs Alcancia.